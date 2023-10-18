МТС выпустят футуристичную коллекцию одежды в коллаборации с брендом Fable

«Мы развиваем комьюнити True Tech для тех людей из мира ИТ, которые хотят решать интересные и амбициозные задачи, создавать инновационные продукты. Коллаборация с современным брендом, чья аудитория так похожа на нашу: смелая, яркая, ориентированная на технологическое развитие, — классное дополнение к идее сообщества True Tech и знак причастности к миру технологий», — говорит первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.