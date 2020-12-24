Новый год — это традиции, которые иногда можно нарушить: например, приготовить что‑то более необычное, чем оливье и селедка под шубой. «Афиша Daily» совместно с Мультикартой ВТБ Привилегия Visa узнала рецепты азиатских блюд у шефов ресторанов Lotus Room и Medusa. А чтобы на столе было и что‑то родное, предлагаем повторить «Наполеон» из Tehnikum.

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Для начала — сервировка Мы призываем отнестись к новогоднему столу серьезно. Чтобы сполна ощутить праздник, используйте скатерть, посуду и декор, которые сочетаются между собой. Беспроигрышный вариант: красная скатерть, большие зеленые салфетки (лучше изумрудного цвета), белые и голубые декоративные свечи в центре стола, несколько еловых веточек — ими можно украсить чашу с фруктами — и красная лента, которой обвязаны бокалы для шампанского. Используйте белую или серую скатерть, если хотите более сдержанный праздничный стол. Количество украшений зависит от размера стола, но ими лучше не пренебрегать: они усилят новогоднее настроение. Можно придумать свои варианты и полистать Pinterest для вдохновения. Еще один важный момент — количество посуды. Не забудьте про бокалы, отдельный для игристого, отдельный для обычного вина. Для прохладительных безалкогольных напитков используйте простые стаканы. Для закусок и горячего поставьте разные тарелки — одна на другую. Слева от них положите столовую вилку, справа — нож и ложку, над тарелками — десертную вилку и чайную ложку. Для общих закусок в центре стола используйте щипцы или вилку с ложкой: не нужно, чтобы каждый лез своими приборами в общую тарелку. Кстати, если накрываете стол в азиатском стиле, не забудьте про палочки. Купить все для украшения и сервировки стола можно, например, в «Азбуке вкуса». По премиальной карте ВТБ Привилегия Visa вы получите в три раза больше бонусов и бесплатную доставку. А бонусный кешбэк потом можно потратить на сертификат в ресторан.

Какие продукты ставить на стол Хотя мы собираемся нарушить традиции, но канон лучше не трогать: на новогоднем столе должны быть хлеб, икра и соленая рыбка. Нужно знать, как выбирать эти продукты. Если прогадать с икрой и рыбой, праздник может превратится в пищевое расстройство. Выбирая икру, смотрите на следующее:

— упаковка должна быть прозрачная, чтобы было видно, что внутри;

— внутри не должно быть жидкости;

— все икринки должны быть целыми;

— у икры не должно быть сильного соленого аромата.

Если вы не уверены в том, что можете выбрать качественный продукт сами, воспользуйтесь скидкой до 15% по Мультикарте ВТБ Привилегия Visa в ресторанах White Rabbit Family или Pinsky & Co. Повара знают свое дело и выбирают у поставщиков лучшие продукты: например, в «Сахалине» можно заказать с доставкой лососевую и щучью икру, в Avocado Queen — кусок соленого лосося, а в «Горыныче» отменный свежий хлеб из дровяной печи.

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Необычные рецепты от шеф-поваров

Дмитрий Смирнов Шеф-повар Medusa Asian Kitchen Bar

Я предлагаю приготовить тартар из лосося, курицу терияки и батат с авокадо. Многим знаком вкус этих блюд, но на новогоднем столе их не используют. Хотя они отлично впишутся в праздничный ужин. Тартар из лосося

Авокадо — 50 г

Лосось — 50 г

Соевый соус — 10 г

Оливковое масло — 5 г

Редис — 5 г

Специя ситими — 1 г

Васаби — на вкус Сделать пюре из авокадо — можно в блендере, можно вилкой. По желанию добавить васаби. Свежий лосось нарезать мелкими кубиками. Выложить нарезанный лосось на пюре из авокадо. Полить соевым соусом и оливковым маслом. Редис нарезать слайсами и выложить сверху. Посыпать тартар специей ситими.

Курица терияки с рисом

Куриное филе — 300 г

Соус терияки — 20 г

Оливковое масло — 10 г

Специя ситими — 1 г

Кунжут — 2 г

Зеленый лук — 3 г

Цедра лимона — 1 г Обжарить курицу на гриле. Нарезать крупными кусками. Выложить на тарелку и только потом полить соусом терияки, оливковым маслом и посыпать цедрой лимона, ситими, кунжутом и зеленым луком.

