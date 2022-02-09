Документальный фильм «Аферист из Tinder» возглавил недельный чарт Netflix. Что это за кино?

Документальный фильм «Аферист из Tinder» стал самым популярным проектом на стриминговой платформе Netflix на прошлой неделе. Об этом сообщил Deadline. Лента набрала с 31 января по 6 февраля 45,8 млн часов просмотров и вошла в топ-10 наиболее успешных релизов Netflix в 92 странах. Центральный герой картины, известный под именем Саймон Леваев, тем временем был заблокирован в Tinder из‑за масштабной аферы, описанной в фильме. «Афиша Daily» рассказывает, кто такой Леваев и почему он утверждает, что обвинения в мошенничестве в его адрес — месть обиженных женщин. Внимание! В тексте ниже будут содержаться спойлеры. Как появился фильм «Аферист из Tinder» Лента «Аферист из Tinder» («Tinder Swindler») рассказывает историю знакомства трех женщин — норвежки Сесилии Фьеллхой, шведки Перниллы Сьохольм и голландки Айлин Шарлотт — с обаятельным молодым человеком, представившимся Саймоном Леваевым. Все девушки начали переписываться с Леваевым в Tinder и быстро сблизились с ним.

© Netflix/YouTube

Встреча с интересным и привлекательным израильтянином, как утверждают героини фильма, привела их к огромным долгам. Войдя в доверие к женщинам, Леваев просил их выручить его и помочь с деньгами. Он заявлял, будто снимать средства с его собственных счетов может быть опасно. Мужчина обещал вернуть долг в самое ближайшее время, однако деньги его подругам так и не поступили. Вскоре одна из девушек, попытавшись обналичить чек от Леваева, узнала, что он вовсе не миллиардер, а известный мошенник. В Финляндии несколько лет назад его уже обвиняли в обмане женщин. Осознав, что столкнулась с умелым аферистом, Сесилия решила разоблачить его. Она привлекла журналистов к расследованию деятельности Леваева. В ходе работы сотрудники СМИ узнали о других жертвах Саймона. Их истории взялась рассказать режиссер Фелисити Моррис, снявшая для Netflix ранее документальный мини-сериал «Руки прочь от котиков! Охота на интернет-убийцу»

Как Саймон Леваев обманывал девушек Сесилия и Айлин начали встречаться с Леваевым вскоре после знакомства в Tinder, Пернилла же стала, как она думала, близким другом Саймона. Молодой человек, по словам девушек, утверждал, что вовлечен в алмазную промышленность и является сыном израильского миллиардера Льва Леваева. Саймон часто путешествовал, якобы по работе, останавливался в лучших отелях и приглашал подруг в роскошные путешествия, красиво ухаживал и производил впечатление крайне богатого и щедрого человека. Спустя некоторое время он признавался девушкам, что у него существуют влиятельные и опасные враги, которые угрожают ему расправой.

© Still Watching Netflix/YouTube

В подтверждение своих слов Леваев присылал женщинам видео со своим окровавленным охранником, после чего, как он утверждал, пытался уехать и скрыться из соображений безопасности. Он заявлял подругам, будто более не может пользоваться своими банковскими картами — и просил их помочь с деньгами. Не сомневающиеся в богатстве Леваева девушки охотно перечисляли ему деньги и брали кредиты. Саймон обещал немедленно вернуть долг с щедрыми процентами и присылал Сесилии, Пернилле и Айлин фото с документами о переводе средств. Однако деньги девушкам не приходили. Кто такой Шимон Йехуда Хайют Саймон Леваев — одно из имен, которые использовал «аферист из Tinder». На самом деле он родился под именем Шимон Йехуда Хают, но сменил имя в 2017 году после того, как отбыл тюремный срок в Финляндии за мошенничество. Тюрьма грозила Хаюту и раньше, в Израиле. Там полиция преследовала его за кражу и подделку чеков. Но Шимону, или Саймону, удалось уехать из страны по поддельному паспорту и избежать суда. После этого Леваев начал путешествовать по разным странам, преимущественно европейским, и разработал схему заработка на обмане женщин. В Финляндии Хают обманул по меньшей мере трех женщин, по той же схеме, которую он использовал с Сесилией, Перниллой и Айлин.

© Still Watching Netflix/YouTube

В то время аферист еще использовал свое прежнее имя. Позже он стал представляться Саймоном Леваевым. Норвежские журналисты узнали о еще нескольких фейковых личностях Хаюта: Майкле Битоне, Мордехае Ниссиме Тапиро, Дэвид Шарон. Как жертвы пытаются отомстить аферисту Сесилия и Пернилла скооперировались, чтобы проучить мошенника. Сперва при их содействии в крупнейшем издании Норвегии Verdens Gang вышло журналистское расследование — в нем были опубликованы фотографии Саймона Леваева. Материал стал вирусным. Девушки добились, чтобы об афере Леваева узнали в разных странах мира. «Мы хотели, чтобы полиция тоже почувствовала давление прессы и общественности и взялась наконец за Саймона», — рассказала Сесилия в фильме.

С ней и Перниллой начали связываться другие пострадавшие от действий Леваева. Они рассказали, что аферист представлялся наследником крупной авиакомпании и даже агентом «Моссада». Он встречался с десятками женщин и обокрал их всех, запугивал и угрожал. Одной из них оказалась Айлин. Девушка встречалась с Саймоном больше года и планировала создать с ним семью. Об обмане возлюбленного она узнала из статьи Verdens Gang. После этого Айлин задумала отомстить мужчине своим способом. Айлин убедила Саймона, что верит, будто его враги стоят за клеветнической публикацией. Она согласилась и дальше поддерживать Леваева, предложив забрать его дорогостоящую дизайнерскую одежду, продать ее в интернете и отправить бойфренду-аферисту деньги.

© Still Watching Netflix/YouTube

Девушка действительно продала костюмы мошенника, но деньги ему не передала. Она выяснила его местоположение, узнала о дальнейших планах и рассказала о них полиции. В итоге Саймона Леваева задержали в аэропорту Афин с поддельным паспортом на имя Дэвида Шарона. Почему Леваев так и не ответил за мошенничество Саймон Леваев был приговорен к 15 месяцам лишения свободы за преступления, совершенные в Израиле. Он вышел на свободу уже через пять месяцев и продолжил жить в Израиле. Там он занялся бизнес-консалтингом. Судя по аккаунту Леваева в инстаграме, который был удален на этой неделе, мужчина по-прежнему живет роскошной жизнью. Источники его финансового благополучия не ясны. Создатели фильма утверждают, что Леваев обманным путем получил около 10 млн долларов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kate KONLIN (@kate_konlin) Фото из инстаграма девушки Саймона Леваева с подписью: «Мой безумный, фантастический, незабываемый день рождения! Кстати мой именинный сексуальный и роскошный образ полностью создан моим мужчиной»