Max показал трейлер анимационного инопланетного триллера «Царства падальщиков»

В ожидании спасения члены команды начинают исследовать земли, которые оказываются не столь дружелюбными, какими кажутся на первый взгляд. Именно так и выглядит трейлер от Max — красивые на первый взгляд пейзажи довольно быстро оборачиваются не поддающимися объяснениям событиями.