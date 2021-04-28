Netflix сделал кнопку «Включить что‑нибудь». Теперь платформа сама предложит, что посмотреть

Стриминговый сервис Netflix добавил функцию «Включить что‑нибудь» для тех, кто не может определиться, что посмотреть. Пока она доступна только в приложениях для Smart TV. Об этом сообщили на сайте компании.

Найти кнопку случайного выбора контента можно в левой части меню, под иконкой профиля, а также на главной странице платформы. Netflix предложит видео для просмотра на основе вкусов и предыдущего опыта пользователя.