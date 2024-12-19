Кристофер Нолан выбрал сиквел «Гладиатора» Ридли Скотта любимым фильмом уходящего года. Об этом режиссер рассказал в материале Variety.

Кроме того, лучшие фильмы для издания выбрали Джей Джей Абрамс, Альфонсо Куарон, Майкл Манн, Крис Коламбус, Сет Роген, Барри Дженкинс и Феде Альварес.

«Почему в Колизее акулы? Да потому что мы хотим их видеть»: Нолан о «Гладиаторе-2»

Постановщик призвал не искать в картине исторической достоверности, а насладиться безумным драйвовым аттракционом с акулами и ликующей от насилия публикой, которая заставляет задуматься о современном обществе. Он также посчитал признаком гениальности Скотта то, как он совместил личную историю оригинала с характерным для сиквелов размахом.

«Он также вывел постановку экшна на новый уровень: его невероятная гипернаблюдательность и многокамерная мизансцена (которая ничуть не похожа на оригинал) помогают мастерски выстроить ясные и захватывающие сцены одну за другой и не только увлечь, но и подтолкнуть к осознанию тем фильма», — пишет Нолан.

Режиссер высоко отметил вклад Скотта в кинематографию — роскошные планы, их тщательное построение, высказывания о мире через мизансцены, — но посетовал, что подход коллеги показался критикам поверхностным, а потому увидеть такое можно далеко не в каждом фильме.

«Совершенно невероятная, но реальная история»: Джей Джей Абрамс о фильме «Девушка и море»

Джей Джей Абрамс похвалил спортивную драму «Девушка и море». Байопик о Труди Эдерле, первой женщине, переплывшей Ла-Манш, удивил его прекрасным юмором, трогательной историей на основе реальных событий, а также игрой Дейзи Ридли, знакомой зрителям по сиквел-трилогии «Звездных войн». Он отметил, что в текущих условиях снять и выпустить на экраны такой фильм удается довольно нечасто, а потому был особенно рад просмотру.

По его мнению, режиссер фильма Йоаким Рённинг умело справился с задачами жанра, прекрасно совместил интимные, личные моменты с вдохновляющим контекстом достижений Эдерле, и даже с ограниченным бюджетом смог создать захватывающее кино.

Абрамс считает, что Ридли удалось подчеркнуть заботливость героини о близких, ее силу и несовершенства, а также заставить зрителя почувствовать победы и трудности пловчихи. В картине Труди представлена не как далекая историческая фигура, а как глубоко человеческая личность, несовершенная и целеустремленная, за которую болеешь, потому что видишь в ней себя.

«В результате получился байопик, избежавший ловушек излишней сентиментальности или чрезмерной мифологизации. Вместо этого фильм прославляет не только то, чего достигла Эдерле, но и то, кем она была. В мире, где такие истории рассказываются так редко, „Девушка и море“ — это и дань уважения необыкновенной женщине, и свидетельство неиссякаемой силы старомодного сторителлинга», — резюмировал Абрамс.

«Фильм сначала поднимает, а затем прибивает к полу словно гравитация»: Альфонсо Куарон о «Я все еще здесь»

Мексиканский режиссер высоко оценил бразильскую драму о борьбе женщины за похищенного военной диктатурой мужа. Его увлекла реальная история о дружной семье, гармонию которой нарушают вооруженные солдаты.

«Смотреть фильмы Уолтера Саллеса — это словно испытать гравитацию, которая сначала поднимает и прибивает нас к земле с невидимой, но неоспоримой силой. В „Я все еще здесь“ этот эффект особенно заметен. Саллес не только рассказал реальную историю ужаса, стойкости и принятия, но и передал личную и коллективную память — предостерегающую историю, которая является жутким зеркалом нестабильных политических времен прошлого и настоящего. Прежде всего, Уолтер заставляет задуматься о течении времени и нашем собственном непостоянстве, оставляя любовь как единственную постоянную силу», — поделился ощущениями Куарон.

«Это жизнь, которую вы не забудете»: Майкл Манн о «Неукротимом»

Манн назвал любимой картиной года спортивную драму об одноногом борце Энтони Роблсе «Неукротимый». Она стала дебютной в режиссерском кресле для бывшего монтажера «Схватки» Уильяма Голденберга. Режиссер поделился, что давно обратил внимание на чуткость подопечного и его понимание сцены, а также игру Джарреля Джерома, Дженнифер Лопес, Дона Чидла и Бобби Каннавале.

Хотя истории о несгибаемых спортсменах с ограниченными возможностями часто попадали на экран, «Неудержимого» от них отличает сумма неповторимых моментов, заставляющих сопереживать борьбе и жизненному пути Роблса, считает Манн. Он уверен, что история выдающегося борца останется со зрителем надолго после просмотра.

