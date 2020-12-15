Вместе со Schweppes и его амбассадором Денисом Кряжевым, рассказываем и показываем наглядно, как воссоздать бар дома. Предлагаем два варианта: первый — профессиональный, второй — буквально из того, что есть под рукой на кухне. Спойлер: в конце вас ждут шесть рецептов коктейлей, которые легко повторить дома!

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Денис Кряжев Амбассадор Schweppes, шеф-бармен ресторанов «Пушкин», «Турандот», «Фаренгейт» и Maison Dellos

Лед всему голова Это основной ингредиент коктейлей и краеугольный камень любого бара, и домашнего в том числе. От него сильно зависит конечный вкус напитка. Замороженные кубы можно купить или выпросить по старой дружбе в заведении по соседству. Или же заказать пакет от крафтовых производителей Ledocool в «Яндекс.Лавке». То, что точно не служит альтернативой, так это наполняющиеся пакеты.

Бар на кухне — из подручных вещей

Сразу оговоримся, что бар из подручных материалов не отличается от профессионального собрата и тоже начинается со льда. Что же касается инвентаря, то будем честны в мелочах: все, что есть на полках специальных магазинов, — по сути, эволюционировавшая вариация кухонного. Откройте ящик и пройдитесь по списку ниже — скорее всего, ваш бар уже почти готов! Аналогично дела обстоят и с алкоголем: можно купить лишь одну бутылку чего‑то крепкого и сделать 10 разных вариаций на его основе.

01 Барная ложка. Заменой послужит любая ложка с длинной ручкой и даже палочка для суши — главное, чтобы предмет был узким, чтобы провернуть лед в стакане. 02 Cтрейнер. Cтоловая ложка, шумовка или чайное сито имеют все шансы справятся с задачей процеживания коктейля почти на отлично. 03 Шейкер. Малолитражный термос или новомодные многоразовые чашки для кофе — функциональная и почти неотличимая от оригинала замена. Если же есть блендер, то можно взбить и в нем, только без льда: так напиток насытится кислородом и излишне не обводнится. 04 Смесительный стакан. Чайник или френч-пресс легко выйдут на замену, а носик с ситом внутри поможет отцедить от льда коктейль. 05 Джиггер. Подойдет кулинарный пластиковый мерник или, например, стопка. Обычный среднестатистический объем равен 40 мл.

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Все по-взрослому: бар как у профи Что понадобится?

01 Шейкер. Начинающим лучше выбирать трехсоставной вариант (тот, который с крышечкой). Это позволит сэкономить и дополнительно не тратиться на стрейнер. Не закрывайте верхнюю крышечку плотно: есть риск потом не открутить. Из‑за разницы температур внутри шейкера образуется эффект вакуума, что и так плотно удерживает ее на месте. 02 Смесительный стакан. Стеклянный или металлический, особого значения не имеет, в первом красиво видно напиток и вращение льда, а второй никогда не разобьется, даже во время самой веселой вечеринки. 03 Джулеп-стрейнер для смесительного стакана. Улучшенная версия сита для процеживания коктейлей от льда. 04 Длинная барная ложка. С помощью ее в смесительном стакане готовятся коктейли методом стир (в переводе с английского — «мешать»), а еще она буквально заменяет всю работу руками: и лед поправляет, и джем с медом зачерпывает, и даже шоты при случае наслоить поможет. 05 Джиггер. Двухсторонняя мерная посуда, в которую наливают алкоголь для соблюдения всех пропорций. В основном состоят из металла и бывают нескольких объемов — 25 и 50 мл. 06 Щипцы для льда. Лучше использовать металлические и с более острыми зажимами. 07 Соковыжималка для цитрусов. Точно пригодится для приготовления легких кисло-сладких напитков из категории сауэров. Подойдет как ручная, так и электрическая. 08 Пиллер. По виду и сути это обычная овощечистка, но выбрать лучше не пластиковую, а в металлическом корпусе с удобной ручкой. Будет легче снимать цедру, и прослужит она явно дольше бюджетной альтернативы.

Лайфхак: можно купить лишь шейкер и обойтись без смесительного стакана, так как в одной из частей первого тоже можно смешивать коктейли методом стир.

Джигер Barsoul 1600 р. Стакан Spiegelau Perfect Serve 2790 р. Ручная соковыжималка для цитрусовых Monblick Straw 399 р. Ложка Asprey Sterling Silver Stirrer €210 Шейкер Birdy by Erik Lorincz 10 400 р. Щипцы для льда Tiffany 1837 $500 Пиллер Rosle Stainless Steel Swivel Пиллер. По виду и сути это обычная овощечистка, но выбрать лучше не пластиковую, а в металлическом корпусе с удобной ручкой. Будет легче снимать цедру, и прослужит она явно дольше бюджетной альтернативы. $22,39 Стрейнер Lumian Kairos 950 р.

Из чего пить? Ни для кого не секрет, что от тонкости стекла и формы бокала зависит то, как в итоге раскроется напиток. Применимо это не только к вину, но и к коктейлям тоже. Сейчас на рынке представлено множество производителей на разный вкус, цвет и карман. Смешанные напитки подразделяются на несколько разных категорий, готовятся в шейкере или в смесительном стакане, подаются со льдом и без. Поэтому и бокалы под каждый коктейль стоит подбирать соответствующие.

Коктейльная рюмка или шампанское блюдце . Лучше выбрать ту, что в каноничной форме перевернутого треугольника и до 120 мл. Но трудно поспорить с тем, что сейчас второй вариант в виде блюдца все чаще используется — практически во всех коктейльных барах напитки отдают в них.

