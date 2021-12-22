Хочется, чтобы центральное блюдо на новогоднем столе было эффектным и вкусным одновременно. Мы расспросили московских шеф-поваров об их любимых праздничных блюдах и узнали, как можно приготовить целую утку или гуся с ягодами и фруктами, ногу ягненка с соусом из мяты, французский мясной пирог или стерлядь в травах.

Баранья нога с мятным соусом и запеченными овощами

Маттео Лаи Шеф-повар ресторана Jamie’s Italian

«Нога ягненка — самая мясистая часть, имеющая богатый вкус, и лучше всего подходящая для запекания. К основному ингредиенту предлагаю добавить ароматные травы, чеснок и соус из мяты. Блюдо получится очень нежным и сочным — то, что нужно для новогоднего стола в большой компании».

Ингредиенты — Нога ягненка — 1,5 кг

— Чеснок — 30 г

— Свежий розмарин — 15 г

— Очищенный картофель — 400 г

— Цедра 1 лимона

— Оливковое масло — по вкусу

— Белое вино — 40 мл

— Тимьян — 10 г Для мятного соуса

— Свежая мята — 1 пучок

— Сахар — 10 г

— Винный уксус — 3 столовые ложки

— Оливковое масло первого отжима — 20 мл

Как готовить 01 Выньте баранину из холодильника за час до приготовления, чтобы она нагрелась до комнатной температуры. Разогрейте духовку до 200 градусов. 02 Разломите чесночную головку на зубчики, очистите 3 штуки от кожуры, оставив остальные неочищенными. Нарежьте половину листьев розмарина и разрежьте картофелины напополам. 03 Измельчите чеснок без шелухи, смешайте с розмарином и цедрой лимона. Добавьте щедрую порцию оливкового масла и все перемешайте. 04 Натрите мясо маринадом и приправьте морской солью и черным перцем по вкусу. Выложите баранину на решетку духовки над противнем. 05 Положите картофель в кастрюлю с кипящей подсоленной водой на 10 минут. Процедите и дайте высохнуть на пару: для этого аккуратно слейте воду из кастрюли в дуршлаг, затем поместите сито на горячую пустую кастрюлю и немного подсушите таким образом картофель. 06 Добавьте к клубням оставшиеся веточки розмарина и неочищенные дольки чеснока, приправьте солью и перцем и сбрызните небольшим количеством масла. Выложите картофель на отдельный горячий противень и поставьте его в духовку под баранину — так получится собрать сок от мяса. 07 Готовьте мясо 1 час 15 минут, если вы хотите, чтобы оно было розовым, или 1 час 30 минут, если вам нравится более прожаренное. 08 Пока баранина в духовке, приготовьте соус. Мелко нарежьте листья мяты и положите их в небольшую миску. Добавьте сахар, щепотку соли, 1 столовую ложку горячей воды, оливковое масло и уксус. Перемешайте. 09 Достаньте мясо и дайте остыть в течение 15 минут. Нарежьте и подавайте с картофелем, мятным соусом и тимьяном.

Гусь, запеченный с айвой

Павел Анн Шеф-повар Barbosco

«Чтобы разнообразить праздничный стол, предлагаю точно нетривиальное блюдо — запеченного гуся, фаршированного айвой и цитрусами. Дичь прекрасно сочетается с фруктами, поэтому начинка послужит самым лучшим гарниром для блюда».

Ингредиенты — Целый фермерский гусь — 1 шт.

— Айва — 2 шт.

— Апельсин — 2 шт.

— Яблоко — 2 шт.

— Кориандр — 1 столовые ложки

— Мускатный орех — 2 щепотки

— Дижонская горчица — 1 столовая ложка

Как готовить 01 Смешайте цедру апельсинов с кориандром, мускатным орехом, солью и перцем. Вотрите все ингредиенты в кожу и внутреннюю часть гуся. 02 Крупно нарежьте айву, яблоко и апельсин. Поместите внутрь тушки. 03 Обильно смажьте птицу горчицей и оставьте мариноваться в холодильнике на 1 ночь. 04 Заверните гуся в фольгу и запекайте 3 часа в предварительно разогретом до 160 градусов духовом шкафу. По истечении времени снимите фольгу и готовьте при температуре 210 градусов еще 15 минут. 05 Блюдо готово к подаче. Фрукты из внутренней части можно использовать в качестве гарнира.

Пате-ан-крут (утка, запеченная в тесте)

Михаил Геращенко Шеф-повар ресторана № 13 Restaurant

«На Новый год я не хотел ограничиваться только оливье и запеченной курицей и решил сделать блюдо, которое можно съесть как закуску, так и в качестве основного блюда. Плюс хотелось эффектного внешнего вида, чтобы руки сами тянулись взять еще кусочек. Пате-ан-крут прекрасно подходит по всем этим критериям».

Ингредиенты Для теста

— Мука — 500 г

— Сливочное масло комнатной температуры — 100 г

— Соль — 8 г

— Куриное яйцо — 1 шт.

