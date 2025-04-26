Шоураннер «Андора» жалел, что согласился на съемки, и надеялся на отмену сериала

«Когда началась пандемия, я подумал: „Ну слава богу! Это убьет шоу раз и навсегда“. И было бы здорово. Но потом пошли телефонные звонки [от Lucasfilm]… И тут я сказал себе: „Нет уж, обратно в Лондон ради этого шоу я точно не вернусь!“ А потом оказалось, что мне не нужно ничего режиссировать, и стало легче», — добавил он.