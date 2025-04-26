В Екатеринбурге закрылся концертный зал TeleClub после 18 лет работы

По его словам, системы функционируют в рамках дозволенного, но возникла проблема с документацией: «Есть акты и протоколы испытания этих систем, что они выдают необходимое количество воды или вытягивают необходимое количество воздуха из помещения. Но при этом технической документации на эти системы, так как они были введены в эксплуатацию давно, у нас нет, и восстановить их не представляется возможным».