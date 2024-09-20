Секретная служба США начала проверку твита Маска о покушении на Камалу Харрис и Джо Байдена

Вчера / 19:19
«Некрасиво поступил»: Рамзан Кадыров заявил, что Илон Маск отключил его Сybertruck
Сегодня / 08:46
Отряд маньяков в тизере третьего сезона «Метода»
Сегодня / 02:24
Мать Честера Беннингтона призналась, что чувствует себя преданной участниками Linkin Park
Сегодня / 01:34
Уилл Смит спродюсирует байопик о Куин Латифе — звезде «Прорваться в НБА» и «Власти страха»
Сегодня / 00:27
Дейзи Ридли справляется с материнством и ревнует мужа в трейлере «Тайны в ее глазах»
Вчера / 21:50
«Кинопоиск» показал трейлер новой адаптации «Преступления и наказания»
Вчера / 21:41
Дунай вышел из берегов и затопил центр Будапешта
Вчера / 21:13
«Кинопоиск» анонсировал экранизацию Atomic Heart
Вчера / 21:08
В Германии обнаружили неизвестное произведение Моцарта
Вчера / 20:47
Сериал «Индустрия» продлили на четвертый сезон
Вчера / 20:20
В Египте сотрудники аэропорта заставили девочку-подростка показать грудь, чтобы доказать свой пол
Вчера / 20:17
На комика Дмитрия Гаврилова завели дело о дискредитации армии
Вчера / 20:01
Одежда российских брендов может подорожать на 22% к концу года
Вчера / 19:25
Против главреда «Новой газеты Европа»* возбудили дело о руководстве нежелательной организацией
Вчера / 19:04
Пол Джаматти и Рашида Джонс сыграют в новом сезоне «Черного зеркала»
Вчера / 18:40
Анна Делви снялась в шоу «Танцы со звездами», несмотря на домашний арест
Вчера / 18:26
Юрий Колокольников и Никита Кукушкин* сыграют в новом фильме Даррена Аронофски
Вчера / 17:38
В Дагестане задержали двух женщин, которые отправляли девушек в бордели стран Ближнего Востока
Вчера / 17:01
Появилась соцсеть для одного человека — SocialAI. В ней пишут и комментируют посты боты с ИИ
Вчера / 16:57
Школьное обучение в Швеции увеличили на один год
Вчера / 16:50
Сирша Ронан ищет своего сына в трейлере «Блица» Стива МакКуина
Вчера / 15:58
В Таиланде женщина выжила после двух часов удушения питоном
Вчера / 15:56
За год у российских блогеров доход снизился в два раза
Вчера / 15:42
На фестивале «Маяк» в Геленджике покажут «Анору»
Вчера / 15:24
Помощник Мишустина предложил запретить в школах теорию Дарвина
Вчера / 14:47
PayPal начнет взимать с россиян комиссию за неактивные счета
Вчера / 13:52
«Comedy Club» закрывается после 19 лет в эфире. Шоу будет перезапущено в новом формате
Вчера / 13:50
Гвен Стефани анонсировала первый сольный альбом за семь лет
Вчера / 13:11
РБК: Владислав Бакальчук задержан
Вчера / 13:00
Джоан Роулинг начала писать футуристический роман
Вчера / 12:55
«Не знаю, что особенного в американцах»: режиссер оригинала «Не говори никому» раскритиковал ремейк
Вчера / 12:25
Вышел финальный трейлер второго «Джокера»
Вчера / 12:00
«Яндекс Плюс» позволит оплачивать товары частями и открывать накопительный счет с повышенной ставкой
Вчера / 11:50
YouTube добавил кнопку «Хайп» для блогеров с менее 500 тыс. подписчиков
Вчера / 11:03
Нелегальным мигрантам в РФ запретят оформлять детей в школы, управлять авто, пользоваться банками

Секретная служба США начала проверку твита Маска о покушении на Камалу Харрис и Джо Байдена

Сегодня в 10:16
Фото: Jared Siskin/Patrick McMullan via Getty Images

Секретная служба США начала расследование из‑за удаленного поста владельца соцсети X Илона Маска, в котором он задался вопросом, почему никто не организовывает покушение на Джо Байдена и Камалу Харрис. Об этом рассказал Bloomberg.

В федеральном агенстве отказались разглашать записи о твите основателя SpaceX, так как это может помешать проведению правоохранительных процедур.

Издание отмечает, что проверка публикации Маска не означает, что бизнесмена обязательно привлекут к ответственности. Однако ему, возможно, придется доказать, что он не представляет угрозы для президента Джо Байдена или кандидата в президенты Камалы Харрис.

Секретная служба проводит расследование, пытаясь определить, представляет ли человек непосредственную угрозу для одного из ее подзащитных. Угроза президенту или вице-президенту США — это уголовное преступление, за которое грозит крупный штраф или до пяти лет тюрьмы.

В воскресенье, вскоре после второго покушения на бывшего президента Дональда Трампа, аккаунт X под названием DogeDesigner задал вопрос: «Почему они хотят убить Дональда Трампа?». Маск ответил на пост, написав: «И никто даже не пытается убить Байдена/Камалу????». Миллиардера массово раскритиковали за публикацию, и вскоре она пропала из его аккаунта.

Владелец компании Tesla заявил, что одна и та же шутка в реальности и в соцсетях может вызвать разные реакции. «Оказывается, шутки намного менее смешные, если люди не знают контекста и видят их в текстовом виде», — отметил он.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами