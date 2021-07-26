Хачапури — одно из самых популярных блюд грузинской кухни. Кроме стандартных для ресторанов аджарского, имеретинского и мегрельского есть еще около 20 видов с различными начинками. Мы поговорили с шеф-поваром московской сети «Хачапури и вино» и узнали, как приготовить пеновани с зеленью — закрытый пирог из слоеного теста с сыром и шпинатом.
Шеф-повар сети ресторанов «Хачапури и вино»
«Всего в нашей сети можно попробовать 14 видов хачапури. При таком разнообразии мой абсолютный фаворит — пеновани с зеленью. Хачапури из южного региона Грузии Самцхе-Джавахети готовят из слоеного теста со шпинатом и сыром сулугуни. Бонус: его легко испечь дома, используя минимальное количество ингредиентов».
Ингредиенты на 1 порцию
Для теста:
Пшеничная мука — 75 г
Сливочное масло — 36 г
Растительное масло — 3 г (пол чайной ложки)
Вода — 45 мл
Соль — щепотка
Сахар — щепотка
Для начинки:
Шпинат — 10 г
Петрушка — 10 г
Укроп — 10 г
Сыр сулугуни — 60 г
Как готовить
Сперва необходимо подготовить тесто. Для этого вручную замешайте муку, соль, сахар, воду и растительное масло. Дайте настояться полчаса при комнатной температуре.
Готовое тесто раскатайте максимально тонко и смажьте сливочным маслом, предварительно растопленным при комнатной температуре. Затем сверните тесто в рулет, а рулет — в улитку. Уберите в холодильник на час.
Можно приступать к начинке. Шпинат, укроп и петрушку мелко порубите. Натрите сыр на крупной терке, добавьте к зелени, посолите и поперчите.
Достаньте заготовленную основу из холодильника и раскатайте в квадрат 30×30 см. В середину выложите начинку и сложите тесто от края к центру конвертом.
Аккуратно раскатайте хачапури от центра к краям — оно должно увеличиться вдвое. Выпекайте в разогретой печи при температуре 200 градусов в течение 10 минут. Готово!