TikTok лидирует среди соцсетей в России, несмотря на уход из страны и запрет на загрузку новых видео

По данным компании, россияне старше 12 лет проводят на платформе 30% всего времени, выделенного на соцсети, — это даже больше, чем во «ВКонтакте» и Telegram (по 29%). Более того, для пользователей 12–24 лет это с отрывом самая популярная соцсеть, именно ее они открывают 41% времени.
«Несмотря на ограничения, которые TikTok ввел в отношении пользователей из России весной 2022 года, показатели сервиса относительно стабильны. Сразу после нововведений охваты и время проведения на платформе снизились, однако в начале 2023 года количество пользователей вернулось к значениям января-февраля 2022 года. Время, проведенное на площадке, остается ниже, чем было до введения ограничений. Средний пользователь TikTok проводит 67 минут в день в сервисе (в январе и феврале россияне проводили на платформе по 78–79 минут в день)», — делают вывод аналитики Mediascope.
По словам основателя агентства Digital Church Марка Хлуднева, активность блогеров на площадке со временем восстановилась, многие из них научились обходить блокировки.
Большинство из них продолжают вести аккаунты для творческой реализации, добавляет основатель коммуникационного агентства Didenok Team Кирилл Диденок, хотя часть контентмейкеров все-таки ушла, а доходов от площадки нет.
По оценке гендиректора «Академии блогеров» Георгия Балоянца, работу продолжила примерно половина активных блогеров, среди них много миллионников, которые хорошо понимают желания аудитории. Он говорит, что другая половина перешла в другие соцсети, лишь 10% — в «VK Клипы».
Чтобы постить в TikTok, достаточно обзавестись казахстанской сим-картой (главным образом по ней приложение считывает геолокацию) и включить VPN, объясняет Балоянц. Впрочем, пользователи из России новый контент не увидят, уточняет Диденок, большая часть из них продолжает смотреть старые ролики.
Большой запас прошлых видео помогает наращивать аудиторию российским тиктокерам, подтверждает тикток-продюсер Алексей Пак, многие инфлюэнсеры используют этот трафик для развития аккаунтов в «ВК» и Telegram, хотя он и невелик.
В то же время, отмечает Пак, среди зрителей также популярны расширения, которые позволяют увидеть новый контент, и чаще всего ими пользуется молодая аудитория.
Что касается дохода от TikTok, то он остается нулевым, утверждает Кирилл Диденок, однако его можно сохранить и даже нарастить благодаря, например, рилсам в инстаграме*, который все еще приносит новую аудиторию и помогает поднять цену за рекламу.
Те, кто все-таки обошел блокировку, пробуют привлекать иностранных рекламодателей или международных российских, рассказывает Алексей Пак. Например, так сделал тикток-дом XO Team. «Около 10–15% блогеров научились зарабатывать за рубежом. Ситуация не патовая. Вопрос лишь в том, смогут ли они нащупать свою аудиторию за рубежом», — считает он, однако говорит, что за рубежом их может ждать жизнь блогера «среднего разлива» из‑за высокой конкуренции.
Малая часть инфлюэнсеров живет на донаты от аудитории. «Только 5–10% из них смогли успешно освоить этот инструмент и увеличить свои заработки в TikTok в два-три раза. В основном это блогеры среднего разлива, которые до блокировки жили на 150–200 тыс. рублей в месяц. Сейчас они зарабатывают до полумиллиона в месяц на донатах. Но это скорее исключение из правил, так как инструмент очень сложный», — заключает Алексей Пак.
* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена.