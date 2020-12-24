Новый год — это традиции, которые иногда можно нарушить: например, приготовить что‑то более необычное, чем оливье и селедка под шубой. «Афиша Daily» совместно с Мультикартой ВТБ Привилегия Visa узнала рецепты азиатских блюд у шефов ресторанов Lotus Room и Medusa. А чтобы на столе было и что‑то родное, предлагаем повторить «Наполеон» из Tehnikum.
Для начала — сервировка
Мы призываем отнестись к новогоднему столу серьезно. Чтобы сполна ощутить праздник, используйте скатерть, посуду и декор, которые сочетаются между собой. Беспроигрышный вариант: красная скатерть, большие зеленые салфетки (лучше изумрудного цвета), белые и голубые декоративные свечи в центре стола, несколько еловых веточек — ими можно украсить чашу с фруктами — и красная лента, которой обвязаны бокалы для шампанского. Используйте белую или серую скатерть, если хотите более сдержанный праздничный стол. Количество украшений зависит от размера стола, но ими лучше не пренебрегать: они усилят новогоднее настроение. Можно придумать свои варианты и полистать Pinterest для вдохновения.
Еще один важный момент — количество посуды. Не забудьте про бокалы, отдельный для игристого, отдельный для обычного вина. Для прохладительных безалкогольных напитков используйте простые стаканы. Для закусок и горячего поставьте разные тарелки — одна на другую. Слева от них положите столовую вилку, справа — нож и ложку, над тарелками — десертную вилку и чайную ложку. Для общих закусок в центре стола используйте щипцы или вилку с ложкой: не нужно, чтобы каждый лез своими приборами в общую тарелку. Кстати, если накрываете стол в азиатском стиле, не забудьте про палочки.
Купить все для украшения и сервировки стола можно, например, в «Азбуке вкуса». По премиальной карте ВТБ Привилегия Visa вы получите в три раза больше бонусов и бесплатную доставку. А бонусный кешбэк потом можно потратить на сертификат в ресторан.
Какие продукты ставить на стол
Хотя мы собираемся нарушить традиции, но канон лучше не трогать: на новогоднем столе должны быть хлеб, икра и соленая рыбка. Нужно знать, как выбирать эти продукты. Если прогадать с икрой и рыбой, праздник может превратится в пищевое расстройство. Выбирая икру, смотрите на следующее:
— упаковка должна быть прозрачная, чтобы было видно, что внутри;
— внутри не должно быть жидкости;
— все икринки должны быть целыми;
— у икры не должно быть сильного соленого аромата.
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Необычные рецепты от шеф-поваров
Шеф-повар Medusa Asian Kitchen Bar
Я предлагаю приготовить тартар из лосося, курицу терияки и батат с авокадо. Многим знаком вкус этих блюд, но на новогоднем столе их не используют. Хотя они отлично впишутся в праздничный ужин.
Тартар из лосося
Авокадо — 50 г
Лосось — 50 г
Соевый соус — 10 г
Оливковое масло — 5 г
Редис — 5 г
Специя ситими — 1 г
Васаби — на вкус
Сделать пюре из авокадо — можно в блендере, можно вилкой. По желанию добавить васаби. Свежий лосось нарезать мелкими кубиками. Выложить нарезанный лосось на пюре из авокадо. Полить соевым соусом и оливковым маслом. Редис нарезать слайсами и выложить сверху. Посыпать тартар специей ситими.
Курица терияки с рисом
Куриное филе — 300 г
Соус терияки — 20 г
Оливковое масло — 10 г
Специя ситими — 1 г
Кунжут — 2 г
Зеленый лук — 3 г
Цедра лимона — 1 г
Обжарить курицу на гриле. Нарезать крупными кусками. Выложить на тарелку и только потом полить соусом терияки, оливковым маслом и посыпать цедрой лимона, ситими, кунжутом и зеленым луком.
Батат с авокадо
Батат — 150 г
Авокадо — 50 г
Томатный джем — 20 г
Соевый соус — 10 г
Оливковое масло — 5 г
Специя ситими — 1 г
Зеленый лук — 3 г
Васаби — на вкус
Запечь батат в духовке при 190 градусах в течение 50 минут. В этом время сделать пюре из авокадо. По желанию добавить васаби. Когда батат будет готов, выложить его на тарелку. Сверху выложить томатный джем (если нет джема, можно использовать томатную пасту) и пюре из авокадо. Полить соевым соусом и оливковым маслом, украсить зеленым луком и ситими.
