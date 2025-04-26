McDonald’s отрицает возвращение в РФ. Там объяснили, зачем регистрируют торговые знаки

25 апреля РИА «Новости» сообщили, что в декабре 2024 года McDonald’s подала заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака «Макдоналдс», и ведомство приняло заявку на рассмотрение в начале апреля. В направлениях деятельности заявитель указал все то, чем занимался в РФ до ухода и продолжает в остальном мире.