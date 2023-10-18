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МТС выпустят футуристичную коллекцию одежды в коллаборации с брендом Fable

Виктория Шанина
Сегодня в 11:11

24 октября в продажу поступит капсульная коллекция одежды от МТС и московского премиального бренда Fable. В нее войдут футболки и худи на молнии с плавным градиентом в цветах экосистемы, который создавался при помощи технологии пигментного напыления.

На лицевой стороне футболок и худи размещены вышивки логотипов МТС и Fable. А на спине акцентом оказалась надпись «True Tech» — название ИТ-сообщества, которое и стало вдохновением коллекции.

«Мы развиваем комьюнити True Tech для тех людей из мира ИТ, которые хотят решать интересные и амбициозные задачи, создавать инновационные продукты. Коллаборация с современным брендом, чья аудитория так похожа на нашу: смелая, яркая, ориентированная на технологическое развитие, — классное дополнение к идее сообщества True Tech и знак причастности к миру технологий», — говорит первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

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Капсула изначально была задумана для ИТ-команды МТС, поэтому бренд Fable разрабатывал ее специально для людей, причастных к миру технологий.

«Бренд Fable вдохновлен новыми технологическими вызовами и открытиями: искусственный интеллект, LLM, диджитализация и метаверс являются флагманами текущего прогресса, упрощают и делают жизнь людей ярче. Поэтому Fable было интересно и любопытно сделать коллаборацию с одним из главных технологических гигантов в стране — экосистемой МТС. Симбиоз фэшн и технологий является отличным визуальным языком для коммуникации с аудиторией».
Артем Грибачев
Основатель бренда Fable

Вещи из коллекции можно будет купить в официальных магазинах Fable в пространствах «Суперметалл» и «Флакон» и корнере универмага «Цветной» в Москве, а также в онлайн-магазине. Первыми капсулу получат сотрудники МТС за значимые достижения в работе и активное участие в ИТ-сообществе компании.

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Павел Воронин
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