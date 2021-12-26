Какой Новый год без игристого? В чем же тогда топить горящую бумажку с желанием? Отвечаем: в замечательных газировках российского производства. Они возьмут на себя роль ритуального напитка, не оставив после себя похмельного синдрома.

Wild soda

Газировки для тех, кто не любит газировки: почти не сладкие и практически без газа. Вкусов всего четыре: лайм и манго, апельсин и маракуйя, грейпфрут и клубника, мандарин и гранат. Кажется, последний самый интересный, а в составе — только сок мандаринов и гранатов и вода. И никаких подсластителей. Пьются легко, так что стоит заказывать сразу ящик.

Цена 150 р. за бутылку, 2500 р. за ящик из 20 бутылок Где купить wildsoda.ru

Classy soda

Чудесные освежающие напитки с неочевидными сочетаниями. Classy soda такие же натуральные по составу, как Wild soda, но ингредиенты интереснее: в Basil Orange — апельсин, вишня, базилик и пихта, а в Plum Coriander (слива-кориандр) добавляют экстракт мелиссы. Вкусы получились очень насыщенными.

Цена 200 р. Где купить hlebspace.ru

Wise potter tonic

Тихие ненавязчивые тоники. Пытаться сделать с ними коктейль на основе эспрессо не стоит (мы пробовали), а вот в качестве напитка, который можно тянуть до утра, подойдут очень хорошо. Сладости в них нет, зато есть хинная горечь и цитрусовая парфюмерность. Можно смело сочетать с уткой в апельсинах и селедкой под шубой.

Цена 120 р. Где купить napitkistore.ru

Lemonardo

У Lemonardo самый большой выбор вкусов среди крафтовых производителей лимонада. Найдется и классический тархун, и три варианты колы, и бузинный напиток, а еще есть вариант с корнем одуванчика и лопухом. Но самый нарядный — малиновый. Большой плюс еще и в том, что они есть почти во многих небольших магазинах у дома. Как и у остальных газировок в подборке, в этих нет добавленного сахара (хотя изредка встречается стевия).

Цена 129 р. Где купить lemonardo.ru

Lapochka drink

Крошечное производство лимонадов и всего три вкуса — зато каких! Любимец редакции — манго-чили: очень деликатная сладость и приятная перечная жгучесть, от которой не хочется выплюнуть язык. В составе — настоящий каенский перец. Газированы на славу: можно наливать вместо шампанского. А производят «Лапочку» под Челябинском.

Цена 690-759 р. за 6 банок Где купить ozon.ru