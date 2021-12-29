Что взять с собой в гости и что же подарить друзьям — главные вопросы новогодних каникул. Еда — универсальный ответ, особенно если времени ни на что не хватает. Красивые эклеры, бутылка хорошего вина и редкий итальянский сыр — и вот вы уже главный Дед Мороз на этом празднике. Собрали магазины и рестораны, в которые можно зайти по дороге в гости.

Испанская лавка Хамон, оливки и другие признаки роскошной жизни

«Испанская лавка» на Мясницкой — самое очевидное место, куда можно отправиться за гостинцами. Здесь есть и хамон серрано, и оливки, и сыры. Первым делом берите бри и пармезан, который выдерживали два года. Всю эту прекрасную еду вам могут упаковать в подарочную корзину, украшенную еловыми ветками. Набор с вином, оливками, сыром бри, испанским сладким турроном и хамоном серрано в нарезке обойдется в 4000 р., а за целый хамон попросят 32500 р. Есть варианты и бюджетнее: в корзине за 2300 р. — 250 мл. оливкового масла, камамбер или бри на выбор, и баночка оливок, вяленых томатов, каперсов или перцев на выбор. Можно оформить заказ на сайте, по телефону, или написав в инстаграм, чтобы забрать корзинку и немедленно убежать, или прийти в саму лавку и вдумчиво выбрать самое интересное.

M2 Organic club Органические продукты со всего света и сыры с собственной фермы

В магазине при ресторане М2 Organic Club всегда можно купить органические продукты, многие из которых производят на собственной ферме. Готовая корзина «Новогодняя ночь» с игристым обойдется в 7416 руб. Также можно купить набор для приготовления оливье за 2196 руб. или собрать подарок на свой вкус и бюджет. Рекомендуем взять свежего хлеба, а к нему — сливочное масло, мясную нарезку и фермерский сыр. Красную икру, оливки и марципан смело берите здесь же. Они уже не с фермы, но тоже органические.

Organika Siberian Luxury Bar Наборы деликатесов из редких пород рыб

Organika Siberian Luxury Bar — единственный в России гастрономический бар, в котором представлена продукция из нельмы, муксуна и омуля. Рыбу вылавливают в чистых реках вдали от цивилизации и доставляют до производства на вертолете. Набор из двух видов слабосоленого лосося обойдется в 1800 р., а из лосося и любой другой рыбы на выбор — в 2600 р. Копченого лосося, кстати, готовят по методу царского двора. К рыбе прихватите ореховый десерт «Кедровое чудо» в в виде слитка золота из кедровых орешков и вяленой клюквы (1000 р.).

Rockets Concept Store Подарочные наборы для кофеманов

В недавно открывшемся пространстве Rockets Concept Store к новому году подготовили подарочные наборы в красивых брендированных коробках. В них уже есть кофе, чай, эмалированная красная кружка и открытка, за это попросят 1900 р. Такой же набор, но с керамической кружкой стоит 2500 р. Если это не то, о чем мечтал ваш лучший друг, можно купить подарочную коробку за 300 р. и наполнить ее всем, что приглянется в кофейне. Рекомендуем заранее узнать, как готовит кофе получатель подарка, и либо оставить кофе в зернах, либо попросить сотрудников Rockets Concept Store помолоть его под конкретный способ заваривания.

Кафе «Без рецепта» Безглютеновые праздничные наборы «По стопам детства»

В кафе «Без рецепта» продают вкусный шоколад собственного производства и конфеты ручной работы — все без рафинированного сахара, глютена и лактозы. Если вы собираетесь в гости к человеку, который трепетно относится к составу продуктов, то подарок из этого кафе точно подойдет. Сладости, которые вы выберете, упакуют в красивую подарочную коробку. Приятно, что здесь получится собрать набор и за 800 р., и за 6000 р.

