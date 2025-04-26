Генпрокуратура РФ потребовала запретить объединение владельцев «Лесты» и Wargaming из‑за экстремизма

В пресс-службе «Леста Игры» заявили, что Хатажаеву «вменяют чужие действия». Из комментария следует, что компания работает только в РФ и Беларуси, а прибыль расходуется на оплату труда более чем 2,2 тыс. сотрудников, покупку новых офисов, разработку компьютерных игр и улучшение серверов. Там подчеркнули, что сейчас идет подготовка ивентов «к важнейшему для наших стран празднику — 80-летию Великой Победы».