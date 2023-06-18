Главную роль в «Исчезнувшей» Дэвида Финчера должен был сыграть Джон Хэмм

Американский актер Джон Хэмм мог сыграть главную роль в «Исчезнувшей» Дэвида Финчера, но ему нужно было сниматься в сериале «Безумцы». Об этом он заявил в шоу «Смотри, что случилось в прямом эфире с Энди Коэном», пишет The Hollywood Reporter.