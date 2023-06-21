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Министр просвещения заявил о планах переименовать уроки ОБЖ в «Основы безопасности и защита Родины»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:55

Министерство просвещения рассматривает возможность переименования уроков «Основы безопасности жизнедеятельности», заявил РИА «Новости» глава ведомства Сергей Кравцов. Вместо нынешнего названия там думают изменить на «Основы безопасности и защита Родины».

По его словам, настоящие времена подталкивают к тому, что «курс нужно развивать». «Мы тоже обсудили и с педагогическим сообществом, и с учителями, и видим, что ребята, которые воевали в зоне специальной военной операции, они как никто другой могут прийти и рассказать правду. Вот такое сейчас решение тоже обсуждаем, чтобы назвать „Основы безопасности и защита Родины“», — рассказал Кравцов.

В новых учебниках истории для старших классов школ будет рассказываться о причинах начала российскими властями военной спецоперации на территории Украины. 27 мая в сети появилась фотография школьного учебника с главой «Кризис вокруг Украины в 2022 г. и специальная военная операция».

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Сергей Кравцов
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