«Мне не заплатили»: 50 Cent добивается через суд отмены релиза хоррора со своим участием

Американский рэпер 50 Cent подал в суд на продюсером фильма ужасов, в котором он снялся. Музыкант хочет, чтобы релиз картины не состоялся, написал TMZ.
Хоррор «Skill House» должен выйти в июле на платформе GenTV, принадлежащей Райану Кавано. 50 Cent добивается отмены показа, поскольку якобы не подписывал соглашение об участии в ленте и не получил за него вознограждение.
«Мне не заплатили. Боюсь, им придется это сделать к понедельнику. Вы меня знаете!» — написал рэпер на своей странице в инстаграме*.
Согласно словам СМИ, 50 Cent приступил к работе над проектом еще до подписания документов. Музыкант надеялся, что контракт будет заключен позднее. Но этого, как утверждает рэпер, не случилось.
Тем не менее, создатели фильма все же использовали имя артиста, кадры с ним, его голос и образ во всех рекламных материалах. Они утверждали, что 50 Cent выступил звездой картины и ее продюсером.
Сам рэпер же настаивает, что никогда бы не согласился участвовать в проекте, на итоговое качество которого он не мог бы повлиять. Кроме того, музыкант утверждает, что не получил от продюсеров фильма ни цента.
50 Cent хочет, чтобы «Skill House» запретили выпускать. Также артист требует не менее 5 млн долларов (более 411 млн рублей) в качестве компенсации за причиненный ему ущерб.
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