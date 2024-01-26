Иван Янковский и Александр Яценко получили «Золотых орлов» за сериал «Фишер»

Янковский получил пятого «Золотого орла» и в первый в сериальной номинации, отметило информагентство. «Что может быть веселее, чем быть не только номинированным, но и номинированным с самим собой, а еще быть номинированным со своим отцом. Думаю, что этот день я не забуду никогда», — сказал актер во время награждения.