Шеф-повар Lotus Room
Для новогоднего стола я предлагаю приготовить горячую закуску из креветок в чесночном чили-соусе; утку, жаренную в воке с овощами, и салат с уткой.
Утка должна быть заранее приготовлена в технике конфи. Учитывайте, что на это уходит 4–5 часов: утиное мясо оставить под солью на 15–20 минут, выложить в глубокую посуду для запекания, залить утиным жиром или растительным маслом, пока полностью не покроется мясо, и отправить в духовку на 1,5–2 часа при температуре 130 градусов. Потом дать 2 часа остыть, и готово. Если лень всем этим заниматься, можно купить утиную ножку конфи в «Азбуке вкуса».
Креветки Chili & Garlic
Аргентинские креветки — 120 г
Крахмал — 5 г
Болгарский перец — 20 г
Стручковый горох — 10 г
Для соуса:
Сахар — 7 г
Уксус — 3 г
Соевый соус — 2 г
Кунжутное масло — 2 г
Свит-чили — 5 г
Чили-бан-паста — 5 г
Куриный бульон — 30 г
Очистить креветки от панциря и просушить. Обвалять в крахмале и обжарить во фритюре (можно просто налить много растительного масла в сковороду или сотейник). В сотейнике соединить все ингредиенты для соуса и довести до кипения. В воке быстро обжарить горох и болгарский перец. Добавить к ним креветки и соус, перемешать. Выложить креветки с соусом на небольшую тарелку. Можно есть палочками.
Утка на воке
Утка конфи — 100 г
Чеснок — 10 г
Имбирь — 10 г
Утиный бульон — 80 г
Стручковый горох — 10 г
Салат бок-чой — 15 г
Перец чили — 10 г
Баклажан — 20 г
Цукини — 20 г
Черные грибы — 20 г
Репчатый лук — 10 г
Зеленый лук — 3 г
Для соуса:
Устричный соус — 40 г
Соевый соус — 20 г
Кунжутное масло — 10 г
Соус хойсин — 5 г
Соус табаджан — 5 г
Утиный бульон — 10 г
Первым делом обжарить овощи на воке, быстро и постоянно перемешивая. Добавить утиное мясо конфи и сразу все ингредиенты для соуса, перемешать. Готово, можно украсить нарезанным зеленым луком или луком фри и подать к столу.
Салат с уткой
Утка конфи — 80 г
Тесто темпура — 50 г
Крахмал — 10 г
Микс салата — 30 г
Яблоки «Гренни Смит» — 30 г
Соус хойсин — 20 г
Соус понзу — 10 г
Оливковое масло — 5 г
Кешью — 20 г
Лук фри — 10 г
Утиное мясо конфи обвалять в крахмале и тесте темпура. Обжарить во фритюре до готовности. Нарезать полосками. Нарезать яблоки соломкой. Соединить их с миксом салата и заправить соусом понзу и хойсин. Выложить салат с яблоками на нарезанное утиное мясо. Украсить кешью и луком фри.
Шеф-повар бистро Tehnikum
«Наполеон»
Рецепт взят из инстаграма Виталия с его разрешения.
Слоеное тесто — 2 коржа
Куриные яйца — 2 шт.
Сахар — 80 г
Сливочное масло — 30 г
Крахмал — 1 столовая ложка
Сливки — 170 г
Молоко — 170 г
Сливки 30%-ные — 400 г
Ром — 50 г
Выпечь слоеное тесто при 180 градусах до готовности — примерно 20 минут. Вылить в сотейник сливки и молоко, довести до кипения. Смешать сахар, яйца, крахмал и добавить в кипящие сливки с молоком, постоянно помешивая.
Крем не кипятить, а держать его при температуре 80–85 градусов в течение минуты, чтобы яйца стерилизовались. После добавить в крем сливочное масло. Чтобы избавиться от комочков, процедить крем через сито. Взбить 30%-ные сливки до густого состояния и смешать с кремом. Добавить ром в полученный крем. Достать готовое тесто из духовки и разрезать каждый корж пополам. Сложить половинки коржа друг на друга, смазывая их кремом.
Продукты для всех рецептов можно купить на рынке или заказать в «Лавкалавке» со скидкой 10% по премиальной Мультикарте ВТБ Привилегия Visa. А если готовить неохота или очень хочется, например, оливье с говяжьим языком, можно оформить доставку у White Rabbit Family и Pinskiy & Co со скидкой до 15% по той же премиальной карте.