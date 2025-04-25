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СМИ: Эмма Маки сыграет Белую Колдунью в экранизации «Хроник Нарнии» Греты Гервиг

Сегодня в 23:19
Кадр: Eleven Films

Франко-британская актриса Эмма Маки, известная по сериалу «Сексуальное просвещение» и фильму «Эмили», сыграет Белую Колдунью в новой экранизации «Хроник Нарнии». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Режиссер проекта Грета Гервиг пригласила ее на роль главного антагониста истории. Ранее этого персонажа прочили певице Charli XCX. В киноверсии 2005 года Белую Колдунью сыграла Тильда Суинтон.

Почему Гервиг отдала предпочтение Маки, неизвестно. По информации СМИ, Белая Колдунья сыграет важую роль в будущем сериале, поскольку он будет основан на шестой повести из серии Клайва Стейплза Льюиса — «Племяннике чародея». В этой книге рассказывается история создания Нарнии.

Гервиг сама написала сценарий экранизации. Релиз проекта запланирован на ноябрь 2026 года. Он состоится в кинотеатрах IMAX. После двухнедельного кинопроката сериал также можно будет посмотреть на стриминговом сервисе Netflix.

Netflix пока не подтвердил новость об участии Маки в проекте. Платформа также не комментирует информацию о потенциальном участии в сериале Мерил Стрип, а также слухи о приглашении в него Дэниела Крейга.

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