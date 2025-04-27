«Больница Питт» изначально была задумана как ребут «Скорой помощи»

Риск оправдался, когда команда увидела монтаж первого эпизода. «Было много вопросов: хороша ли идея с музыкой, стоит ли актерам работать в фоновых сценах… Но когда все собрали, стало ясно: многосерийные истории пациентов работают. Зрители запоминают, где мы остановились, и ценят глубокий реализм. Если я говорю, что анализы будут через час, и затем возвращаюсь с результатами на экран — зрители ценят это. Концепция оказалась рабочей, и успех вдохновил нас на второй сезон», — объяснил Уайл.