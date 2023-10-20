Глава Минкульта ФРГ выступила против бойкота русской культуры

Министр культуры Германии Клаудия Рот призвала отказаться от «культурного бойкота всего русского». Об этом она заявила на открытии Франкфуртской книжной ярмарки, сообщает Deutschlandfunk kultur.
По словам Рот, русский язык не собственность Путина, и существует «другая Россия» — правозащитники, писатели, диссиденты, молодежь, представители ЛГБТК и экологических движений.
Культурный бойкот, указывает министр, «нанесет удар именно по этим критическим голосам в адрес Путина». «Важно сделать так, чтобы эти голоса были услышаны, и тщательно их поддерживать, чтобы не подвергать их еще большей опасности», — считает Рот.
Клаудия Рот не первый раз высказывается против бойкота русской культуры. В июле прошлого года в интервью Augsburger Allgemeine она говорила, что «не позволит Путину отнять у себя Чехова». Тогда чиновница отметила, что «часто именно люди культуры и искусства пытаются сохранить последние свободы».