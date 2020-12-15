Вместе со Schweppes и его амбассадором Денисом Кряжевым, рассказываем и показываем наглядно, как воссоздать бар дома. Предлагаем два варианта: первый — профессиональный, второй — буквально из того, что есть под рукой на кухне. Спойлер: в конце вас ждут шесть рецептов коктейлей, которые легко повторить дома!
Амбассадор Schweppes, шеф-бармен ресторанов «Пушкин», «Турандот», «Фаренгейт» и Maison Dellos
Лед всему голова
Это основной ингредиент коктейлей и краеугольный камень любого бара, и домашнего в том числе. От него сильно зависит конечный вкус напитка.
Замороженные кубы можно купить или выпросить по старой дружбе в заведении по соседству. Или же заказать пакет от крафтовых производителей Ledocool в «Яндекс.Лавке».
То, что точно не служит альтернативой, так это наполняющиеся пакеты.
Бар на кухне — из подручных вещей
Сразу оговоримся, что бар из подручных материалов не отличается от профессионального собрата и тоже начинается со льда.
Что же касается инвентаря, то будем честны в мелочах: все, что есть на полках специальных магазинов, — по сути, эволюционировавшая вариация кухонного. Откройте ящик и пройдитесь по списку ниже — скорее всего, ваш бар уже почти готов! Аналогично дела обстоят и с алкоголем: можно купить лишь одну бутылку чего‑то крепкого и сделать 10 разных вариаций на его основе.
Барная ложка. Заменой послужит любая ложка с длинной ручкой и даже палочка для суши — главное, чтобы предмет был узким, чтобы провернуть лед в стакане.
Cтрейнер. Cтоловая ложка, шумовка или чайное сито имеют все шансы справятся с задачей процеживания коктейля почти на отлично.
Шейкер. Малолитражный термос или новомодные многоразовые чашки для кофе — функциональная и почти неотличимая от оригинала замена. Если же есть блендер, то можно взбить и в нем, только без льда: так напиток насытится кислородом и излишне не обводнится.
Смесительный стакан. Чайник или френч-пресс легко выйдут на замену, а носик с ситом внутри поможет отцедить от льда коктейль.
Джиггер. Подойдет кулинарный пластиковый мерник или, например, стопка. Обычный среднестатистический объем равен 40 мл.
Френч-пресс Gipfel Deluxe3999 р.
Ложка для варенья и меда Jam & Honey Moha791 р.
Шумовка Robert Welch2690 р.
Термос «Эфтерфрогад» IKEA699 р.
Стопка Cristal d’Arques185 р.
Все по-взрослому: бар как у профи
Что понадобится?
Шейкер. Начинающим лучше выбирать трехсоставной вариант (тот, который с крышечкой). Это позволит сэкономить и дополнительно не тратиться на стрейнер.
Не закрывайте верхнюю крышечку плотно: есть риск потом не открутить. Из‑за разницы температур внутри шейкера образуется эффект вакуума, что и так плотно удерживает ее на месте.
Смесительный стакан. Стеклянный или металлический, особого значения не имеет, в первом красиво видно напиток и вращение льда, а второй никогда не разобьется, даже во время самой веселой вечеринки.
Джулеп-стрейнер для смесительного стакана. Улучшенная версия сита для процеживания коктейлей от льда.
Длинная барная ложка. С помощью ее в смесительном стакане готовятся коктейли методом стир (в переводе с английского — «мешать»), а еще она буквально заменяет всю работу руками: и лед поправляет, и джем с медом зачерпывает, и даже шоты при случае наслоить поможет.
Джиггер. Двухсторонняя мерная посуда, в которую наливают алкоголь для соблюдения всех пропорций. В основном состоят из металла и бывают нескольких объемов — 25 и 50 мл.
Щипцы для льда. Лучше использовать металлические и с более острыми зажимами.
Соковыжималка для цитрусов. Точно пригодится для приготовления легких кисло-сладких напитков из категории сауэров. Подойдет как ручная, так и электрическая.
Пиллер. По виду и сути это обычная овощечистка, но выбрать лучше не пластиковую, а в металлическом корпусе с удобной ручкой. Будет легче снимать цедру, и прослужит она явно дольше бюджетной альтернативы.
Лайфхак: можно купить лишь шейкер и обойтись без смесительного стакана, так как в одной из частей первого тоже можно смешивать коктейли методом стир.
Джигер Barsoul1600 р.
Стакан Spiegelau Perfect Serve2790 р.
Ручная соковыжималка для цитрусовых Monblick Straw399 р.
Ложка Asprey Sterling Silver Stirrer€210
Шейкер Birdy by Erik Lorincz10 400 р.
Щипцы для льда Tiffany 1837$500
Пиллер Rosle Stainless Steel Swivel
Стрейнер Lumian Kairos950 р.
Из чего пить?
Ни для кого не секрет, что от тонкости стекла и формы бокала зависит то, как в итоге раскроется напиток. Применимо это не только к вину, но и к коктейлям тоже. Сейчас на рынке представлено множество производителей на разный вкус, цвет и карман.
Смешанные напитки подразделяются на несколько разных категорий, готовятся в шейкере или в смесительном стакане, подаются со льдом и без. Поэтому и бокалы под каждый коктейль стоит подбирать соответствующие.
Коктейльная рюмка или шампанское блюдце. Лучше выбрать ту, что в каноничной форме перевернутого треугольника и до 120 мл. Но трудно поспорить с тем, что сейчас второй вариант в виде блюдца все чаще используется — практически во всех коктейльных барах напитки отдают в них.
Рокс, или олд-фешен. Самый простой и популярный вид коктейльной посуды, представляет собой низкий и широкий стакан. Подходит для напитков как в чистом виде, так и для смешанных, что подаются on the rocks — на льду.
