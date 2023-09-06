Ветеранов боевых действий на Украине отправят преподавать в школы

В начале июня Кравцов сказал, что курс ОБЖ в школах планируют переименовать в «Основы безопасности и защита родины». На уроках будут рассказывать о воинских обязанностях и воинской службе. Предполагается, что это сформирует у школьников представление о том, какую роль играет оборона страны для ее «мирного социально-экономического развития».