— Вода — 130 мл Для начинки

— Свиная шея — 700 г

— Очищенная куриная печень — 250 г

— Утиная грудка — 450 г

— Фуа-гра — 150 г

— Свиное сало — 100 г Для маринада

— Фисташки — 60 г

— Херес — 30 г

— Сахар — 5 г

— Соль — 10 г

— Листья тимьяна — 1 г

Как готовить 01 Смешайте все ингредиенты для теста, заверните массу в пищевую пленку и оставьте на ночь в холодильнике. 02 Подготовьте ингредиенты для начинки: свиную шею и печень курицы прокрутите через мясорубку (используйте насадку с крупными отверстиями); сало нарежьте мелкими кубиками, фуа-гра длинными слайсами, а утиную грудку — кусками среднего размера. 03 Смешайте все продукты для маринада. Добавьте к нему мясо и оставьте мариноваться на 6 часов. 04 Достаньте тесто из холодильника и дайте ему согреться в течение 15–20 минут. Раскатайте до толщины 5 мм. 05 Соберите пате: на дно прямоугольной формы с высокими бортами выложите тесто так, чтобы внутренние бортики тоже были покрыты — остатки можно ровно обрезать по краю формы. Выложите начинку и накройте ее листом теста. Сделайте сверху три-четыре отверстия толщиной 3 см. 06 Выпекайте 50 минут при температуре 180 градусов. Готовое блюдо нарежьте кусками и подавайте с соленьями.

Стерлядь по-средиземноморски

Захар Иванченко Шеф-повар ресторана «Клево»

«Без сомнений, на новогоднем столе должны присутствовать классические салаты, проверенные временем и поколениями блюда. Но в эту волшебную ночь также хочется удивить гостей. Я рекомендую сделать акцент на горячем — запеченная стерлядь в соусе из трав точно будет главным блюдом вечера».

Ингредиенты — Стерлядь — 1 кг

— Вареный мини-картофель — 200 г

— Лук шалот — 20 г

— Каперсы — 20 г

— Маслины каламата — 30 г

— Помидоры черри — 60 г

— Белое сухое вино — 300 мл

— Свежий базилик — 15 г

— Сливочное масло — 100 г

— Чеснок — 5 г

— Орегано — 3 г

— Тимьян — 3 г

— Розмарин — 3 г

— Лемонграсс — 1 стебель

Как готовить 01 Распотрошите стерлядь, удалите визигу и замаринуйте мясо в травах и специях (соль, перец, орегано, тимьян, чеснок, розмарин, стебель лимонника) на 1 час. 02 В это время подготовьте гарнир. На оливковом масле на слабом огне обжарьте чеснок, нарезанный слайсами, лук-шалот, нарезанный кубиками, 2 веточки тимьяна и отваренный мини-картофель. 03 Когда овощи приобретут золотистый оттенок, влейте белое вино. После того как алкоголь выпарится, добавьте каперсы, маслины, помидоры и 350 мл воды. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте базилик и сливочное масло. 04 Готовьте стерлядь вместе с овощами в духовке в течение 30 минут.

Утка с ежевичным соусом

Гия Хучуа Бренд-шеф и партнер ресторана Mama Tuta

«Утка получается по-настоящему праздничной: золотистая корочка, яркий ягодный соус, аромат — такой и должна быть центральная деталь новогоднего стола. Целую птицу в Грузии готовят на Новый год или Рождество довольно часто, поэтому в „Мама Тута“ мы решили приготовить именно это блюдо. Сочетание утки с ежевикой — типичное для грузинской кухни. Дома ягоды можно заменить на другие — кислые, при необходимости».

Ингредиенты — Утка — 2–2,5 кг

— Цедра апельсина — 10 г

— Соль — 20 г

— Молотый черный перец — 10 г Для соуса

— Ежевика, свежая или замороженная, — 200 г

— Кориандр — 5 г

— Кайенский перец — 5 г

— Мелко нарубленный чеснок — 2 г

Как готовить 01 Осмотрите утку и общипайте ее от оставшихся перьев. Если есть горелка, можно обжечь. 02 Натрите тушку солью, перцем и апельсиновой цедрой. Оставьте мариноваться на ночь. 03 Утром положите птицу в форму с бортами и поставьте в духовку, разогретую до 160 градусов, на 2,5 часа. На дно духовки поместите емкость с водой: так мясо пропарится и получится сочнее. 04 Достаньте форму из духовки. Выделившийся сок процедите и перелейте в отдельную миску. Утку без бульона снова уберите в духовку. Готовьте около 10 минут при 190 градусах до золотистой корочки. 05 Для соуса томите ежевику в сотейнике так, чтобы она выпустила весь сок. 06 Снимите ягоды с огня и добавьте к ним кориандр, острый перец и чеснок. Пробейте все в блендере. Затем процедите, добавьте к мясному соку и снова доведите до кипения, чтобы выпарить лишнюю жидкость. 07 Готовую утку полейте ежевичным соусом и подавайте к столу.