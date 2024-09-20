Келси Эсбиль и Финн Уиттрок играют в кошки-мышки в трейлере хоррора «Замри»

Netflix представил трейлер триллера «Замри» («Don’t Move») с Келси Эсбиль («Йеллоустоун», «Ветреная река») и Финном Уиттроком («Американская история ужасов»). Премьера состоится 25 октября.
В картине убитая горем женщина, надеющаяся найти утешение в глухом лесу, сталкивается с незнакомцем, который вводит ей парализующее вещество. Постепенно теряя контроль над своим телом, героиня вынуждена бежать, прятаться и бороться за свою жизнь, пока не отключается вся ее нервная система.
Сценарий написали Ти Джей Симфел и Дэвид Уайт, а режиссерами выступили Адам Шиндлер и Брайан Нетто, работавшие над хоррором «Незваные гости». В качестве продюсера над лентой поработал Сэм Рейми, создатель оригинальных «Зловещих мертвецов» и первой трилогии о Человеке-пауке.
Съемки «Замри» проходили в Болгарии прошлым летом, во время которых группа получила разрешение от SAG-AFTRA на завершение работы в условиях забастовки в Голливуде.