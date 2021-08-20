На первый взгляд ничего сложного, на деле — подгоревшие куски, «резина» или «подошва». Мы поговорили с бренд-шефом мясного ресторана «Жажда крови» Павлом Поцелуевым и узнали все секреты приготовления хорошего стейка: как правильно выбирать, размораживать и жарить мясо, стоит ли бояться сырого и с какими соусами есть cвeжeпpигoтoвлeнный.

Павел Поцелуев Бренд-шеф ресторана «Жажда крови»

Как выбрать мясо? Я рекомендую покупать мясо от крупного производителя в вакуумной упаковке. Не верьте тем, кто говорит, что стейк должен быть только из парного мяса. Для того чтобы нежность, сочность и вкус полностью раскрылись, ему необходимо созреть. Поэтому производители, нарезав стейки и поместив их в вакуум, дают им время на вызревание — до двух недель. Если говорить про мясо для стейков, то есть премиальные отрубы — на рынках их найти сложно. Отправляйтесь в интернет-магазин или онлайн мясную лавку с оперативной доставкой, например Steak at Home, «Яндекс.Лавку» или Metro — все части мяса подписаны, поэтому легко понять, какая именно вам нужна. Альтернативный вариант — фуд-моллы, где есть отдельные магазины с различными отрубами.

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Лучше всего покупать вызревшую говядину. Обратите внимание на этикетку — на ней указывают, сколько она хранится. Если мясо совсем свежее и только что упаковано, не берите. У вызревшей говядины остаточный срок хранения не должен превышать 7–10 дней — отличный мягкий продукт и с приятной текстурой. Еще один интересный вариант, хоть и реже встречающийся, — говядина сухого вызревания, срок ее хранения около 21 суток. Не упускайте и визуальную сторону вопроса: мясо должно быть ярко-красным, даже бордовым — цвета зрелого животного. Из молодого скота хорошие стейки не делают.

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Как правильно разморозить? Если мясо было заморожено, хранить его можно не более 3–4 дней после оттаивания. Чтобы быстро разморозить, возьмите большую кастрюлю, наполните ее ледяной водой и положите в нее стейк, не снимая пленки вакуума. Не используйте горячую и даже теплую воду — это может привести к нагреву верхнего слоя до температуры, при которой находящиеся на поверхности бактерии начинают активно размножаться. Советую менять воду каждые 30 минут, так она останется достаточно холодной — для полного оттаивания потребуется около двух часов. Затем вскройте вакуумную упаковку и дайте мясу подышать. Оно насытится кислородом, достигнет комнатной температуры и будет готово к приготовлению.



Нужно ли мыть мясо перед жаркой? У многих возникает вопрос, нужно ли мыть мясо перед приготовлением. Ответ: нет, не нужно. Струей воды можно нарушить молекулярный состав, образующийся на поверхности мяса. Тем самым вы затрудняете реакцию Майяра — химическую реакцию между аминокислотами и сахаром, проходящую при нагревании. Другими словами, мокрый кусок говядины не начнет румяниться, пока вся вода не испарится, — к этому моменту стейк уже будет готов до состояния well done. В результате блюдо частично потеряет вкус и аромат.



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Сырое мясо опасно? Многие боятся прожарки raw, считая сырое опасным. Опасность есть, только если вы не знаете природу происхождения продукта. Крупные производители следят за отсутствием контакта скота с дикими животными, дают антибиотики и ведут ветконтроль. Кроме того, выбирая более сильную прожарку, вы ничего не измените — если продукт плохой, разница в 5–7 градусов не спасет вас от отравления . Не переживайте из‑за красного цвета — это не кровь. В мясе нет крови, вся она сливается при забое животного. Ярким мясо делает белок, который называется миоглобин. При нагреве он распадается, и мякоть становится серой.



Что еще понадобится? Дома обязательно должны быть острые ножи для разделки мяса и чугунная сковорода. Без хороших ножей и посуды правильный стейк получить сложно. Приготовить можно на сковороде или гриле — главное, чтобы они были хорошо прогреты. И не бойтесь переворачивать стейк по несколько раз на высокой температуре — равномерная прожарка еще никому не мешала. Для хорошего стейка достаточно соли, перца и оливкового масла. Соль выбирайте не мелкую йодированную, а морскую среднего или крупного размера. Обычно я солю стейки в процессе приготовления. Можно сделать это и до жарки. А вот если посолить в самом конце, то продукт не успеет пропитать блюдо — соль будет отдельно, мясо — отдельно . Не берите молотый перец, он будет гореть при жарке. Лучше купить дробленый, который хорошо раскрывает свой аромат в процессе приготовления.



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После жарки переложите стейки на разделочную доску и дайте им подышать 5 минут — так температура равномерно распределится от верхнего слоя мяса в центр. Сок за это время вернется обратно в мышечные волокна и не будет выплескиваться на тарелку. К готовому блюду я советую добавить соус чимичурри с большим количеством зелени, горчичный или перечный на основе мясного бульона и сливок. Последний, к слову, легко приготовить дома. Для этого возьмите чайную ложку черного дробленого перца и немного прогрейте его в сотейнике до появления дымка. Тонко нарежьте лук-шалот, обжарьте на сковороде и налейте полстакана куриного или говяжьего бульона. Когда соус начнет густеть, добавьте перец, 3-4 столовых ложки 33%-ных сливок, тимьян и соль по вкусу.