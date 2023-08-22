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Школьники будут изучать БПЛА и новый образ Сталина

Максим Саблин
Сегодня в 15:29

Школьники 10–11-х классов изучат основы применения БПЛА на уроках ОБЖ, пишет «Коммерсант».

Такой тематический модуль появится в программе курса «Основы технической подготовки и связи» в рамках занятий по начальной военной подготовке (НВП). В нем говорится, что школьники должны «иметь представление о способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ведения разведки местности с помощью БПЛА; знать алгоритм противодействия БПЛА противника; выполнять практические действия по управлению БПЛА».

Кроме этого, старшеклассников научат обращаться с автоматом Калашникова и оказывать первую помощь, также они узнают о принципах действия гранат Ф-1 и РГД-5. В 2024 году уроки ОБЖ заменят на «Основы безопасности и защиты Родины», программу этого предмета пока разрабатывают.

Еще одной новацией станет образ Сталина в едином учебнике истории. О нем в понедельник рассказал научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

«Если в учебниках, финансированных в 1990-е годы Фондом Сороса и других, это был тиран, зверь, бездарный командующий, который завалил врага трупами, в общем „преступный сталинский режим“ — вот так красной нитью проходило через многие учебники, то сегодня в нашем едином учебнике, естественно, роль Сталина изложена именно должным образом, то есть объективно», — сказал он.

По мнению научного директора РВИО, секретарь КПСС в новых пособиях будет представлен более объективно: как верховный главнокомандующий в годы Великой Отечественной войны, как участник планирования крупных операций и инициатор выдвижения видных военачальников на ключевые посты, а также защитник советской внешней политики. Мягков подчеркнул, что учебник основан на «непреложных фактах истории».

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Российское военно-историческое обществоКоммерсантКПСС
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Михаил Мягков
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