«Благодаря простоте и остроумно подмеченным нюансам грани жизни реальных людей оказываются в резком фокусе, складываются в захватывающий опыт и киномонумент. Билли [Голденберг] — прирожденный режиссер. Он представляет себе эмоциональный гештальт сцены еще до того, как начнет резать или снимать. Его режиссура искренне и трогательно соприкасается с нашими жизнями», — рецензирует работу Манн.

«Я думал, это очередная пошлая комедия. Как же я ошибался»: Крис Коламбус о «Моей старой заднице»

Режиссера фильмов о Гарри Поттере удивила комедия с Обри Плазой. Он ждал посредственный пошлый фильм, а получил «Эту замечательную жизнь» для зумеров и был тронут до слез. Постановщицу Меган Парк коллега поставил в один ряд с Райаном Куглером и Робертом Эггерсом и назвал важнейшей для будущего кинематографа.

«Меган Парк создала острый, эмоционально сложный фильм, в котором потрясающе сыграли Мейзи Стелла, Обри Плаза, Перси Хайнс Уайт и целый ряд блестящих актеров второго плана. На протяжении 89 минут фильм стремительно развивается и достигает одной из самых душераздирающих кульминаций, которые я когда‑либо видел», — отозвался Коламбус.

«Это не что иное, как чудо»: Сет Роген о «Шоу субботним вечером»

Постановщика и продюсера многочисленных комедий впечатлил байопик о комиках, запустивших «Saturday Night Live», одно из самых долгоживущих скетч-шоу на американском телевидении. Роген отметил, что снимать кино о юмористах тяжело, ведь зритель заранее понимает, где нужно смеяться, и это разрушает юмор, а режиссер Джейсон Рейтман еще усложнил задачу и взялся за картину об одних из наиболее известных комиках.

«Рейтман сделал в „Субботнем вечере“, не что иное, как чудо, — он не только нашел способ изобразить комедию и людей, которые ее исполняют, он нашел способ упиваться ею. Чтобы это было напряженно, эмоционально, проникновенно и, прежде всего, уморительно. Это фильм, который почитает комедию и тех, кто воплощает ее в жизнь, утверждает, что комедия не просто актуальна — она необходима как никогда, за нее стоит бороться и стоит изгибаться, чтобы ее достичь, благодаря чему запоминается навсегда», — вынес вердикт Роген.

Отдельно его впечатлила постановка классического скетча Энди Кауфмана. В фильме никто из персонажей, даже герои второго плана, не верят в успех шоу ровно до того момента, пока комик не выходит на сцену и не начинает липсинкать под песню из «Могучей мыши». Когда Кауфман поет: «Here I come to save the day», он заставляет катиться со смеху даже убежденных скептиков, тем самым демонстрирует потенциал «SNL» и спасает коллег от увольнения.

«Этот фильм поменяет кино» Барри Дженкинс о «Мальчишках из „Никеля“»

Режиссер «Лунного света» был поражен тем, как Рамелл Росс заставил зрителей не только заглянуть в душу своих героев, но и посмотреть на мир их глазами. Дженкинс уверен, что адаптация романа Колсона Уайтхеда о подростках из исправительного учреждения изменит кино.

«Образы, которые создает этот режиссер, неизменно поражают: алтарный крест, искрящийся асфальт на холодной дороге, образ мальчика, отраженный в утюге для одежды его матери, завораживающие ореолы света и… все эти глаза. Глубокие, тоскующие и сокрушающие глаза Онжаню Эллис-Тейлор; глаза, то светлеющие, то гаснущие, душа, приходящая и уходящая, и, несмотря на все это, возвращающаяся снова в прекрасно взвешенной процессии глаз; Элвуд и Тернер, смотрящие друг на друга, все эти мальчики, смотрящие на нас», — перечисляет постановщик.

«Это определяющая работа — эстетически, духовно — богатое и всепоглощающее кино, где камера всегда любопытна, а то, что она находит, всегда захватывает. В наше время, когда способов снять фильм больше, чем когда‑либо, Рамелл Росс подарил нам новый способ смотреть на вещи. Это то, что заставляет одновременно чувствовать унижение… и благодарность», — выносит он вердикт.

Феде Альварес о «Головоломке-2»

На режиссера фильма «Чужой: Ромул» сильно повлияла первая часть, и вторая увлекла его ничуть не меньше, несмотря на высокие ожидания. Сиквел заставил его вспомнить собственные трудности взросления и чувство безнадежности, а также показал, насколько общими могут быть эти переживания.