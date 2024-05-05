Умер один из основоположников советской школы анимации Александр Горленко

Горленко считают одним из основоположников отечественной школы анимации. При его участии были созданы мультфильмы «Дом, который построил Джек», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Необычный друг», «Халиф-аист», фильм «Новые бременские» и десятки других картин.