Шоураннер «Клана Сопрано» сомневался, что Джеймс Гандолфини «достаточно грозен» для роли Тони

Сам Гандолфини считал, что его «никогда не возьмут» на роль Тони Сопрано и выберут «какого‑нибудь чертового красавчика». «Я думал, что они наймут одного из этих парней ирландской внешности, которые сейчас повсюду на ТВ», — вспомнил актер. После того как его все же утвердили на роль, он боялся, что Чейз окажется «занозой в заднице», но после совместного завтрака все опасения развеялись.