Школьники будут изучать БПЛА и новый образ Сталина

«Если в учебниках, финансированных в 1990-е годы Фондом Сороса и других, это был тиран, зверь, бездарный командующий, который завалил врага трупами, в общем „преступный сталинский режим“ — вот так красной нитью проходило через многие учебники, то сегодня в нашем едином учебнике, естественно, роль Сталина изложена именно должным образом, то есть объективно», — сказал он.