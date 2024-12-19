Сегодня / 19:15
Перемирие, семейная ипотека, ютуб и мигранты: четыре часа прямой линии с Путиным ― коротко
Сегодня / 22:44
Rolling Stone назвал десять лучших документальных фильмов 2024 года
Сегодня / 21:21
Лидеру «Пошлой Молли» Кириллу Бледному запретили въезд в Евросоюз на 10 лет
Сегодня / 21:13
Вышел трейлер фильма «Хотела бы, чтобы ты был здесь». Его поставила актриса Джулия Стайлз
Сегодня / 20:20
Звезда «Гарри Поттера» Мэттью Льюис снимется в «Убийстве перед вечерней»
Сегодня / 19:28
Netflix показал трейлер документального фильма об Авичи
Сегодня / 18:43
Okko выпустит комедийный сериал «Канские каникулы»
Сегодня / 17:01
Вышел трейлер «Супермена» Джеймса Ганна
Сегодня / 16:54
Мэтт Ривз обсуждал съемки второго сезона «Пингвина»
Сегодня / 16:47
Вышел первый тизер сказки «Буратино». В главных ролях — Виталия Корниенко и Александр Яценко
Сегодня / 15:48
«Это невероятно, просто охренеть!»: Мэрайя Кэри оставила автограф на груди Рианны
Сегодня / 14:48
Мужу Жизель Пелико вынесли приговор. Он накачивал жену наркотиками, чтобы другие насиловали ее
Сегодня / 14:35
Кристофера Нолана посвятили в рыцари
Сегодня / 13:32
В ДК «Кристалл» пройдет вечеринка в честь 25-летия «Афиши». В лайнапе — Антоха МС и Iskrit
Сегодня / 12:02
В России хотят увеличить переработки, чтобы покрыть дефицит кадров
Сегодня / 11:15
«Жирная Люба» и «Моня Цацкес — знаменосец»: театр «Шалом» отправится с гастролями в Петербург
Сегодня / 11:01
В японском городе создадут доску позора для людей, которые неправильно сортируют мусор
Сегодня / 11:01
Ариана Гранде не собирается возвращаться на сцену в ближайшем будущем
Сегодня / 10:37
В Анапе экологи обнаружили первого погибшего дельфина из‑за разлива нефтепродуктов
Сегодня / 09:57
В Италии спасли спелеолога, которая застряла в пещере на 4 дня
Сегодня / 09:54
Massive Attack отказались выступать на Coachella из‑за экологических проблем фестиваля
Сегодня / 09:26
Ученые обнаружили, что калифорнийские суслики охотятся на полевок и едят их
Сегодня / 09:04
Режиссер «Сегуна» снимет сериал «Lucky» для Apple TV+
Сегодня / 02:11
Кортни Кокс присоединится к фильму «Крик-7»
Сегодня / 01:25
Кара Делевинь превратилась в Элтона Джона в его клипе на песню «Step into Christmas»
Сегодня / 00:21
Пэрис Хилтон призвала власти США принять закон против жестокого обращения с детьми в учреждениях
Обновлено вчера в 23:22
Роскомнадзор пообещал не собирать данные о личных устройствах россиян, обходящих блокировки
Вчера / 22:56
Большой театр открыл продажу билетов на январские показы «Щелкунчика»
Вчера / 22:50
Авторы «Ведьмака-4» понимали, что смена главного героя вызовет споры
Вчера / 22:21
Кембриджский университет призвали извиниться за заключение женщин в частную тюрьму в течение 350 лет
Вчера / 22:10
Создатель первого «Принца Персии» признался, что читал «Принца Госплана» у Пелевина
Вчера / 21:17
«Это был плохой шаг»: Джуд Лоу поделился, о съемках в каком фильме он пожалел
Вчера / 20:56
Вышел новый тизер киноадаптации «Лило и Стича»
Вчера / 20:19
MrBeast арендовал пирамиды в Гизе для съемок нового видео
Обновлено вчера в 20:10
Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Мурманской области. Несколько вагонов сошли с рельсов

Кристофер Нолан назвал «Гладиатора-2» любимым фильмом 2024 года, Джей Джей Абрамс — «Девушку и море»

Сегодня в 20:41
Иллюстрация: Paramount/Disney

Кристофер Нолан выбрал сиквел «Гладиатора» Ридли Скотта любимым фильмом уходящего года. Об этом режиссер рассказал в материале Variety.

Кроме того, лучшие фильмы для издания выбрали Джей Джей Абрамс, Альфонсо Куарон, Майкл Манн, Крис Коламбус, Сет Роген, Барри Дженкинс и Феде Альварес.

