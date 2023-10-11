Max показал трейлер анимационного инопланетного триллера «Царства падальщиков»

Стриминговая платформа Max (ранее — HBO Max) опубликовала полноценный трейлер будущего анимационного сериала «Царство падальщиков». Премьера сюрреалистичной, но очень завораживающей истории запланирована на 19 октября.
Действие картины разворачивается на таинственной, но, судя по всему, густонаселенной планете. Именно там высаживается экипаж потерпевшего крушение космического корабля.
В ожидании спасения члены команды начинают исследовать земли, которые оказываются не столь дружелюбными, какими кажутся на первый взгляд. Именно так и выглядит трейлер от Max — красивые на первый взгляд пейзажи довольно быстро оборачиваются не поддающимися объяснениям событиями.
Авторами «Царства падальщиков» выступили Чарлз Хюттнер и Джозеф Беннетт, выпустившие в 2016 году короткометражный фильм «Падальщики». Продюсерами шоу стали Крис и Шеннон Прайноски, Антонио Каноббио, Бен Калина, Шон Бакелью и Джеймс Меррилл. Главным режиссером сериала стал Бенджи Брук.
19 октября на Max выйдут сразу три первых эпизода сериала. Остальные серии будут появляться на стрим-сервисе еженедельно, вплоть до 9 ноября.