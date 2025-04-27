Бикс Калин вместе с Брассо и Вилмоном скрывается от солдат Империи, рыскающих по деревне в поисках мигрантов без документов. Их план побега с планеты оборачивается провалом, и друзья оказываются в плену. В заключении имперский лейтенант испытывает нездоровое влечение к Калин, которое приводит к попытке изнасилования девушки. В результате боя она убивает солдата, а затем Кассиану удается спасти ее и улететь с планеты Мина-Рау.