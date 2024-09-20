Келси Эсбиль и Финн Уиттрок играют в кошки-мышки в трейлере хоррора «Замри»

В картине убитая горем женщина, надеющаяся найти утешение в глухом лесу, сталкивается с незнакомцем, который вводит ей парализующее вещество. Постепенно теряя контроль над своим телом, героиня вынуждена бежать, прятаться и бороться за свою жизнь, пока не отключается вся ее нервная система.