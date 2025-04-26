Генпрокуратура РФ потребовала запретить объединение владельцев «Лесты» и Wargaming из‑за экстремизма

Генпрокуратура РФ попросила суд конфисковать в доход государства 100% акций разработчика игр «Леста», а также запретить в РФ объединение владельца «Лесты» Малика Хатажаева и собственника Wargaming.net Виктора Кислого из‑за за «экстремистской деятельности». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.
В иске прокуратуры в подтверждении экстремистской направленности объединения Хатажаева и Кислого прикреплены публикации с заголовками «Самая военная игра World of Tanks против спецоперации России», «Как Wargaming пережил 25 лет — и справился с войной в Украине», «Wargaming запустила благотворительный проект с украинским контентом в играх для сбора на реанимобили».
В пресс-службе «Леста Игры» заявили, что Хатажаеву «вменяют чужие действия». Из комментария следует, что компания работает только в РФ и Беларуси, а прибыль расходуется на оплату труда более чем 2,2 тыс. сотрудников, покупку новых офисов, разработку компьютерных игр и улучшение серверов. Там подчеркнули, что сейчас идет подготовка ивентов «к важнейшему для наших стран празднику — 80-летию Великой Победы».
«Группа компаний „Леста Игры“ ведет бизнес на территории РФ и РБ в полном соответствии с законодательством наших стран, неукоснительно соблюдает все требования органов власти, заботится о сохранении исторической правды, продвигает семейные и патриотические ценности», — заявили в пресс-службе компании.
24 апреля Таганский суд Москвы арестовал активы «Лесты Игр» по иску Генпрокуратуры. В компании ответили, что «ничего не нарушили и им нечего опасаться».
«Леста Игры» — петербургская студия видеоигр, управляющая в России проектами «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. Ранее она работала в составе разработчика и издателя видеоигр Wargaming, основанного в 1998 году белорусским предпринимателем Виктором Кислым. Головной офис Wargaming сейчас базируется на Кипре, у него также есть студии в Киеве, Праге, Хельсинки, Чикаго и других городах. После начала военной операции на территории Украины компания объявила об уходе из РФ и Беларуси и передаче бизнеса в этих странах «Лесте».