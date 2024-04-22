В России создадут государственный реестр адвокатов

В России появится государственный реестр адвокатов. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщил портал правовой информации.
В реестре соберут данные обо всех российских адвокатах, имеющих право на такую деятельность. Помимо введения реестра, Путин также принял другие поправки в закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».
Они предполагают, что требования к кандидатам в адвокаты повысят. От экзаменов будут освобождены только кандидаты и доктора юридических наук, а также заслуженные юристы России.
Кандидаты в адвокаты должны будут предоставлять справку о наличии или отсутствии судимости и уголовного преследования. Также их обяжут предоставлять документ о том, что они не состоят на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах.
Отдельно в законе пропишут случаи, когда адвокаты могут потерять свой статус. Этим грозит выезд из России более чем на год, если он не обусловлен уважительными причинами.
Кроме того, адвокатов обяжут приносить адвокатскую присягу в течение трех месяцев после сдачи экзамена. Если юристы не сделают этого вовремя, их статус адвоката будут аннулировать.