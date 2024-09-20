Сон Ги Хун мстит в тизере второго сезона «Игры в кальмара»

Netflix выпустил тизер ко второму сезону «Игры в кальмара». Его премьера состоится 26 декабря.
Ролик начинается с Сон Ги Хуна, который держит на мушке приближающуюся фигуру в маске. Затем он вновь оказывается участником игры на выживание.
Действие второго сезона происходит через три года после того, как Ги Хун победил в «Игре в кальмара», отказался от поездки в Штаты и вернулся, чтобы отомстить.
«Игра в кальмара» стала самым популярным сериалом Netflix за все время, набрав рекордные 1,65 млрд просмотров за первые 28 дней после премьеры в 2021 году. Дон Хек вошел в историю как первый азиат, получивший «Эмми» за выдающуюся режиссуру драматического сериала. А Чжон Чжэ стал первым азиатом, получившим награду за выдающуюся главную роль в драматическом сериале.
«Прошло почти три года с тех пор, как первый сезон вызвал невероятный отклик во всем мире и произошло множество невообразимых событий. В первый день, когда мы начали снимать второй сезон, я помню, как подумал: „Вау, не могу поверить, что я снова в мире ‚Игры в кальмара‘“. Это было так сюрреалистично», — написал Хек в своих соцсетях.