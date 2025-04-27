Третья серия второго сезона «Андора» шокировала зрителей жуткой сценой с участием повстанки Бикс Калин. В комментарии для The Hollywood Reporter шоураннер «Андора» Тони Гилрой объяснил, почему решился вставить ее в проект.
Ниже будут приведены подробности сцены из эпизода, вышедшего 22 апреля. Не читайте материал, если боитесь спойлеров.
Бикс Калин вместе с Брассо и Вилмоном скрывается от солдат Империи, рыскающих по деревне в поисках мигрантов без документов. Их план побега с планеты оборачивается провалом, и друзья оказываются в плену. В заключении имперский лейтенант испытывает нездоровое влечение к Калин, которое приводит к попытке изнасилования девушки. В результате боя она убивает солдата, а затем Кассиану удается спасти ее и улететь с планеты Мина-Рау.
Судя по всему, это первая сцена сексуализированного насилия в истории фильмов и сериалов по «Звездным войнам». Как отметил сценарист Тони Гилрой, Disney не стала мешать ему и позволила включить ее в сюжет.
«Никто и никогда ничего не сказал мне об этом. Мы хорошо понимаем границы допустимого на экране в плане секса и насилия и держим себя в них», — сказал создатель сериала.
Объясняя решение, он подчеркнул, что игнорировать тему насилия в проекте о борьбе против деспотичного режима ему показалось неправдоподобным.
«У меня не будет другого шанса рассказать все о революциях и о войнах, что я узнал, и показать это с разных сторон через инциденты и оттенки так, чтобы не разрушить повествование целиком», — считает Гилрой.
«Будем честными, история цивилизации имеет огромное кровавое измерение, которое связано с изнасилованиями. Все мы, кто живет здесь и сейчас, — продукт изнасилований. Армии и власть на протяжении всей истории совершали такие преступления», — пояснил он.
«Поэтому коснуться этой темы было естественно и ощущалось правильным, с таким проявлением этой власти столкнулась Бикс. Я хотел проложить для нее такой путь, который раскроет ей глаза, даже если он будет очень непростым», — заключил сценарист.
Это не первое сложное испытание для героини Адрии Архоны. В первом сезоне ее персонажа жестоко пытали сотрудники Бюро безопасности Империи, что оставило жуткий след в ее душе.
Реакция фанатов разделилась. Один из популярных аккаунтов поклонников Star Wars написал: «Я не хочу видеть изнасилования в Star Wars… Вы можете показать динамику власти и заставить аудиторию ненавидеть Империю другими способами, не опускаясь до такого отвратительного уровня. Вейдер бы не потерпел такого дерьма, да и Империя этого не одобряет. Этому не место в „Звездных войнах“. Точка».
Другой аккаунт, посвященный поп-культуре, добавил: «Мы не против взрослых тем в „Звездных войнах“, но я не готов принять такую степень, как попытка изнасилования. Или произнесение слова ‘изнасилование’. Сейчас я реально чувствую отвращение к сериалу „Андор“».
Тем не менее многие пользователи восхитились смелостью авторов. «„Андор“ осмелился заглянуть в самые мрачные уголки „Звездных войн“. Имперский офицер злоупотребляет своим неприкосновенным положением и пытается изнасиловать нелегальную мигрантку, в то время как его войска арестовывают других нелегальных граждан. Это реальный мир, просочившийся в повествование „Звездных войн“; это мир, в котором мы живем, отраженный в далекой-далекой галактике. Это „Звездные войны“ в самом политическом, самом мощном, самом пугающем своем воплощении. Я в восторге от смелости сценаристов, которые не побоялись затронуть такие темы. Показать тоталитарные режимы такими, какие они есть, произнести слово ‘изнасилование’ прямо в камеру, продемонстрировать, насколько отвратительны фашисты на самом деле. „Андор“ одновременно прекрасен и ужасающ».
Еще один фанат указал на предыдущие намеки на сексуальное рабство в Star Wars, часто связанные с женскими персонажами в откровенных костюмах (например, принцесса Лея в рабском бикини в «Возвращении джедая»). «Уже вижу дискуссии о том, что случилось с Бикс в „Андоре“. Такое уже происходило в Star Wars раньше, но в этот раз они назвали вещи своими именами. Адриа Архона сыграла это потрясающе, и это разбивает сердце», — написал он.