Кувшины — многофункциональная посуда, которую можно использовать под различные напитки или вместо вазы для цветов. Мы отобрали самые интересные варианты на любой кошелек — из стекла, стали и керамики; с котами, цветами или золотой окантовкой.

«Дымов керамика» x Соня Уткина

Кувшин без крышки рассчитан на 1,5 л воды. Котов изобразили два — светлый и темный сидят на противоположных сторонах друг от друга — оба крайне симпатичные. В коллекции также найдете чашки, тарелки, салатники, чайники и кувшин меньшего размера на 350 мл, который можно использовать как молочник или соусник.

Цена 1500 р. Купить «Дымов керамика»

«Артефакт»

В магазине собрали предметы из разных уголков Индии и Непала — от ковров, зеркал и светильников до этнической мебели и посуды. Керамический кувшин из коллекции делают индийские мастера полностью вручную. Его можно купить отдельно или собрать полноценный набор с чайником, сахарницей, пиалами и блюдами.

Цена 910 р. Купить «Артефакт»

На сайте шведского минималистичного магазина можно купить несколько видов кувшинов. Кроме прозрачных, белых и стальных, есть единственный яркий — глубокого зеленого цвета на два литра. «Сэлльскаплиг» из плотного ребристого стекла кажется идеальным вариантом для красочных букетов или освежающих лимонадов на компанию.

Цена 1199 р. Купить Ikea

Yellow line

Наташа Иванова собирает винтажную посуду и предметы интерьера и выставляет на продажу в своем инстаграме. Картинки аккаунта — отдельный вид удовольствия — после просмотра хочется купить каждую вещь без исключения. Белый кувшин с нежной цветочной росписью и фигурной крышкой девушка нашла на блошином рынке «Вернисаж в Измайлово» на «Партизанской». Изделие достаточно объемное — около двух литров.

Zara Home

Цена 1700 р. Купить Yellow line

Кувшин из акрила с рельефным узором есть в двух цветах: нежно-салатовом и насыщенно-синем. В таком же стиле продают миски и бокалы — за штуку придется заплатить 799 рублей. Если хотите разнообразить кухню, не переплачивая, смело берите синий кувшин — его достаточно, чтобы сделать яркий акцент без лишних трат.

Цена 1999 р. Купить Zara Home

H&M Home

Еще один масс-маркет, в котором можно найти симпатичные предметы для дома. Цены тут приятнее, чем у испанского конкурента, поэтому к графину хорошо взять пару таких же бокалов с золотой окантовкой за 399 рублей. Кроме колбообразного, в коллекции есть графин с широким горлом для больших букетов или с округлой крышкой для алкоголя.

Цена 1099 р. Купить H&M Home

Falcon

Эмалированные кувшины рассчитаны на две пинты или 1137 миллилитров. Цветовая палитра большая. Можно купить черный, зеленый, серый, белый или желтый разных форм и размеров. Внутри каждого есть удобное обозначение мер, поэтому кувшин пригодится не только для сервировки, но и при приготовлении блюд.

Цена 3400 р. Купить Half & Half

Out Of

В магазине винтажных предметов быта можно найти много действительно красивых вещей от старинных ручных зеркал до подсвечников, ваз и открыток. Небольшой пухлый кувшин продают в комплекте с тремя разноцветными чашками: зеленой, белой и голубой. К изделию также прилагается пробка.

Цена по запросу Купить Out Of

«Дом фарфора»

В сети мультибрендовых магазинов собрали все для сервировки стола — изделия из тонкого фарфора или хрусталя, чаши для фруктов, подставки для стаканов, скатерти, салфетки и грелки для чайников. Кувшинов есть более 150 моделей на любой кошелек — от 1600 до 244 000 тысяч рублей. Мы выбрали перламутровый классической формы бренда LSA International, который хорошо впишется практически в любой интерьер.

Цена 5850 р. Купить «Дом фарфора»

JLV Ceramics

Все изделия керамистка Юлия Смирнова лепит и расписывает полностью вручную. Вариантов узоров множество, например, можно выбрать яркие наборы с фруктами и ягодами или лаконичные с цветами и листьями. Изделия делают под заказ в течение двух недель, если ждать не хочется можно выбрать из раздела «В наличии» в хайлайтс.

Цена 2500 р. Купить JLV Ceramics

Dutch Deluxes

Марка родом из Нидерландов. Найти можно качественную кухонную утварь из дерева, керамики, кожи или хлопка. Кувшины неровной формы делают в матовом или глянцевом вариантах разных оттенков: молочного, бронзового или смешанных, например, розово-белого. Посуду можно использовать в микроволновой печи и посудомоечной машине.

Цена 4893 р. Купить Ozon