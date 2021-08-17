До 8 сентября в музее «Гараж» проходит ретроспектива Аббаса Киаростами. В это время в кафе при музее будет действовать специальное меню из трех блюд: традиционной для иранской кухни подливки гормэ-сабзи, лимонада «Вкус вишни» и панна-котты «Как влюбленный» с шафраном и манго. Мы узнали у шеф-кондитера кафе, как приготовить десерт за полчаса.

«Мы с командой создаем специальное меню не только к выставочному сезону, но и к кинопрограммам Garage Screen. В этот раз нужно было придумать десерт с отсылками к иранской кухне. Решили создать взбитую панна-котту с шафраном и манго — получился не слишком сладкий воздушный десерт».

Ингредиенты на 1 порцию

— 35%-ные сливки — 400 г

— Сахар — 70 г

— Желатин — 12 г

— Натуральный питьевой йогурт — 350 г

— Свежее манго — 1 шт.