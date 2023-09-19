TikTok лидирует среди соцсетей в России, несмотря на уход из страны и запрет на загрузку новых видео

«Несмотря на ограничения, которые TikTok ввел в отношении пользователей из России весной 2022 года, показатели сервиса относительно стабильны. Сразу после нововведений охваты и время проведения на платформе снизились, однако в начале 2023 года количество пользователей вернулось к значениям января-февраля 2022 года. Время, проведенное на площадке, остается ниже, чем было до введения ограничений. Средний пользователь TikTok проводит 67 минут в день в сервисе (в январе и феврале россияне проводили на платформе по 78–79 минут в день)», — делают вывод аналитики Mediascope.