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В Москве закрылся грузинский ресторан «Чито-ра» после 23 лет работы

Сегодня в 07:19
Фото: "Яндекс Карты"

В Москве закрылся культовый грузинский ресторан «Чито-ра» на улице Казакова. Заведение отработало более 20 лет. Об этом сказано в посте в инстаграм*-аккаунте кафе.

Причиной прекращения деятельности представители ресторана назвали масштабную реконструкцию в здании. По информации основателя Российского ресторанного фестиваля Александра Сысоева, «собственники здания попросили ресторан покинуть помещение».

«Мы благодарим вас за эти 23 года, наполненные теплом, ароматом хинкали и настоящим гостеприимством. Спасибо, что были с нами, приходили семьями, отмечали праздники и просто заглядывали „на поесть“. Это было больше, чем кафе — это был дом», — говорится в публикации.

В «Чито-Ра» призвали поклонников приходить в другое заведение, на Лесной улице. Под постом подписчики выразили сожаление из‑за закрытия прежней точки и посетовали, что в новом месте не так вкусно. Впрочем, оценки в «Яндекс Картах» и 2ГИС отличаются незначительно: 4,8 и 4,5 у кафе на Казакова против 4,7 и 4,4 на Лесной.

Кроме того, руководство кафе анонсировало открытие еще одного проекта, о котором намерено рассказать в скором времени. Сысоев уточнил, что кафе появится «неподалеку».

О приостановке работы «Чито-ра» на Казакова представители ресторана сообщили 21 апреля. Тогда они сослались на «технические причины» и планировали сообщить о новом открытии дверей в скором времени. Однако вскоре статус страницы в «Яндекс Картах» сменился на «больше не работает».

* Instagram/Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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