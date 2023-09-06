Ветеранов боевых действий на Украине отправят преподавать в школы

Новый школьный курс «Основы безопасности и защиты родины» будут преподавать педагоги-ветераны военной операции на Украине. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
По его словам, для переподготовки участников боевых действий на базе Государственного университета просвещения (ГУП) создан специальный центр.
Кравцов отметил, что в новом предмете будет усилен модуль начальной военной подготовки, которые сейчас проходят по ОБЖ. Апробация курса начнется уже в этом году, а со следующего года его будут преподавать в школах.
В начале июня Кравцов сказал, что курс ОБЖ в школах планируют переименовать в «Основы безопасности и защита родины». На уроках будут рассказывать о воинских обязанностях и воинской службе. Предполагается, что это сформирует у школьников представление о том, какую роль играет оборона страны для ее «мирного социально-экономического развития».
Кроме того, старшеклассников будут учить управляться с БПЛА, автоматом Калашникова и гранатами, расскажут, как оказывать первую медицинскую помощь.