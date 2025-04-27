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Шоураннер «Клана Сопрано» сомневался, что Джеймс Гандолфини «достаточно грозен» для роли Тони

Сегодня в 09:59
Фото: Anthony Neste/Getty Images

Шоураннер «Клана Сопрано» Дэвид Чейз сомневался, что Джеймс Гандолфини «достаточно грозен» для роли Тони Сопрано. Об этом рассказывается в книге Джейсона Бейли «Гандолфини: Джим, Тони и жизнь легенды», пишет Vulture.

Во время разработки шоу агент Гандолфини Нэнси Сандерс сказала Чейзу: «Думаю, у меня есть Тони Сопрано». Режиссер не сразу поверил в это. После того как он посмотрел пробы Гандолфини, то назвал актера гениальным и добавил: «У меня есть одно опасение: достаточно ли он грозен?»

Сандерс вступилась за Гандолфини: «Если бы вы сказали мне, что он немного пухленький или лысеет, я бы поняла. Но он достаточно опасен. Это ваш парень». Директора по кастингу «Клана Сопрано» Шейла Джаффе и Джорджиан Уокен поддержали ее энтузиазм и напомнили, что Гандолфини «был их фаворитом с самого начала».

Сам Гандолфини считал, что его «никогда не возьмут» на роль Тони Сопрано и выберут «какого‑нибудь чертового красавчика». «Я думал, что они наймут одного из этих парней ирландской внешности, которые сейчас повсюду на ТВ», — вспомнил актер. После того как его все же утвердили на роль, он боялся, что Чейз окажется «занозой в заднице», но после совместного завтрака все опасения развеялись.

Сериал «Клан Сопрано» выходил на HBO c 1999 по 2007 год. Он рассказал о главе криминальной семьи Тони Сопрано. Шоу получило несколько премий «Эмми» и «Золотой глобус».

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