«Почему в Колизее акулы? Да потому что мы хотим их видеть»: Нолан о «Гладиаторе-2»

Постановщик призвал не искать в картине исторической достоверности, а насладиться безумным драйвовым аттракционом с акулами и ликующей от насилия публикой, которая заставляет задуматься о современном обществе. Он также посчитал признаком гениальности Скотта то, как он совместил личную историю оригинала с характерным для сиквелов размахом.

«Он также вывел постановку экшна на новый уровень: его невероятная гипернаблюдательность и многокамерная мизансцена (которая ничуть не похожа на оригинал) помогают мастерски выстроить ясные и захватывающие сцены одну за другой и не только увлечь, но и подтолкнуть к осознанию тем фильма», — пишет Нолан.

Режиссер высоко отметил вклад Скотта в кинематографию — роскошные планы, их тщательное построение, высказывания о мире через мизансцены, — но посетовал, что подход коллеги показался критикам поверхностным, а потому увидеть такое можно далеко не в каждом фильме.

«Совершенно невероятная, но реальная история»: Джей Джей Абрамс о фильме «Девушка и море»

Джей Джей Абрамс похвалил спортивную драму «Девушка и море». Байопик о Труди Эдерле, первой женщине, переплывшей Ла-Манш, удивил его прекрасным юмором, трогательной историей на основе реальных событий, а также игрой Дейзи Ридли, знакомой зрителям по сиквел-трилогии «Звездных войн». Он отметил, что в текущих условиях снять и выпустить на экраны такой фильм удается довольно нечасто, а потому был особенно рад просмотру.

По его мнению, режиссер фильма Йоаким Рённинг умело справился с задачами жанра, прекрасно совместил интимные, личные моменты с вдохновляющим контекстом достижений Эдерле, и даже с ограниченным бюджетом смог создать захватывающее кино.

Абрамс считает, что Ридли удалось подчеркнуть заботливость героини о близких, ее силу и несовершенства, а также заставить зрителя почувствовать победы и трудности пловчихи. В картине Труди представлена не как далекая историческая фигура, а как глубоко человеческая личность, несовершенная и целеустремленная, за которую болеешь, потому что видишь в ней себя.

«В результате получился байопик, избежавший ловушек излишней сентиментальности или чрезмерной мифологизации. Вместо этого фильм прославляет не только то, чего достигла Эдерле, но и то, кем она была. В мире, где такие истории рассказываются так редко, „Девушка и море“ — это и дань уважения необыкновенной женщине, и свидетельство неиссякаемой силы старомодного сторителлинга», — резюмировал Абрамс.

«Фильм сначала поднимает, а затем прибивает к полу словно гравитация»: Альфонсо Куарон о «Я все еще здесь»

Мексиканский режиссер высоко оценил бразильскую драму о борьбе женщины за похищенного военной диктатурой мужа. Его увлекла реальная история о дружной семье, гармонию которой нарушают вооруженные солдаты.

«Смотреть фильмы Уолтера Саллеса — это словно испытать гравитацию, которая сначала поднимает и прибивает нас к земле с невидимой, но неоспоримой силой. В „Я все еще здесь“ этот эффект особенно заметен. Саллес не только рассказал реальную историю ужаса, стойкости и принятия, но и передал личную и коллективную память — предостерегающую историю, которая является жутким зеркалом нестабильных политических времен прошлого и настоящего. Прежде всего, Уолтер заставляет задуматься о течении времени и нашем собственном непостоянстве, оставляя любовь как единственную постоянную силу», — поделился ощущениями Куарон.

«Это жизнь, которую вы не забудете»: Майкл Манн о «Неукротимом»

Манн назвал любимой картиной года спортивную драму об одноногом борце Энтони Роблсе «Неукротимый». Она стала дебютной в режиссерском кресле для бывшего монтажера «Схватки» Уильяма Голденберга. Режиссер поделился, что давно обратил внимание на чуткость подопечного и его понимание сцены, а также игру Джарреля Джерома, Дженнифер Лопес, Дона Чидла и Бобби Каннавале.

Хотя истории о несгибаемых спортсменах с ограниченными возможностями часто попадали на экран, «Неудержимого» от них отличает сумма неповторимых моментов, заставляющих сопереживать борьбе и жизненному пути Роблса, считает Манн. Он уверен, что история выдающегося борца останется со зрителем надолго после просмотра.

«Благодаря простоте и остроумно подмеченным нюансам грани жизни реальных людей оказываются в резком фокусе, складываются в захватывающий опыт и киномонумент. Билли [Голденберг] — прирожденный режиссер. Он представляет себе эмоциональный гештальт сцены еще до того, как начнет резать или снимать. Его режиссура искренне и трогательно соприкасается с нашими жизнями», — рецензирует работу Манн.

