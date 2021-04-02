Если бы в мире существовал десерт, идеально подходящий для завтрака, это точно была бы груша в вине. В сочинском ресторане D.O.M. ее подают с блином, сметаной и вареньем — сочетание совершенно наркотическое. Рецепт на удивление простой, успешно воссоздать блюдо можно за 35 минут. Шеф-повар Айдар Бакиров рассказал «Афише Daily», как это сделать.

«Когда мы разрабатывали меню завтраков, захотелось сделать что‑то из локальных продуктов. Груша в вине — классическое и известное блюдо, для завтраков оно подходило отлично: в Сочи растут груши, в Крыму и Краснодарском крае делают вино. Сначала мы попробовали приготовить блюдо с местными грушами, но оказалось, что они недостаточно стабильны. Пришлось взять груши сорта „конференц“. Остальные продукты мы стараемся брать у местных производителей.

Мы готовим на низкой температуре в вакууме с вином и пряностями. Груша томится в собственном соку и остается сладкой и насыщенной. Подаем мы ее с блином, сметаной и вареньем. Мы варенье готовим сами из того, что дает земля сочинская. Это может быть инжир, вишня, персики или ассорти из ягод.

Еще лучше будет, если сверху посыпать грушу кондитерским кранчем. Но главное, чтобы груша пропиталась вином».

Ингредиенты

— Груша — 150 г или 1 груша сорта «конференц»

— Сахар — 70 г

— Красное сухое вино — 100 мл

— Молотая корица — 2 г

— Анис — 3 г

— Гвоздика — 2 г

Для подачи

— Блин — 1 шт.

— Сметана

— Варенье

— Кондитерский кранч