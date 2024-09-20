Сон Ги Хун мстит в тизере второго сезона «Игры в кальмара»

Netflix выпустил тизер ко второму сезону «Игры в кальмара». Его премьера состоится 26 декабря.

Ролик начинается с Сон Ги Хуна, который держит на мушке приближающуюся фигуру в маске. Затем он вновь оказывается участником игры на выживание.

Действие второго сезона происходит через три года после того, как Ги Хун победил в «Игре в кальмара», отказался от поездки в Штаты и вернулся, чтобы отомстить.

«Игра в кальмара» стала самым популярным сериалом Netflix за все время, набрав рекордные 1,65 млрд просмотров за первые 28 дней после премьеры в 2021 году. Дон Хек вошел в историю как первый азиат, получивший «Эмми» за выдающуюся режиссуру драматического сериала. А Чжон Чжэ стал первым азиатом, получившим награду за выдающуюся главную роль в драматическом сериале.