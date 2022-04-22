Испания намерена арестовать Саймона Леваева, известного как «аферист из Tinder»

В Испании выписали ордер на арест Саймона Леваева, личности которого посвящен документальный фильм Netflix «Аферист из Tinder». Об этом сообщил Daily Mail.

Мужчину рассчитывают привлечь к ответственности за использование поддельных документов. По информации издания, Леваев в 2019 году показал полиции фальшивые права на вождение автомобиля и представился Майклом Билтоном.

Леваеву удалось тогда избежать наказания, однако после выхода скандальной документальной ленты о якобы мошеннике, обманывающем женщин, один из полицейских узнал в «аферисте из Tinder» водителя автомобиля Maserati, который когда‑то показал ему подозрительные документы.

Сотрудник правоохранительных органов обратился в суд города Альхесираса с просьбой вновь открыть расследование, касающееся мужчины, называющего себя Майклом Билтоном. Оно включало в себя два пункта: подделку документов и нарушение правил дорожного движения (въезд на территорию пляжа).

Неизвестно, предполагает ли выписанный ордер на арест задержание Леваева в Израиле и экстрадицию. Также пока неясно, смогут ли власти Испании действительно привлечь «афериста из Tinder» к ответственности, учитывая, что он уже отбыл наказание за аналогичное преступление (использование фальшивого паспорта).

Леваев был задержан в Греции в 2019 году и осужден у себя на родине в Израиле. Он был приговорен к 15 месяцам тюрьмы за мошенничество, кражу и подделку документов, однако был освобожден через 5 месяцев за хорошее поведение.

После освобождения мужчина занялся бизнес-консалтингом. Официальные обвинения в обмане женщин Леваеву так и не были предъявлены, несмотря на то что его жертвы жаловались в полицию по меньшей мере в семи странах.

Три пострадавшие девушки приняли участие в съемках документальной ленты «Аферист из Tinder». В ней они рассказали о своем знакомстве и отношениях с Леваевым. Сам герой картины назвал расследование о себе «ложью и клеветой».