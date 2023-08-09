Съемки фильма о певице Марии Каллас с Анджелиной Джоли в главной роли стартуют в октябре

В октябре в Будапеште начнутся съемки нового фильма с участием Анджелины Джоли — байопика «Мария» о жизни и карьере Марии Каллас. Об этом пишет Budapest Reporter.
Картину снимет чилийский режиссер Пабло Ларраин. Она расскажет о последних годах жизни Каллас, проведенных в одиночестве в Париже.
Мария Каллас — греческая эмигрантка, жившая в Нью-Йорке, которая стала самым знаменитым сопрано своего времени. Ее возлюбленным был Аристотель Онассис, однако пара постоянно ссорилась, а однажды Каллас узнала из газет, что Онассис женился на вдове президента США Жаклин Кеннеди (в фильме ее сыграет Натали Портман).
Певица переехала в Италию, а затем во Францию. Он так и не оправилась от измены Онассиса и умерла от сердечного приступа в 52 года.
«Я очень рад возможности продолжить этот процесс изображения женщин, которые изменили судьбу XX века с культурной точки зрения», — говорил ранее Пабло Ларраин, восхищенный биографией Марии Каллас.