Моршенштерн спел о расставании с супругой в новом треке «Селяви»

На обложке релиза изображены обручальные кольца Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной, выполненные в виде наручников. В тексте рэпер поет о вероятном расставании с супругой: «нам пора прощаться, селяви», «рок-звезда не может быть хорошим мужем», «теперь всегда наши свидания будут только в твоем инстаграме*».

Моргенштерн выпустил новый сингл «Селяви». Послушать его можно на всех популярных стримингах.

Моргенштерн и Дилара поженились в августе 2021 года. 17 февраля 2022 года в их инстаграмах вышли посты с совместной фотографией и подписью: «Записали фит. Мы разводимся».

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