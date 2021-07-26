Хачапури — одно из самых популярных блюд грузинской кухни. Кроме стандартных для ресторанов аджарского, имеретинского и мегрельского есть еще около 20 видов с различными начинками. Мы поговорили с шеф-поваром московской сети «Хачапури и вино» и узнали, как приготовить пеновани с зеленью — закрытый пирог из слоеного теста с сыром и шпинатом.