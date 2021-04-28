Netflix сделал кнопку «Включить что‑нибудь». Теперь платформа сама предложит, что посмотреть

Стриминговый сервис Netflix добавил функцию «Включить что‑нибудь» для тех, кто не может определиться, что посмотреть. Пока она доступна только в приложениях для Smart TV. Об этом сообщили на сайте компании.
Найти кнопку случайного выбора контента можно в левой части меню, под иконкой профиля, а также на главной странице платформы. Netflix предложит видео для просмотра на основе вкусов и предыдущего опыта пользователя.
Алгоритм может включить сериал или фильм, который владелец аккаунта уже начал смотреть, но не закончил, кинопроект из списка избранного или одну из новинок платформы.
«Когда вы будете искать свою следующую историю, позвольте ей самой найти вас. Будете ли вы в настроении для чего‑то нового или уже знакомого и любимого, просто нажмите „Включить что‑нибудь“ и дайте Netflix справиться с остальным», — написали представители компании.