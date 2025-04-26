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McDonald’s отрицает возвращение в РФ. Там объяснили, зачем регистрируют торговые знаки

Вчера в 19:09
Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

В McDonald’s подтвердили заявки на регистрацию торговых знаков в РФ. На странице украинского аккаунта McDonald’s в X появился комментарий с пояснением, что это делается для защиты бренда.

25 апреля РИА «Новости» сообщили, что в декабре 2024 года McDonald’s подала заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака «Макдоналдс», и ведомство приняло заявку на рассмотрение в начале апреля. В направлениях деятельности заявитель указал все то, чем занимался в РФ до ухода и продолжает в остальном мире.

Следом в соцсетях и некоторых изданиях появились сообщения, что «Макдоналдс» якобы возвращается в РФ, авторы которых ссылались на новость о регистрации товарных марок. Официальных заявлений компания на тот момент не делала.

К концу дня McDonald’s отреагировал на эти сообщения. Пресс-служба компании заявила, что они «делают это, чтобы обезопасить наш бренд и не разрешить сторонним бизнесам или лицам, в частности в России, использовать наши торговые марки».

«McDonald’s регулярно возобновляет право собственности своих торговых марок по всему миру, даже в тех странах, где компания не ведет никакой деятельности», — уточнили в McDonald’s.

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