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Шоураннер «Андора» жалел, что согласился на съемки, и надеялся на отмену сериала

Сегодня в 09:02
Кадр: Lucasfilm

Создатель сериала «Андор» Тони Гилрой признался, что поначалу хотел отмены съемок сериала, и жалел, что согласился на предложение Disney. Об этом он рассказал в подкасте Джона Огуста и Крейга Мазина.

По словам Гилроя, на ранних этапах он чувствовал себя перегруженным, сомневался в потенциале шоу и даже надеялся, что производство остановится из‑за пандемии COVID-19.

«Нет, даже первый год, когда я находился в Лондоне ещё до пандемии ковида, меня охватило сильнейшее чувство сожаления. Каждый божий день одно и то же: „Что я наделал? Я загубил свою жизнь! Не стоило этого делать!“ Но я был обязан продолжать — столько народу туда приехало, ужас какой‑то!», — вспомнил Гилрой.

«Когда началась пандемия, я подумал: „Ну слава богу! Это убьет шоу раз и навсегда“. И было бы здорово. Но потом пошли телефонные звонки [от Lucasfilm]… И тут я сказал себе: „Нет уж, обратно в Лондон ради этого шоу я точно не вернусь!“ А потом оказалось, что мне не нужно ничего режиссировать, и стало легче», — добавил он.

«Я каждый раз выкладываюсь, как только могу, но тогда всё сопровождалось страшнейшими сомнениями. Всё стало меняться лишь после начала съёмочного процесса, когда начали поступать материалы и постепенно всё начало складываться воедино», — отметил сценарист сериала.

«Андор» стал одним из самых высоко оцененных проектов во вселенной «Звездных войн». Сериал хвалят за зрелый сюжет и сложных персонажей, что выделяет его на фоне других работ франшизы. Он получил высокие рейтинги и признание критиков, некоторые называют его лучшим шоу «Звездных войн» на сегодня.

Теперь Гилрой считает «Андор» значимым достижением в своей карьере. Он признает трудности производства, но отмечает влияние и качество финального результата.

«Не думаю, что у меня еще будет шанс поработать над чем‑то настолько важным. Это самый значимый проект в моей жизни с точки зрения вложенной фантазии, объема работы, того, как я вырос как сценарист, чему научился, и насколько важной была тема и масштаб», — отметил продюсер.

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