«Я думал, это очередная пошлая комедия. Как же я ошибался»: Крис Коламбус о «Моей старой заднице»

Режиссера фильмов о Гарри Поттере удивила комедия с Обри Плазой. Он ждал посредственный пошлый фильм, а получил «Эту замечательную жизнь» для зумеров и был тронут до слез. Постановщицу Меган Парк коллега поставил в один ряд с Райаном Куглером и Робертом Эггерсом и назвал важнейшей для будущего кинематографа.

«Меган Парк создала острый, эмоционально сложный фильм, в котором потрясающе сыграли Мейзи Стелла, Обри Плаза, Перси Хайнс Уайт и целый ряд блестящих актеров второго плана. На протяжении 89 минут фильм стремительно развивается и достигает одной из самых душераздирающих кульминаций, которые я когда‑либо видел», — отозвался Коламбус.

«Это не что иное, как чудо»: Сет Роген о «Шоу субботним вечером»

Постановщика и продюсера многочисленных комедий впечатлил байопик о комиках, запустивших «Saturday Night Live», одно из самых долгоживущих скетч-шоу на американском телевидении. Роген отметил, что снимать кино о юмористах тяжело, ведь зритель заранее понимает, где нужно смеяться, и это разрушает юмор, а режиссер Джейсон Рейтман еще усложнил задачу и взялся за картину об одних из наиболее известных комиках.

«Рейтман сделал в „Субботнем вечере“, не что иное, как чудо, — он не только нашел способ изобразить комедию и людей, которые ее исполняют, он нашел способ упиваться ею. Чтобы это было напряженно, эмоционально, проникновенно и, прежде всего, уморительно. Это фильм, который почитает комедию и тех, кто воплощает ее в жизнь, утверждает, что комедия не просто актуальна — она необходима как никогда, за нее стоит бороться и стоит изгибаться, чтобы ее достичь, благодаря чему запоминается навсегда», — вынес вердикт Роген.

Отдельно его впечатлила постановка классического скетча Энди Кауфмана. В фильме никто из персонажей, даже герои второго плана, не верят в успех шоу ровно до того момента, пока комик не выходит на сцену и не начинает липсинкать под песню из «Могучей мыши». Когда Кауфман поет: «Here I come to save the day», он заставляет катиться со смеху даже убежденных скептиков, тем самым демонстрирует потенциал «SNL» и спасает коллег от увольнения.

«Этот фильм поменяет кино» Барри Дженкинс о «Мальчишках из „Никеля“»

Режиссер «Лунного света» был поражен тем, как Рамелл Росс заставил зрителей не только заглянуть в душу своих героев, но и посмотреть на мир их глазами. Дженкинс уверен, что адаптация романа Колсона Уайтхеда о подростках из исправительного учреждения изменит кино.

«Образы, которые создает этот режиссер, неизменно поражают: алтарный крест, искрящийся асфальт на холодной дороге, образ мальчика, отраженный в утюге для одежды его матери, завораживающие ореолы света и… все эти глаза. Глубокие, тоскующие и сокрушающие глаза Онжаню Эллис-Тейлор; глаза, то светлеющие, то гаснущие, душа, приходящая и уходящая, и, несмотря на все это, возвращающаяся снова в прекрасно взвешенной процессии глаз; Элвуд и Тернер, смотрящие друг на друга, все эти мальчики, смотрящие на нас», — перечисляет постановщик.

«Это определяющая работа — эстетически, духовно — богатое и всепоглощающее кино, где камера всегда любопытна, а то, что она находит, всегда захватывает. В наше время, когда способов снять фильм больше, чем когда‑либо, Рамелл Росс подарил нам новый способ смотреть на вещи. Это то, что заставляет одновременно чувствовать унижение… и благодарность», — выносит он вердикт.

Феде Альварес о «Головоломке-2»

На режиссера фильма «Чужой: Ромул» сильно повлияла первая часть, и вторая увлекла его ничуть не меньше, несмотря на высокие ожидания. Сиквел заставил его вспомнить собственные трудности взросления и чувство безнадежности, а также показал, насколько общими могут быть эти переживания.

«Я потерялся в звуках детского смеха, это результат безупречной работы режиссера Келси Манна, он мастерски проводит нас через злоключения главной героини Райли в ее первые дни в подростковом возрасте, а также остроумную внутреннюю работу ее новообретенных эмоций. Каждый сюжетный ход непринужден и неизбежен. А когда наступило время грустить, я принял и это, ведь знал, что за этим последуют теплые объятия», — поделился режиссер.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами