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Геннадий Хазанов: «Надеюсь, что история с покупкой билетов в театр по паспорту скоро закончится»

Сегодня в 08:27
Фото: Агентство «Москва»

После введения именных билетов зал Театра Эстрады заполняется на 50-60%. Об этом рассказал художественный руководитель учреждения Геннадий Хазанов в интервью РБК Life.

«Последняя проблема, которая на нас свалилась, — это продажа билетов по паспортам. После 15 марта произошел обвал зрительской активности, он достигает 50–60% наполняемости зала», — посетовал он.

По его словам, зрители «не не отличают городские театры от федеральных»: «Они говорят: „Мы не хотим разбираться, какой это театр: городской или федеральный, мы по паспорту не пойдем!“»

Хазанов отметил, что не хочет открыто критиковать решение московского департамента культуры: «Обсуждать решения руководства — не моя компетенция. Я могу либо принимать эти условия, либо не принимать, и тогда я должен покинуть это место, вот и все».

Тем не менее, представитель учреждения выразил надежду на скорые перемены в ситуации: «Я очень надеюсь, что эта история с покупкой билетов по паспорту скоро закончится. Потому что финансовые потери театров за месяц составляют более 4,5 млрд руб».

Недовольство появлением именных билетов на спектакли ранее выражал директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок. Он также говорил, что «зрительные залы стоят полупустые, спектакли отменяются», а «люди объявили бойкот этой системе покупки билетов, пишут, что не будут ходить в московские театры по новым неумным, скажем так, правилам».

В Москве 15 марта появилась новая система продажи билетов в театры, находящиеся в ведомстве столичного Депкульта. Их теперь можно купить только по документам, удостоверяющим личность. Возврат билетов возможен только офлайн и не позднее чем за 10 дней до мероприятия.

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