Алека Болдуина повторно обвинили в убийстве оператора Галины Хатчинс

Американского актера Алека Болдуина вновь обвинили в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс. Об этом сообщил The New York Times.
Большое жюри присяжных в штате Нью-Мексико предъявило артисту новое обвинение. Предыдущие обвинения сняли с Болдуина в конце апреля 2023 года за две недели до назначенного суда.
В прокуратуре заявили о получении «дополнительных фактов», которые позволяют вновь расследовать вероятную вину Болдуина в смерти Хатчинс. В частности, была проведена дополнительная экспертиза револьвера, от выстрела которого умерла оператор.
Эта экспертиза показала, что выстрел мог произойти только при нажатии на спусковой крючок. Эта информация опровергает слова Болдуина о том, что он якобы не нажимал на спусковой крючок револьвера.
Адвокат актера заявил о полной готовности к суду. Если он завершится обвинительным приговором, Болдуину грозит до полутора лет тюрьмы.
Галина Хатчинс погибла 21 октября 2021 года. Во время репетиции одной из сцен она получила огнестрельной ранение. По ошибке в револьвере, который использовал на съемках Алек Болдуин, оказались боевые патроны.