Оружейного мастера «Ржавчины» приговорили к 1,5 года тюрьмы за убийство оператора Галины Хатчинс

Оружейного мастера Ханну Гутьеррес-Рид, работавшую на съемках сериала «Ржавчина», приговорили к 18 месяцам тюремного заключения за непредумышленное убийство оператора Галины Хатчинс. Об этом написал Deadline.
Cудья Мэри Марлоу Соммер при объявлении приговора заявила, что Гутьеррес-Рид «в одиночку превратила безопасное оружие в смертоносное». «Ваш адвокат должен был сообщить суду, что вы раскаиваетесь», — добавила судья.
Приговор оружейнице — максимальный по законам штата Нью-Мексико. Суд не учел просьбы адвокатов Гутьеррес-Рид и ее самой о назначении испытательного срока. В ходе заседания Ханна умоляла о смягчении приговора.
«Присяжные признали меня частично виновной в этой ужасной трагедии, но это не делает меня чудовищем. Это делает меня человеком», — заявила в суде Гутьеррес-Рид.
Она утверждала, что ее «сердце болит» из‑за гибели Галины Хатчинс, но подчеркнула, что СМИ напрасно изображали ее как «законченного монстра». По словам Гутьеррес-Рид, она была «молодой и наивной» и совершила ошибку, поскольку была перегружена работой.
Девушку взяли под стражу прямо в зале суда. Команда Гутьеррес-Рид намерена подать апелляцию на решение суда.
В июне состоится суд над Алеком Болдуином: его также обвиняют в непредумышленном убийстве Хатчинс. Актеру и продюсеру «Ржавчины» грозит 18 месяцев заключения.
Галина Хатчинс погибла 21 октября 2021 года. Во время репетиции одной из сцен она получила огнестрельное ранение. По ошибке в револьвере, который использовал на съемках Алек Болдуин, оказались боевые патроны.