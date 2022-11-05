Телеканал HBO закрыл научно-фантастический сериал «Мир дикого запада» после четырех сезонов. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
О причинах решения не сообщается. Источники издания исключили экономическую подоплеку закрытия проекта — при этом ранее генеральный директор Warner Bros. Discovery (владеет HBO) Дэвид Заслав пообещал активно сокращать расходы.
Создатели «Мира дикого запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой неоднократно заявляли, что планируют выпустить пять сезонов сериала — такие заявления звучали с момента выхода первых серий в 2016 году. Нолан и Джой вели переговоры о продолжении еще в начале октября.
Как отмечает THR, рейтинги сериала резко упали в третьем сезоне, затем снижение продолжилось. Поклонники все больше жаловались, что шоу стало запутанным в своей мифологии, в нем не хватало персонажей, которым можно было бы сопереживать.
Предлагаем прочитать архивный материал «Афиши Daily», где Евгений Ткачев разбирает повествование всех четырех сезонов и критикует приемы повествования, которые в конечном итоге пошли проекту во вред.