Адрес Кутузовский пр-т., 1/7 Время работы пн-чт 8.00-22.00, пт 8.00-23.00, сб 10.00-23.00, вс 10.00-22.00 Телефон +7 (925) 555 50 73 Сайт bezrecepta.ru

Giulietta, please, stop crying! Итальянские сыр, оливки и артишоки

В венецианской чикеттерии с необычным названием Giulietta, please, stop crying! продают продукты из Италии: сыры, оливки, артишоки. На входе в чикеттерию на барной стойке расположена небольшая витрина, где можно выбрать продукты на развес. Рекомендуем такой набор: пармезан, пекорино и горгонзола. Если скучно, прихватите салями, артишоки и оливки. Цены на деликатесы — от 300 до 400 р. за 100 грамм.

Хлебный дом «Печорин» Панеттоне на итальянской закваске и безглютеновые десерты

«Печорин» к праздникам подготовил панеттоне (700 гр, 2700 руб.) — традиционную итальянскую рождественскую выпечку. Готовят панеттоне здесь на натуральной итальянской закваске левито мадре с добавлением темного шоколада, сочных апельсиновых цукатов, изюма и ванили. За подарочную коробочку придется доплатить 300 руб. Кроме того, в «Печорине» можно купить красивые рождественские безглютеновые пирожные «Фейхоа — грецкий орех» (460 руб.) и «Фундук — молочный шоколад» (510 руб.). Если к сладкому душа не лежит, обратите внимание на зеленый и красный песто (по 420 руб.), паштет из печени цыпленка с черным трюфелем (490 руб.) и взбитое масло собственного производства (по 370 руб.) — «Чили» с цедрой лимона, «Анчоус» или «Нори».

«Хлеб насущный» Макаруны-снеговики и пряничные человечки по бюджетной цене

В «Хлеб насущный» стоит зайти за набором рождественских сладостей. Макаруны испекли в виде разноцветных новогодних снеговиков на палочках со вкусом малины, фисташки и бурбонской ванили. Упаковывают в фирменную коробку и перевязывают красной атласной лентой. Стоимость набора — 495 руб. Также можно купить имбирные пряники в виде человечков, елочки и новогодних шаров. Комплект из трех таких пряников обойдется всего в 199 руб. Пригодятся, чтобы съесть самим, подарить детям или повесить на елку.

«Эклерная Клер» Коллекция десертов по мотивам «Метели» А. С. Пушкина и зимние букеты

В «Эклерной Клер» вдохновились «Метелью» А. С Пушкина и создали коллекцию зимних десертов: эклеры (1000 руб. за набор из четырех штук), пряники «Метель» (900 руб. за набор), кекс из черемуховой муки, украшенный сахарным крендельком (1200 руб.), разноцветные елочки — птичье молоко (3 шт., 900 руб.) и набор печений с предсказаниями (2100 руб.) с баночкой любимого варенья поэта — из крыжовника. Еще в сказочную коллекцию вошли пряничные елки с засахаренным миндалем (1350 руб.), шоколадные портреты Марьи Гавриловны из «Метели» и самого поэта (по 295 руб.) и имбирные пряники (по 285 руб.). Дополнить сладости можно новогодним хвойным букетом (от 1650 руб.) и подарочным пакетом за 150 р.

Eataly Итальянские продукты в гастрономическом центре в Москве

Eataly — это итальянский гастрономический центр, на площадке которого объединены несколько кафе, ресторанов и маркет настоящих итальянских продуктов. Здесь самый большой в Москве выбор итальянских товаров — сыры, паста, рис, соусы, приправы, масло, уксусы, а также посуда и кухонная утварь от итальянских производителей, кулинарные книги и натуральная косметика. В гости берите свежую моцареллу, буррату и страчателлу из сыроварни гастроцентра, хлеб из дровяной печи, свежую пасту, кондитерские изделия и пиво из крафтовой микропивоварни Eataly. Цены на готовые подарочные наборы к новому году стартуют от 4882 р.

Адрес Киевская пл-дь, 2, ТГК «Киевский», 4 этаж Время работы 10.00-23.00 Телефон +7 (495) 668 06 79 Сайт eataly.ru