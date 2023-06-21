Министр просвещения заявил о планах переименовать уроки ОБЖ в «Основы безопасности и защита Родины»

По его словам, настоящие времена подталкивают к тому, что «курс нужно развивать». «Мы тоже обсудили и с педагогическим сообществом, и с учителями, и видим, что ребята, которые воевали в зоне специальной военной операции, они как никто другой могут прийти и рассказать правду. Вот такое сейчас решение тоже обсуждаем, чтобы назвать „Основы безопасности и защита Родины“», — рассказал Кравцов.