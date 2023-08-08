Солдатам из Нидерландов запретили соревноваться с россиянами и белоруссами

Министерство обороны Нидерландов запретило солдатам своей страны участвовать в спортивных соревнованиях, где представлены военнослужащие России и Беларуси. Об этом сообщил NOS.
Это решение принято после того, как нидерландские дзюдоисты состязались в Доминиканской Республике с россиянами, не уведомив и не запросив разрешения на это у ведомства.
Власти Нидерландов намерены противодействовать таким встречам на соревнованиях, пока военная операция России на территории Украины не завершится. «Спорт является важным средством пропаганды российского режима», — пояснила министр обороны Кайса Оллонгрен.
Речь идет не об обычных спортивных турнирах, на которых россияне в последние годы нередко выступают в нейтральном статусе, а о военно-спортивных соревнованиях. На них атлеты выступают от имени своих стран и их Вооруженных сил.
Военно-спортивные турниры устраиваются Международным советом по военному спорту (CISM). Согласно правилам этой организации, ни одна из стран-участниц не может быть отстранена от мероприятий, хотя страна-организатор при желании может не приглашать представителей какого‑либо государства.