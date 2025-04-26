В Екатеринбурге закрылся концертный зал TeleClub после 18 лет работы

В Екатеринбурге закрылся один из старейших клубов России TeleClub. Об этом представители площадки сообщили в сообществе VK.
Суд обязал руководство концертного зала приостановить работу из‑за проблем, выявленных в ходе проверки пожарной безопасности. Как рассказывал Ura.ru владелец помещения, его деятельность приостановлена на 30 дней из‑за замечаний по системе дымоудаления и пожарному водопроводу.
«Последняя проверка была на прошлой неделе в пятницу. По предписанию, которое было написано еще в прошлом году, мы должны были исправить все нарушения в феврале этого года. На данный момент 18 из 19 пунктов нами исправлены. Но один пункт все-таки не исправлен, поэтому сотрудники МЧС снова оформили предписание, и сегодня судья снова приостановил нашу деятельность на 30 дней», — рассказал бизнесмен Олег Кумыш.
По его словам, системы функционируют в рамках дозволенного, но возникла проблема с документацией: «Есть акты и протоколы испытания этих систем, что они выдают необходимое количество воды или вытягивают необходимое количество воздуха из помещения. Но при этом технической документации на эти системы, так как они были введены в эксплуатацию давно, у нас нет, и восстановить их не представляется возможным».
Кумыш добавил, что назначенных судом 30 дней не хватит на устранение этих недочетов: «Если на пожарный водопровод еще можно попытаться сделать исполнительную съемку, то на систему дымоудаления сделать необходимый комплект документов уже не получится, ее нужно переделывать, а на это может уйти от двух до четырех месяцев»
«Теле-Клуб» открылся 6 сентября 2007 года концертом группы Bloodhound Gang и планировал отметить 18-летие в 2025 году. «Он бы точно устроил громкую вечеринку по случаю своего совершеннолетия, хотя со своим бунтарским характером вряд ли когда‑то бы стал взрослым до конца. Но случилось так, что ему может навсегда остаться семнадцать с половиной», — говорится в заявлении клуба.
За годы работы на сцене площадки выступили более 500 артистов из 42 стран, включая Papa Roach, Disturbed, Tricky, «Ленинград», Басту и Sum 41. Семь лет подряд международный журнал Pollstar включал «Теле-Клуб» в топ-100 самых посещаемых клубов мира, присвоив ему первое место в России и третье в Европе.
«Начиная с пандемии концертный бизнес каждый год подвергается испытаниям и работает на грани выживания. Найти средства в этих условиях нам было сложно и будет еще сложнее в условиях приостановления деятельности. Но мы будем стараться исправить замечания и добиваться, чтобы нас открыли», — заявил Кумыш.
Все концерты основного зала перенесены на другие площадки, но билеты остаются действительными. Летние опен-эйры пройдут по плану, подчеркнули в концертном зале. Ранее на новые локации были перемещены выступления групп Onyx, W24, рэперов ATL и Yanix.
«Теле-клуб приостанавливает деятельность. Надеемся, что мы преодолеем все испытания и снова будем вместе с вами», — заключили в заявлении.