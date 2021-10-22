Выстрел Алека Болдуина убил оператора и ранил режиссера на съемках. Он не знал, что оружие заряжено

Алек Болдуин выстрелил из огнестрельного оружия во время съемок в Нью-Мексико, в результате чего погибла оператор Галина Хатчинс и ранен режиссер Джоэл Соуза. Об этом пишет Variety со ссылкой на сообщения местной полиции.
Инцидент произошел при создании независимого полнометражного вестерна «Ржавчина». Съемки проходили на ранчо Бонанза-Крик к югу от Санта-Фе. Болдуин, помимо исполнения главной роли известного преступника Харланда Раста, выступает продюсером фильма.
Deadline со ссылкой на источники пишет, что актер нажал на курок во время репетиции, не зная, что в оружии были боевые патроны. По словам представителя продюсерской компании, произошел «ошибочный выстрел» из ружья, которое должно было быть заряжено холостыми патронами.
В результате были ранены два человека. 42-летнюю Хатчинс доставили вертолетом в больницу Нью-Мексико, чтобы сделать операцию на желудке, но она скончалась от полученных травм. 48-летний Соуза получил ранение плеча и был доставлен в региональный медицинский центр Санта-Фе. The Hollywood Reporter сообщает, что он находится в критическом состоянии.
Что именно произошло на площадке и почему оружие выстрелило, неизвестно. Правоохранители запустили расследование и допросили свидетелей. По информации газеты Santa Fe New Mexican, Болдуин во время допроса был в слезах. В офисе шерифа отметили, что по факту инцидента никто не был арестован, никому не были предъявлены обвинения.
Съемки фильма остановлены на время расследования. Компания Rust Movie Productions LLC, занимающаяся производством картины, заявила, что «полностью сотрудничает со следствием». «Весь актерский состав и съемочная группа были абсолютно опустошены сегодняшней трагедией», — отметили там.
Погибшая оператор Галина Хатчинс была уроженкой Украины, выросла в СССР. Она закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего начала сотрудничать с британскими документалистами в качестве журналиста-расследователя. В последние годы она жила в Лос-Анджелесе. Среди операторских работ Хатчинс — картины «Дорогуша» (2019), «Заклятый враг» (2020) и «Blindfire» (2020).