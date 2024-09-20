Осенью у Земли появится вторая мини-Луна

Этой осенью Земля на два месяца получит вторую Луну. Об этом сообщает The Guardian.

Профессор Мадридского университета Комплутенсе и ведущий автор исследования Карлос де ла Фуэнте Маркос рассказал, что гравитационным притяжением Земли будет захвачен астероид длиной примерно с городской автобус. Он будет вращаться вокруг планеты около двух месяцев, превратившись в мини-Луну.

В исследовании уточняется, что астероид будет находиться рядом с Землей с 29 сентября по 25 ноября, а затем вернется к себе домой, в пояс астероидов, вращающийся вокруг Солнца.

«Объект, который нанесет нам визит, принадлежит к поясу астероидов Арджуна — вторичному поясу астероидов, состоящему из космических камней, которые движутся по орбитам, очень похожим на земные», — отметил Фуэнте Маркос.