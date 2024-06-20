«Головоломка-2»: тревожный сиквел пиксаровского анимационного хита

В этом нет ничего удивительного: «Головоломка» пользуется народной славой, а продолжение ждали. Все, кроме меня, потому что я на полном серьезе считаю «Головоломку» страшно перехваленным и перехайпленным мультфильмом. На мой взгляд, это Pixar в самом его популистском виде: взяться поговорить на серьезную тему, но сделать это очень поверхностно. Очевидно, что человеческий мозг и эмоции устроены гораздо сложнее, чем это показано в мультфильме (строго говоря, ученые до сих пор не понимают, откуда берется сознание), но авторов картины занимает не этот захватывающий вопрос, а типичная для Pixar, уже набившая оскомину шутка : а что если у эмоций есть чувства? Ключевая проблема мультфильма в том, что чем живее эмоции в «Головоломке», тем больше люди становятся похожи на марионеток.