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HBO закрыл «Мир дикого запада» после четырех сезонов — ранее создатели проекта говорили о пяти
Денис Ламехов
Сегодня в 13:32

Телеканал HBO закрыл научно-фантастический сериал «Мир дикого запада» после четырех сезонов. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

О причинах решения не сообщается. Источники издания исключили экономическую подоплеку закрытия проекта — при этом ранее генеральный директор Warner Bros. Discovery (владеет HBO) Дэвид Заслав пообещал активно сокращать расходы.

Создатели «Мира дикого запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой неоднократно заявляли, что планируют выпустить пять сезонов сериала — такие заявления звучали с момента выхода первых серий в 2016 году. Нолан и Джой вели переговоры о продолжении еще в начале октября.

Как отмечает THR, рейтинги сериала резко упали в третьем сезоне, затем снижение продолжилось. Поклонники все больше жаловались, что шоу стало запутанным в своей мифологии, в нем не хватало персонажей, которым можно было бы сопереживать.

Предлагаем прочитать архивный материал «Афиши Daily», где Евгений Ткачев разбирает повествование всех четырех сезонов и критикует приемы повествования, которые в конечном итоге пошли проекту во вред.

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Джонатан НоланДэвид ЗаславЕвгений Ткачев
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