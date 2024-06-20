«Головоломка-2»: тревожный сиквел пиксаровского анимационного хита

В истории кино есть франшизы, неразлучные, словно сиамские близнецы. Например, «Дюна» и «Охотники за привидениями», которые вместе выходили на экраны в 1984, 2021 и 2024 году. Другая такая свежеобразованная пара — «Безумный Макс» и «Головоломка». Они шли дуплетом в 2015-м, а в этом году у них состоялись премьеры новых частей: «Фуриоса» и «Головоломка-2». Но, если многострадальная «Фуриоса» собрала еще меньше, чем «Дорога ярости», то сиквел «Головоломки» имеет все шансы обойти по сборам оригинал. По крайней мере, пиксаровский мульт может похвастаться бомбической кассой в первый уик-энд (она выше даже, чем у второй «Дюны» — самого пока прибыльного фильма года).
В этом нет ничего удивительного: «Головоломка» пользуется народной славой, а продолжение ждали. Все, кроме меня, потому что я на полном серьезе считаю «Головоломку» страшно перехваленным и перехайпленным мультфильмом. На мой взгляд, это Pixar в самом его популистском виде: взяться поговорить на серьезную тему, но сделать это очень поверхностно. Очевидно, что человеческий мозг и эмоции устроены гораздо сложнее, чем это показано в мультфильме (строго говоря, ученые до сих пор не понимают, откуда берется сознание), но авторов картины занимает не этот захватывающий вопрос, а типичная для Pixar, уже набившая оскомину шутка: а что если у эмоций есть чувства? Ключевая проблема мультфильма в том, что чем живее эмоции в «Головоломке», тем больше люди становятся похожи на марионеток.
Все эти проблемы есть и во второй части, которую вместо Пита Доктера поставил дебютант в полном метре Келси Манн — сценарист «Хорошего динозавра», мультсериала «Монстры за работой» и постановщик короткометражки «Центр вечеринки». Для Доктера история одиннадцатилетней девочки Райли Андерсон была автобиографичной: он придумал ее, взяв за основу переходный возраст собственной дочери. Тем удивительнее, что у него получилась такая усредненная героиня. В попытке сделать ее образ близким и понятным каждому, режиссер населил ее сознание самыми универсальными воспоминаниями из массовой культуры, начисто лишив фигуру девочки индивидуальности. В сиквеле Манн пытается исправить этот недочет, превратив Райли в более объемную героиню, а на помощь ему в этом приходит самый лютый кошмар всех родителей — пубертат!
Да, сюжет сиквела строится вокруг пубертатного периода Райли, которой стукнуло 13. Она все так же блестяще играет с подружками в хоккей, радует родителей и отлично учится в школе, а за пультом управления в ее головном центре стоят все те же Радость, Печаль, Брезгливость, Страх и Гнев. Но однажды, перед поездкой в хоккейный лагерь, девочка просыпается сама не своя. Оказывается, в головном центре появились новые эмоции: Зависть, Хандра, Стыд и их лидерка Тревожность, которая говорит, что Райли взрослеет, а значит ей нужны более сложные эмоции. Радость и не против потеснится за пультом управления, однако вскоре неконтролируемая Тревожность захватывает всю власть в головном центре, катапультируя Радость и другие базовые эмоции в глубины подсознания девочки.
В чем сиквелу «Головоломки» не откажешь, так это в злободневной актуальности. Уже два года как Тревожность рулит (из благих побуждений, разумеется) головным центром коллективного бессознательного, поэтому давно хотелось взглянуть ей в глаза. Зрелище это, как и следовало ожидать, оказалось пренеприятное. В «Головоломке» Тревожность выглядит действительно странно и тревожно, сидит в основном на энергетиках, а разговаривает в оригинале голосом звезды «Очень странных дел» Майи Хоук.
Поэтому нас снова ожидает путешествие в чертоги разума, в ходе которого мы увидим «Тайник» с Самым Страшным Секретом Райли, бездну сарказма и гору Крашмор (с крашами девочки), а также спустимся по потоку самосознания в самое сердце тьмы — к подавленным эмоциям и воспоминаниям, от которых компульсивная Радость избавилась с помощью своего нового изобретения Нервосберегателя (очень хотелось бы узнать, сколько он стоит и можно ли заказать его доставку в Россию!).
Параллельно за самосознание Райли (старое и новое) сражаются Радость и Тревожность. Пока Тревожность выращивает новое «я» девочки (эта нейросеть, к слову, очень похожа на стручки Эйвы из кэмероновского «Аватара», который тоже снимала корпорация «Дисней»), Радость со своей командой ищет старое самосознание Райли. Выводы, к которым придут авторы мультфильма в финале вряд ли поразят кого‑то глубиной — нас в одинаковой мере формирует, как положительный, так и отрицательный опыт, — но, как я уже говорил выше, вся глубина Pixar дутая. Про взросление у студии гораздо лучше было рассказано в третьей «Истории игрушек», где игрушки отправлялись в ад. Что уж говорить про старение, которое Пит Доктер ошеломляюще показал в элегическом «Вверх».
Но от Pixar, равно как и от «Диснея», уже давно не ждешь революционных шедевров и серьезных прорывов. Главное, чтобы мульты студии хотя бы не были такими душными, как «Душа». Сиквел «Головоломки» с этой задачей справляется (смотреть его как минимум нескучно), а кухонная поп-философия мультфильма, вызывавшая раздражение девять лет назад, сейчас (на фоне тотального оглупления массовой культуры: вы вообще видели «Соника в кино» и «Супербратья Марио. Фильм»?) выглядит уже даже интеллектуальной.
Евгения Ткачева