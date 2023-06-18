Главную роль в «Исчезнувшей» Дэвида Финчера должен был сыграть Джон Хэмм

Американский актер Джон Хэмм мог сыграть главную роль в «Исчезнувшей» Дэвида Финчера, но ему нужно было сниматься в сериале «Безумцы». Об этом он заявил в шоу «Смотри, что случилось в прямом эфире с Энди Коэном», пишет The Hollywood Reporter.
«Это должен был быть я, но нам пришлось снимать продолжение приключений мистера Дрейпера», — сказал Хэмм.
Он должен был сыграть Ника Данна, и, по словам Хэмма, он бы отлично с этим справился, ведь и персонаж, и актер из Сент-Луиса. Но в итоге роль досталась Бену Аффлеку.
«Бедный Бен. Парень из Бостона, а вынужден был носить бейсбольную кепку „Кардиналов“. Он был не очень доволен таким поворотом», — добавил актер.
Как отмечает The Hollywood Reporter, слова Хэмма подтвердил отчет Page Six от 2015 года, в котором говорилось, что актеру не разрешили сниматься в «Исчезнувшей» из‑за контрактных обязательств по «Безумцам».