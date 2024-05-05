Умер один из основоположников советской школы анимации Александр Горленко

Сегодня в 20:29
Фото: МуZей Победы/Telegram

В возрасте 79 лет скончался российский режиссер и мультипликатор Александр Горленко. Об этом говорится в телеграм-канале Музея Победы.

«Александр Михайлович всегда с радостью делился своим бесценным опытом с молодыми, начинающими мультипликаторами. Он дал дорогу в жизнь многим ныне известным современным аниматорам. Также Горленко способствовал сохранению традиций известных анимационных студий, в частности, студии „Союзмульфильм“», — сказано в сообщении.

Горленко считают одним из основоположников отечественной школы анимации. При его участии были созданы мультфильмы «Дом, который построил Джек», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Необычный друг», «Халиф-аист», фильм «Новые бременские» и десятки других картин.

Горленко входил в Творческий совет музыкального проекта Музея Победы «Главные детские песни». С 1995 года руководил мастерской на кафедре анимации и компьютерной графики ВГИКа. Был одним из создателей Всероссийского форума детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг».

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