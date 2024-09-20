Секретная служба США начала проверку твита Маска о покушении на Камалу Харрис и Джо Байдена

Секретная служба США начала расследование из‑за удаленного поста владельца соцсети X Илона Маска, в котором он задался вопросом, почему никто не организовывает покушение на Джо Байдена и Камалу Харрис. Об этом рассказал Bloomberg.

В федеральном агенстве отказались разглашать записи о твите основателя SpaceX, так как это может помешать проведению правоохранительных процедур.

Издание отмечает, что проверка публикации Маска не означает, что бизнесмена обязательно привлекут к ответственности. Однако ему, возможно, придется доказать, что он не представляет угрозы для президента Джо Байдена или кандидата в президенты Камалы Харрис.

Секретная служба проводит расследование, пытаясь определить, представляет ли человек непосредственную угрозу для одного из ее подзащитных. Угроза президенту или вице-президенту США — это уголовное преступление, за которое грозит крупный штраф или до пяти лет тюрьмы.

В воскресенье, вскоре после второго покушения на бывшего президента Дональда Трампа, аккаунт X под названием DogeDesigner задал вопрос: «Почему они хотят убить Дональда Трампа?». Маск ответил на пост, написав: «И никто даже не пытается убить Байдена/Камалу????». Миллиардера массово раскритиковали за публикацию, и вскоре она пропала из его аккаунта.