Хайбол. Высокий стакан, используемый для сборки коктейля прямо в бокале — крепкая часть, содовая/тоник/минеральная вода и лед. Поэтому так еще называют одноименную категорию напитков, которые являются трендом последних нескольких лет.
Ну и к самому главному: что смешивать?
Начать стоит с простых, классических напитков, которые впоследствии можно будет усложнять по своему вкусу. Большое собрание понятных и проверенных рецептов есть на Difford’s Guide. А вообще лучше приобрести хотя бы одну книгу, которая всегда будет под рукой, — много легендарных учебников уже переведены на русский и продаются по цене одного коктейля!
Не обязательно покупать абсолютно все виды алкоголя, что есть в вашем любимом коктейльном баре. Кому‑то достаточно двух бутылок для смешивания мартини, а кто‑то коллекционирует алкоголь, делает дома комбучу и устраивает дома вечеринки для друзей, экспериментируя с напитками.
Важно понимать, что коктейль — это баланс разных вкусов, и строится он на основе конкретно трех: кислом, сладком, горьком.
Что касается категорий, то их существует большое количество, и некоторые перемежаются между собой. В классическом понимании их делят по: размеру и крепости, времени употребления, вкусу, температуре, методу исполнения и т. д.
Кислое
Цитрусы не панацея. Это может быть чем угодно с подобным вкусовым профилем — уксус, игристое вино, продуктовые кислоты (молочная, яблочная, винная) разведенные с водой.
Выжимать сок — не такой уж и очевидный процесс. В соковыжималке волокна стенок цитруса разрываются и повреждается цедра из‑за чего в сок могут попасть масла цедры и горечь от альбедоБеловатый горький слой, отделяющий кожуру от мякоти.. Когда мы выжимаем сок руками, то контролируем процесс, благодаря чему получаем прозрачный и не горький сок.
Сладкое
Одного только сахара больше десятка видов и свойств. Но попробуйте заменить его на что‑то более полезное, например, на ягоды — в идеале свежие (замороженные можно пробить в блендере или уварить до состояния пюре). В любом случае интересный джем или конфитюр отлично подойдут. Из натуральных подсластителей выбирайте жидкий мед, сиропы агавы и рожкового дерева.
Горькое
Благодаря хинину тоник идеально интерпретирует горечь, поэтому сбалансировать коктейль дома даже без применения профессиональных биттеров не составит труда.
Ниже мы собрали разные варианты классических ингредиентов — подумайте над своими вкусовыми предпочтениями и составьте свой идеальный список!
Чем больше «переменных», тем больше вариаций можно будет приготовить.
Крепкое: джин, водка, светлый и выдержанный ром, бренди или коньяк, cкотч, бурбон, текила
Ликеры: бенедиктин, куантро или трипл-сек, шартрез, крем-де-кассис и какао-ликер, амаретто, перно или абсент
Винные дистилляты: сухой херес,сладкий и сухой вермут, портвейн
Биттеры и аперитивы: кампари, апероль, бехеровка, ангостура-биттер и орандж-биттер
Софты: Schweppes Tonic и Bitter Lemon, cодовая (не минеральная вода, а именно soda water), имбирное пиво
Дополнительные продукты: апельсин, лимон, лайм, cахар, мед, кокосовые сливки, ананас, огурец, мята, куриные яйца для сауров или альбумин
Теперь можно приступить к коктейлям
Cocoloco
— Охлажденный Schweppes Indian Tonic — 150 мл
— Кокосовое молоко комнатной температуры — 50 мл
— Белый ром — 40 мл
Украшение: цедра апельсина (снять пиллером или срезать ножом)
Метод: в бокал налить кокосовое молоко, ром и сверху долить тоником. Добавить лед, размешать и украсить.
Florentivo
— Охлажденный Schweppes Aperitivo — 150 мл
— Грейпфрутовый сок — 50 мл
— Нефильтрованный яблочный уксус — 10 мл
Украшение: долька грейпфрута и зеленая оливка
Метод: все ингредиенты налить в бокал, добавить лед и украсить.
East Indian Schweppes
— Schweppes Indian Tonic — 80 мл
— Сок лайма — 25 мл (1 свежий лайм — 25 мл)
— Джин — 40 мл
Украшение: лист каффирского лайма
Метод: все ингредиенты, кроме тоника, налить в бокал, размешать ложкой, затем долить тоник, добавить лед, размешать и украсить.
Слева направо: 1 — East Indian Schweppes, 2 — Apricot, 3 — Miari, 4 — Florentivo
Miari
— Schweppes Bitter Lemon
— Водка или ром — 40 мл
— Мандарин — 1 шт.
— Лайм — 1 шт.
Украшение: веточка лемонграсса
Метод: все ингредиенты налить в бокал, добавить лед, размешать и украсить.
Double Root
— Schweppes Indian Tonic
— Cироп топинамбура — 20 мл
— Сок лимона — 25 мл (1 свежий лимон — 25 мл)
— Корень имбиря
— Виски — 40 мл
Метод: тонко нарезать корень имбиря, поместить в бокал и помять, чтобы выделился сок. Остальные ингредиенты добавить следом, досыпать льдом, перемешать и украсить.
Apricot
— Schweppes Bitter Lemon — 80 мл
— Абрикосовый джем — 3 ложки
— Сок лимона — 25 мл (1 свежий лимон — 25 мл)
— Яблочный нефильтрованный уксус — 5 мл
— Виски — 40 мл
Украшение: кружок лимона
Метод: все ингредиенты, кроме тоника, налить в бокал или шейкер, размешать ложкой или взбить в шейкере, добавить тоник и лед, размешать и украсить.