В Москве закрылся грузинский ресторан «Чито-ра» после 23 лет работы

«Мы благодарим вас за эти 23 года, наполненные теплом, ароматом хинкали и настоящим гостеприимством. Спасибо, что были с нами, приходили семьями, отмечали праздники и просто заглядывали „на поесть“. Это было больше, чем кафе — это был дом», — говорится в публикации.