Глава Минкульта ФРГ выступила против бойкота русской культуры

Клаудия Рот не первый раз высказывается против бойкота русской культуры. В июле прошлого года в интервью Augsburger Allgemeine она говорила, что «не позволит Путину отнять у себя Чехова». Тогда чиновница отметила, что «часто именно люди культуры и искусства пытаются сохранить последние свободы».