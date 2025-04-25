СМИ: Эмма Маки сыграет Белую Колдунью в экранизации «Хроник Нарнии» Греты Гервиг

Почему Гервиг отдала предпочтение Маки, неизвестно. По информации СМИ, Белая Колдунья сыграет важую роль в будущем сериале, поскольку он будет основан на шестой повести из серии Клайва Стейплза Льюиса — «Племяннике чародея». В этой книге рассказывается история создания Нарнии.