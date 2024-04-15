Оружейного мастера «Ржавчины» приговорили к 1,5 года тюрьмы за убийство оператора Галины Хатчинс

Она утверждала, что ее «сердце болит» из‑за гибели Галины Хатчинс, но подчеркнула, что СМИ напрасно изображали ее как «законченного монстра». По словам Гутьеррес-Рид, она была «молодой и наивной» и совершила ошибку, поскольку была перегружена работой.