Рисунок Леонардо да Винчи продадут на аукционе Christie’s в июле

Рисунок с изображением медведя, созданный художником Леонардо да Винчи, продадут 8 июля на аукционе Christie’s. За набросок планируют выручить от 8 до 12 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщил The Guardian.

Работу под названием «Голова медведя» выставят в Лондоне с 1 по 6 июня. Затем ее представят в Нью-Йорке и Гонконге. По словам специалиста по живописи старых мастеров Бена Холла, рисунок является «одной из самых важных работ эпохи Возрождения».