Кувшины — многофункциональная посуда, которую можно использовать под различные напитки или вместо вазы для цветов. Мы отобрали самые интересные варианты на любой кошелек — из стекла, стали и керамики; с котами, цветами или золотой окантовкой.
«Дымов керамика» x Соня Уткина
Кувшин без крышки рассчитан на 1,5 л воды. Котов изобразили два — светлый и темный сидят на противоположных сторонах друг от друга — оба крайне симпатичные. В коллекции также найдете чашки, тарелки, салатники, чайники и кувшин меньшего размера на 350 мл, который можно использовать как молочник или соусник.
«Артефакт»
В магазине собрали предметы из разных уголков Индии и Непала — от ковров, зеркал и светильников до этнической мебели и посуды. Керамический кувшин из коллекции делают индийские мастера полностью вручную. Его можно купить отдельно или собрать полноценный набор с чайником, сахарницей, пиалами и блюдами.
На сайте шведского минималистичного магазина можно купить несколько видов кувшинов. Кроме прозрачных, белых и стальных, есть единственный яркий — глубокого зеленого цвета на два литра. «Сэлльскаплиг» из плотного ребристого стекла кажется идеальным вариантом для красочных букетов или освежающих лимонадов на компанию.
Yellow line
Наташа Иванова собирает винтажную посуду и предметы интерьера и выставляет на продажу в своем инстаграме. Картинки аккаунта — отдельный вид удовольствия — после просмотра хочется купить каждую вещь без исключения. Белый кувшин с нежной цветочной росписью и фигурной крышкой девушка нашла на блошином рынке «Вернисаж в Измайлово» на «Партизанской». Изделие достаточно объемное — около двух литров.
Zara Home
Кувшин из акрила с рельефным узором есть в двух цветах: нежно-салатовом и насыщенно-синем. В таком же стиле продают миски и бокалы — за штуку придется заплатить 799 рублей. Если хотите разнообразить кухню, не переплачивая, смело берите синий кувшин — его достаточно, чтобы сделать яркий акцент без лишних трат.
H&M Home
Еще один масс-маркет, в котором можно найти симпатичные предметы для дома. Цены тут приятнее, чем у испанского конкурента, поэтому к графину хорошо взять пару таких же бокалов с золотой окантовкой за 399 рублей. Кроме колбообразного, в коллекции есть графин с широким горлом для больших букетов или с округлой крышкой для алкоголя.
Falcon
Эмалированные кувшины рассчитаны на две пинты или 1137 миллилитров. Цветовая палитра большая. Можно купить черный, зеленый, серый, белый или желтый разных форм и размеров. Внутри каждого есть удобное обозначение мер, поэтому кувшин пригодится не только для сервировки, но и при приготовлении блюд.
Out Of
В магазине винтажных предметов быта можно найти много действительно красивых вещей от старинных ручных зеркал до подсвечников, ваз и открыток. Небольшой пухлый кувшин продают в комплекте с тремя разноцветными чашками: зеленой, белой и голубой. К изделию также прилагается пробка.
«Дом фарфора»
В сети мультибрендовых магазинов собрали все для сервировки стола — изделия из тонкого фарфора или хрусталя, чаши для фруктов, подставки для стаканов, скатерти, салфетки и грелки для чайников. Кувшинов есть более 150 моделей на любой кошелек — от 1600 до 244 000 тысяч рублей. Мы выбрали перламутровый классической формы бренда LSA International, который хорошо впишется практически в любой интерьер.
JLV Ceramics
Все изделия керамистка Юлия Смирнова лепит и расписывает полностью вручную. Вариантов узоров множество, например, можно выбрать яркие наборы с фруктами и ягодами или лаконичные с цветами и листьями. Изделия делают под заказ в течение двух недель, если ждать не хочется можно выбрать из раздела «В наличии» в хайлайтс.
Dutch Deluxes
Марка родом из Нидерландов. Найти можно качественную кухонную утварь из дерева, керамики, кожи или хлопка. Кувшины неровной формы делают в матовом или глянцевом вариантах разных оттенков: молочного, бронзового или смешанных, например, розово-белого. Посуду можно использовать в микроволновой печи и посудомоечной машине.