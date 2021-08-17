До 8 сентября в музее «Гараж» проходит ретроспектива Аббаса Киаростами. В это время в кафе при музее будет действовать специальное меню из трех блюд: традиционной для иранской кухни подливки гормэ-сабзи, лимонада «Вкус вишни» и панна-котты «Как влюбленный» с шафраном и манго. Мы узнали у шеф-кондитера кафе, как приготовить десерт за полчаса.

Елена Набиуллина

Шеф-кондитер кафе Музея «Гараж»

«Мы с командой создаем специальное меню не только к выставочному сезону, но и к кинопрограммам Garage Screen. В этот раз нужно было придумать десерт с отсылками к иранской кухне. Решили создать взбитую панна-котту с шафраном и манго — получился не слишком сладкий воздушный десерт».

Ингредиенты на 1 порцию

— 35%-ные сливки — 400 г
— Сахар — 70 г
— Желатин — 12 г
— Натуральный питьевой йогурт — 350 г
— Свежее манго — 1 шт.

Как готовить

01

Замочите желатин в холодной воде по инструкции на упаковке. В сотейнике доведите до кипения сливки с сахаром. Добавьте шафран и дайте смеси настояться в течение 10 минут. Затем пропустите через сито и смешайте с желатиновой массой.

02

Остудите смесь до 50 градусов и частями, очень аккуратно добавьте к йогурту. Залейте в форму и оставьте до полного застывания — потребуется около 15 минут.

03

Теперь можно приступить к приготовлению соуса. Сделайте из половины манго пюре, вторую часть нарежьте кубиками. Выложите панна-котту на тарелку, добавьте пюре и кусочки манго. Готово!

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