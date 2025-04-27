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«Больница Питт» изначально была задумана как ребут «Скорой помощи»

Сегодня в 13:18
Фото: Max

Авторы «Больницы Питт» изначально хотели снять перезагрузку «Скорой помощи». Об этом в интервью Entertainment Weekly рассказал актер Ноа Уайл, сыгравший главные роли в обоих сериалах.

В «Скорой помощи» Уайл начинал с роли студента-медика, а в «Питте» он играет доктора Робби Робинавича — опытного врача скорой помощи в перегруженной и недофинансированной больнице Питтсбурга. Действие сериала разворачивается за один день, каждый эпизод соответствует часу смены. Если «Скорая» фокусировалась на пациентах и личной жизни врачей, то «Больница Питт» исследует психологическую нагрузку на медиков из‑за постоянного потока трагических случаев.

По словам Уайла, во время пандемии он обсуждал возможность ребута оригинального сериала вместе с продюсером «Скорой помощи» Джоном Уэллсом и сценаристом Р.Скоттом Геммиллом.

«Мы даже начали переговоры с семьей [создателя сериала Майкла] Крайтона, но они зашли в тупик. Так мы пришли к „Больнице Питт“», — вспомнил актер и продюсер «Больницы».

Он выразил уверенность, что ребут «Скорой» «удовлетворил бы фанатов», но собрать оригинальный состав было бы сложно, к тому же команда хотела «бросить себе вызов и двигаться вперед в 2020-е годы, а не возвращаться в 1993-й и постепенно тянуть зрителей в современность».

Риск оправдался, когда команда увидела монтаж первого эпизода. «Было много вопросов: хороша ли идея с музыкой, стоит ли актерам работать в фоновых сценах… Но когда все собрали, стало ясно: многосерийные истории пациентов работают. Зрители запоминают, где мы остановились, и ценят глубокий реализм. Если я говорю, что анализы будут через час, и затем возвращаюсь с результатами на экран — зрители ценят это. Концепция оказалась рабочей, и успех вдохновил нас на второй сезон», — объяснил Уайл.

«Больница Питт» оказалась одним из громких хитов платформы Max в 2025 году и уже получила заказ на второй сезон. Сейчас рейтинг критиков на Rotten Tomatoes составляет 95% «свежести», фанаты оценили его на 83% и поставили 9 баллов на Metacritic. По данным стримингового сервиса, каждую из 14 серий в среднем посмотрели не меньше 10 млн зрителей.

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