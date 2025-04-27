Вчера / 12:53
ЕГЭ по информатике и физике могут объединить не раньше 2027 года
Сегодня / 16:16
Ученым удалось вырастить человеческие зубы во рту у свиней
Сегодня / 13:18
«Больница Питт» изначально была задумана как ребут «Скорой помощи»
Сегодня / 13:16
«Расплата» с Беном Аффлеком и Джоном Бернталом может получить третью часть
Сегодня / 11:50
Верховный суд РФ постановил снять кредит с жертвы мошенников
Сегодня / 09:59
Шоураннер «Клана Сопрано» сомневался, что Джеймс Гандолфини «достаточно грозен» для роли Тони
Сегодня / 07:59
Скоро в России может начаться нашествие комаров
Сегодня / 06:29
Письмо пассажира «Титаника» продали за 300 тыс. фунтов стерлингов
Вчера / 19:09
McDonald’s отрицает возвращение в РФ. Там объяснили, зачем регистрируют торговые знаки
Вчера / 16:30
Умерла актриса Светлана Харлап, озвучившая героев «Спокойной ночи, малыши»
Вчера / 14:47
Минтранс РФ хочет запретить стоянку электросамокатов на тротуарах
Вчера / 13:44
Разработку игры по «Бегущему по лезвию» отменили
Вчера / 13:24
Филипп Киркоров получил ожог во время концерта из‑за пиротехники и загоревшейся рубашки
Вчера / 12:55
Острова в Тихом океане призвали богатые страны ускорить сокращение выбросов
Вчера / 11:34
Хидэо Кодзима позвал Маргарет Куолли на роль в Death Stranding, когда увидел ролик с ее кривляниями
Вчера / 10:59
Генпрокуратура РФ потребовала запретить объединение владельцев «Лесты» и Wargaming из‑за экстремизма
Вчера / 10:30
Власти Петербурга решили убрать веранды кафе с Невского проспекта
Вчера / 09:02
Шоураннер «Андора» жалел, что согласился на съемки, и надеялся на отмену сериала
Вчера / 08:27
Геннадий Хазанов: «Надеюсь, что история с покупкой билетов в театр по паспорту скоро закончится»
Вчера / 08:15
Власти отказались от концерта на Красной площади на 9 Мая
Вчера / 07:19
В Москве закрылся грузинский ресторан «Чито-Ра» после 23 лет работы
Вчера / 06:53
В Екатеринбурге закрылся концертный зал TeleClub после 18 лет работы
Вчера / 23:19
СМИ: Эмма Маки сыграет Белую Колдунью в экранизации «Хроники Нарнии» Греты Гервиг
Вчера / 22:44
«Мне не заплатили»: 50 Cent добивается через суд отмены релиза хоррора со своим участием
Вчера / 22:02
Джон Туртурро и Стив Бушеми сыграют в фильме «Единственный живой карманник в Нью-Йорке»
Вчера / 21:20
Мэрия города в Нидерландах выбросила по ошибке 46 произведений искусства. Среди них — принт Уорхола
25 апреля / 20:36
В Австрии введут уголовную ответственность за непрошеные дикпики
25 апреля / 19:55
В разработке находится телеверсия «Оставленных» Александера Пейна

Создатель «Андора» — о шокирующей сцене во втором сезоне: «Такова история человечества»

Сегодня в 15:32
Фото: Lucasfilm

Третья серия второго сезона «Андора» шокировала зрителей жуткой сценой с участием повстанки Бикс Калин. В комментарии для The Hollywood Reporter шоураннер «Андора» Тони Гилрой объяснил, почему решился вставить ее в проект.

Ниже будут приведены подробности сцены из эпизода, вышедшего 22 апреля. Не читайте материал, если боитесь спойлеров.

Бикс Калин вместе с Брассо и Вилмоном скрывается от солдат Империи, рыскающих по деревне в поисках мигрантов без документов. Их план побега с планеты оборачивается провалом, и друзья оказываются в плену. В заключении имперский лейтенант испытывает нездоровое влечение к Калин, которое приводит к попытке изнасилования девушки. В результате боя она убивает солдата, а затем Кассиану удается спасти ее и улететь с планеты Мина-Рау.

Судя по всему, это первая сцена сексуализированного насилия в истории фильмов и сериалов по «Звездным войнам». Как отметил сценарист Тони Гилрой, Disney не стала мешать ему и позволила включить ее в сюжет.

«Никто и никогда ничего не сказал мне об этом. Мы хорошо понимаем границы допустимого на экране в плане секса и насилия и держим себя в них», — сказал создатель сериала.

Объясняя решение, он подчеркнул, что игнорировать тему насилия в проекте о борьбе против деспотичного режима ему показалось неправдоподобным.

«У меня не будет другого шанса рассказать все о революциях и о войнах, что я узнал, и показать это с разных сторон через инциденты и оттенки так, чтобы не разрушить повествование целиком», — считает Гилрой.

«Будем честными, история цивилизации имеет огромное кровавое измерение, которое связано с изнасилованиями. Все мы, кто живет здесь и сейчас, — продукт изнасилований. Армии и власть на протяжении всей истории совершали такие преступления», — пояснил он.

«Поэтому коснуться этой темы было естественно и ощущалось правильным, с таким проявлением этой власти столкнулась Бикс. Я хотел проложить для нее такой путь, который раскроет ей глаза, даже если он будет очень непростым», — заключил сценарист.

Это не первое сложное испытание для героини Адрии Архоны. В первом сезоне ее персонажа жестоко пытали сотрудники Бюро безопасности Империи, что оставило жуткий след в ее душе.

Реакция фанатов разделилась. Один из популярных аккаунтов поклонников Star Wars написал: «Я не хочу видеть изнасилования в Star Wars… Вы можете показать динамику власти и заставить аудиторию ненавидеть Империю другими способами, не опускаясь до такого отвратительного уровня. Вейдер бы не потерпел такого дерьма, да и Империя этого не одобряет. Этому не место в „Звездных войнах“. Точка».

Другой аккаунт, посвященный поп-культуре, добавил: «Мы не против взрослых тем в „Звездных войнах“, но я не готов принять такую степень, как попытка изнасилования. Или произнесение слова ‘изнасилование’. Сейчас я реально чувствую отвращение к сериалу „Андор“».

Тем не менее многие пользователи восхитились смелостью авторов. «„Андор“ осмелился заглянуть в самые мрачные уголки „Звездных войн“. Имперский офицер злоупотребляет своим неприкосновенным положением и пытается изнасиловать нелегальную мигрантку, в то время как его войска арестовывают других нелегальных граждан. Это реальный мир, просочившийся в повествование „Звездных войн“; это мир, в котором мы живем, отраженный в далекой-далекой галактике. Это „Звездные войны“ в самом политическом, самом мощном, самом пугающем своем воплощении. Я в восторге от смелости сценаристов, которые не побоялись затронуть такие темы. Показать тоталитарные режимы такими, какие они есть, произнести слово ‘изнасилование’ прямо в камеру, продемонстрировать, насколько отвратительны фашисты на самом деле. „Андор“ одновременно прекрасен и ужасающ».

Еще один фанат указал на предыдущие намеки на сексуальное рабство в Star Wars, часто связанные с женскими персонажами в откровенных костюмах (например, принцесса Лея в рабском бикини в «Возвращении джедая»). «Уже вижу дискуссии о том, что случилось с Бикс в „Андоре“. Такое уже происходило в Star Wars раньше, но в этот раз они назвали вещи своими именами. Адриа Архона сыграла это потрясающе, и это разбивает сердце», — написал он.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами