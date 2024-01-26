Иван Янковский и Александр Яценко получили «Золотых орлов» за сериал «Фишер»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:59
Кадр из сериала «Фишер»

Иван Янковский и Александр Яценко получили премии «Золотой орел» в номинации «Лучший актер онлайн-сериала», передает ТАСС. Актеры удостоились наград за исполнение главных ролей в сериале «Фишер».

Янковского также номинировали в этой категории за роль в сериале «Плейлист волонтера», а его отец Филипп Янковский боролся за награду с ролью в «Черном облаке». Сам «Фишер» получил награду в номинации «Лучший проект онлайн-платформы».

Янковский получил пятого «Золотого орла» и в первый в сериальной номинации, отметило информагентство. «Что может быть веселее, чем быть не только номинированным, но и номинированным с самим собой, а еще быть номинированным со своим отцом. Думаю, что этот день я не забуду никогда», — сказал актер во время награждения.

Лучшей исполнительницей женской роли в сериале онлайн-платформ признали Марьяну Спивак, которая снялась в сериале «Черное облако».

Сериал «Фишер» дебютировал на стриминговых платформах more.tv и Wink в феврале 2023 года. В нем также снялись Саша Бортич, Сергей Гилев, Анна Снаткина и другие актеры. Проект об одинцовском серийном убийце Сергее Головкине основан на реальных событиях.

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