Рокс, или олд-фешен . Самый простой и популярный вид коктейльной посуды, представляет собой низкий и широкий стакан. Подходит для напитков как в чистом виде, так и для смешанных, что подаются on the rocks — на льду.

Хайбол . Высокий стакан, используемый для сборки коктейля прямо в бокале — крепкая часть, содовая/тоник/минеральная вода и лед. Поэтому так еще называют одноименную категорию напитков, которые являются трендом последних нескольких лет.

Ну и к самому главному: что смешивать?

Начать стоит с простых, классических напитков, которые впоследствии можно будет усложнять по своему вкусу. Большое собрание понятных и проверенных рецептов есть на Difford’s Guide. А вообще лучше приобрести хотя бы одну книгу, которая всегда будет под рукой, — много легендарных учебников уже переведены на русский и продаются по цене одного коктейля! Не обязательно покупать абсолютно все виды алкоголя, что есть в вашем любимом коктейльном баре. Кому‑то достаточно двух бутылок для смешивания мартини, а кто‑то коллекционирует алкоголь, делает дома комбучу и устраивает дома вечеринки для друзей, экспериментируя с напитками.

Важно понимать, что коктейль — это баланс разных вкусов, и строится он на основе конкретно трех: кислом, сладком, горьком. Что касается категорий, то их существует большое количество, и некоторые перемежаются между собой. В классическом понимании их делят по : размеру и крепости, времени употребления, вкусу, температуре, методу исполнения и т. д.

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Кислое Цитрусы не панацея. Это может быть чем угодно с подобным вкусовым профилем — уксус, игристое вино, продуктовые кислоты (молочная, яблочная, винная) разведенные с водой. Выжимать сок — не такой уж и очевидный процесс. В соковыжималке волокна стенок цитруса разрываются и повреждается цедра из‑за чего в сок могут попасть масла цедры и горечь от альбедоБеловатый горький слой, отделяющий кожуру от мякоти.. Когда мы выжимаем сок руками, то контролируем процесс, благодаря чему получаем прозрачный и не горький сок. Сладкое Одного только сахара больше десятка видов и свойств. Но попробуйте заменить его на что‑то более полезное, например, на ягоды — в идеале свежие (замороженные можно пробить в блендере или уварить до состояния пюре). В любом случае интересный джем или конфитюр отлично подойдут. Из натуральных подсластителей выбирайте жидкий мед, сиропы агавы и рожкового дерева. Горькое Благодаря хинину тоник идеально интерпретирует горечь, поэтому сбалансировать коктейль дома даже без применения профессиональных биттеров не составит труда.

Ниже мы собрали разные варианты классических ингредиентов — подумайте над своими вкусовыми предпочтениями и составьте свой идеальный список! Чем больше «переменных», тем больше вариаций можно будет приготовить.

Крепкое: джин, водка, светлый и выдержанный ром, бренди или коньяк, cкотч, бурбон, текила Ликеры: бенедиктин, куантро или трипл-сек, шартрез, крем-де-кассис и какао-ликер, амаретто, перно или абсент

Винные дистилляты: сухой херес,сладкий и сухой вермут, портвейн Биттеры и аперитивы: кампари, апероль, бехеровка, ангостура-биттер и орандж-биттер Софты: Schweppes Tonic и Bitter Lemon, cодовая (не минеральная вода, а именно soda water), имбирное пиво Дополнительные продукты: апельсин, лимон, лайм, cахар, мед, кокосовые сливки, ананас, огурец, мята, куриные яйца для сауров или альбумин

Теперь можно приступить к коктейлям Cocoloco — Охлажденный Schweppes Indian Tonic — 150 мл

— Кокосовое молоко комнатной температуры — 50 мл

— Белый ром — 40 мл Украшение: цедра апельсина (снять пиллером или срезать ножом) Метод: в бокал налить кокосовое молоко, ром и сверху долить тоником. Добавить лед, размешать и украсить.

Florentivo — Охлажденный Schweppes Aperitivo — 150 мл

— Грейпфрутовый сок — 50 мл

— Нефильтрованный яблочный уксус — 10 мл Украшение: долька грейпфрута и зеленая оливка Метод: все ингредиенты налить в бокал, добавить лед и украсить.

East Indian Schweppes — Schweppes Indian Tonic — 80 мл

— Сок лайма — 25 мл (1 свежий лайм — 25 мл)

— Джин — 40 мл Украшение: лист каффирского лайма Метод: все ингредиенты, кроме тоника, налить в бокал, размешать ложкой, затем долить тоник, добавить лед, размешать и украсить.

Слева направо: 1 — East Indian Schweppes, 2 — Apricot, 3 — Miari, 4 — Florentivo

Miari — Schweppes Bitter Lemon

— Водка или ром — 40 мл

— Мандарин — 1 шт.

— Лайм — 1 шт. Украшение: веточка лемонграсса Метод: все ингредиенты налить в бокал, добавить лед, размешать и украсить.

Double Root — Schweppes Indian Tonic

— Cироп топинамбура — 20 мл

— Сок лимона — 25 мл (1 свежий лимон — 25 мл)

— Корень имбиря

— Виски — 40 мл Метод: тонко нарезать корень имбиря, поместить в бокал и помять, чтобы выделился сок. Остальные ингредиенты добавить следом, досыпать льдом, перемешать и украсить.

Apricot — Schweppes Bitter Lemon — 80 мл

— Абрикосовый джем — 3 ложки

— Сок лимона — 25 мл (1 свежий лимон — 25 мл)

— Яблочный нефильтрованный уксус — 5 мл

— Виски — 40 мл Украшение: кружок лимона Метод: все ингредиенты, кроме тоника, налить в бокал или шейкер, размешать ложкой или взбить в шейкере, добавить тоник и лед, размешать и украсить.