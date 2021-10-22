Выстрел Алека Болдуина убил оператора и ранил режиссера на съемках. Он не знал, что оружие заряжено

Алек Болдуин выстрелил из огнестрельного оружия во время съемок в Нью-Мексико, в результате чего погибла оператор Галина Хатчинс и ранен режиссер Джоэл Соуза. Об этом пишет Variety со ссылкой на сообщения местной полиции.

Инцидент произошел при создании независимого полнометражного вестерна «Ржавчина». Съемки проходили на ранчо Бонанза-Крик к югу от Санта-Фе. Болдуин, помимо исполнения главной роли известного преступника Харланда Раста, выступает продюсером фильма.

Deadline со ссылкой на источники пишет, что актер нажал на курок во время репетиции, не зная, что в оружии были боевые патроны. По словам представителя продюсерской компании, произошел «ошибочный выстрел» из ружья, которое должно было быть заряжено холостыми патронами.

В результате были ранены два человека. 42-летнюю Хатчинс доставили вертолетом в больницу Нью-Мексико, чтобы сделать операцию на желудке, но она скончалась от полученных травм. 48-летний Соуза получил ранение плеча и был доставлен в региональный медицинский центр Санта-Фе. The Hollywood Reporter сообщает, что он находится в критическом состоянии.