Батат с авокадо

Батат — 150 г

Авокадо — 50 г

Томатный джем — 20 г

Соевый соус — 10 г

Оливковое масло — 5 г

Специя ситими — 1 г

Зеленый лук — 3 г

Васаби — на вкус Запечь батат в духовке при 190 градусах в течение 50 минут. В этом время сделать пюре из авокадо. По желанию добавить васаби. Когда батат будет готов, выложить его на тарелку. Сверху выложить томатный джем (если нет джема, можно использовать томатную пасту) и пюре из авокадо. Полить соевым соусом и оливковым маслом, украсить зеленым луком и ситими.

Андрей Каплунов Шеф-повар Lotus Room

Для новогоднего стола я предлагаю приготовить горячую закуску из креветок в чесночном чили-соусе; утку, жаренную в воке с овощами, и салат с уткой. Утка должна быть заранее приготовлена в технике конфи. Учитывайте, что на это уходит 4–5 часов: утиное мясо оставить под солью на 15–20 минут, выложить в глубокую посуду для запекания, залить утиным жиром или растительным маслом, пока полностью не покроется мясо, и отправить в духовку на 1,5–2 часа при температуре 130 градусов. Потом дать 2 часа остыть, и готово. Если лень всем этим заниматься, можно купить утиную ножку конфи в «Азбуке вкуса».

Креветки Chili & Garlic

Аргентинские креветки — 120 г

Крахмал — 5 г

Болгарский перец — 20 г

Стручковый горох — 10 г Для соуса: Сахар — 7 г

Уксус — 3 г

Соевый соус — 2 г

Кунжутное масло — 2 г

Свит-чили — 5 г

Чили-бан-паста — 5 г

Куриный бульон — 30 г Очистить креветки от панциря и просушить. Обвалять в крахмале и обжарить во фритюре (можно просто налить много растительного масла в сковороду или сотейник). В сотейнике соединить все ингредиенты для соуса и довести до кипения. В воке быстро обжарить горох и болгарский перец. Добавить к ним креветки и соус, перемешать. Выложить креветки с соусом на небольшую тарелку. Можно есть палочками.

Утка на воке

Утка конфи — 100 г

Чеснок — 10 г

Имбирь — 10 г

Утиный бульон — 80 г

Стручковый горох — 10 г

Салат бок-чой — 15 г

Перец чили — 10 г

Баклажан — 20 г

Цукини — 20 г

Черные грибы — 20 г

Репчатый лук — 10 г

Зеленый лук — 3 г Для соуса: Устричный соус — 40 г

Соевый соус — 20 г

Кунжутное масло — 10 г

Соус хойсин — 5 г

Соус табаджан — 5 г

Утиный бульон — 10 г Первым делом обжарить овощи на воке, быстро и постоянно перемешивая. Добавить утиное мясо конфи и сразу все ингредиенты для соуса, перемешать. Готово, можно украсить нарезанным зеленым луком или луком фри и подать к столу.

Салат с уткой

Утка конфи — 80 г

Тесто темпура — 50 г

Крахмал — 10 г

Микс салата — 30 г

Яблоки «Гренни Смит» — 30 г

Соус хойсин — 20 г

Соус понзу — 10 г

Оливковое масло — 5 г

Кешью — 20 г

Лук фри — 10 г Утиное мясо конфи обвалять в крахмале и тесте темпура. Обжарить во фритюре до готовности. Нарезать полосками. Нарезать яблоки соломкой. Соединить их с миксом салата и заправить соусом понзу и хойсин. Выложить салат с яблоками на нарезанное утиное мясо. Украсить кешью и луком фри.

Виталий Истомин Шеф-повар бистро Tehnikum

«Наполеон» Рецепт взят из инстаграма Виталия с его разрешения.

Слоеное тесто — 2 коржа

Куриные яйца — 2 шт.

Сахар — 80 г

Сливочное масло — 30 г

Крахмал — 1 столовая ложка

Сливки — 170 г

Молоко — 170 г

Сливки 30%-ные — 400 г

Ром — 50 г