До 8 сентября в музее «Гараж» проходит ретроспектива Аббаса Киаростами. В это время в кафе при музее будет действовать специальное меню из трех блюд: традиционной для иранской кухни подливки гормэ-сабзи, лимонада «Вкус вишни» и панна-котты «Как влюбленный» с шафраном и манго. Мы узнали у шеф-кондитера кафе, как приготовить десерт за полчаса.
Шеф-кондитер кафе Музея «Гараж»
«Мы с командой создаем специальное меню не только к выставочному сезону, но и к кинопрограммам Garage Screen. В этот раз нужно было придумать десерт с отсылками к иранской кухне. Решили создать взбитую панна-котту с шафраном и манго — получился не слишком сладкий воздушный десерт».
Ингредиенты на 1 порцию
— 35%-ные сливки — 400 г
— Сахар — 70 г
— Желатин — 12 г
— Натуральный питьевой йогурт — 350 г
— Свежее манго — 1 шт.
Как готовить
Замочите желатин в холодной воде по инструкции на упаковке. В сотейнике доведите до кипения сливки с сахаром. Добавьте шафран и дайте смеси настояться в течение 10 минут. Затем пропустите через сито и смешайте с желатиновой массой.
Остудите смесь до 50 градусов и частями, очень аккуратно добавьте к йогурту. Залейте в форму и оставьте до полного застывания — потребуется около 15 минут.
Теперь можно приступить к приготовлению соуса. Сделайте из половины манго пюре, вторую часть нарежьте кубиками. Выложите панна-котту на тарелку, добавьте пюре и кусочки манго. Готово!