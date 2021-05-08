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Рисунок Леонардо да Винчи продадут на аукционе Christie’s в июле

Юлия Онодэра
Вчера в 21:11

Рисунок с изображением медведя, созданный художником Леонардо да Винчи, продадут 8 июля на аукционе Christie’s. За набросок планируют выручить от 8 до 12 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщил The Guardian.

Работу под названием «Голова медведя» выставят в Лондоне с 1 по 6 июня. Затем ее представят в Нью-Йорке и Гонконге. По словам специалиста по живописи старых мастеров Бена Холла, рисунок является «одной из самых важных работ эпохи Возрождения».

«Эта работа принадлежала некоторым из самых выдающихся коллекционеров в области старых мастеров на протяжении многих веков, в том числе нынешнему владельцу, который обладает ею с 2008 года», — прокомментировал Холл.

Ранее изображение размером 7 на 7 см выставлялось в различных мировых музеях, в том числе в Национальной галерее в Лондоне — там ее можно было увидеть в 2011 и 2012 годах в рамках выставки произведений Леонардо да Винчи.

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