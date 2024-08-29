Фильмы Венецианского кинофестиваля-2024: оценки российских кинокритиков

Сегодня в 18:00

С 28 августа по 7 сентября пройдет 81-й Венецианский фестиваль, на котором российские критики первыми увидят новые фильмы Брейди Корбета, Луки Гуаданьино, Афины Ракель Цангари, Педро Альмодовара, «Джокера: Безумие на двоих», сиквел «Битлджуса» (вне конкурса) и оценят конкурсные картины по десятибалльной шкале. Материал будет обновляться ежедневно.

Денис Виленкин «Афиша Daily» @denisvilenkin Кира Голубева Cinemaholics, Т-Ж Настасья Горбачевская Film.ru @kinovodstvo Антон Долин* @anton_dolin Станислав Зельвенский «Кинопоиск» @ubobra Андрей Плахов «Коммерсантъ» @andreiplakhov Анна Стрельчук SensCritique @kinoavantgarde Вероника Хлебникова-Бруни «Сеанс» Тамара Ходова Forbes @shortfilm_aboutlove Антон Фомочкин SRSLY, «Кино-ТВ» @fomochkin_anton Дарья Тарасова Кино-Театр.РУ @plasticsinatra

* Минюст признал Антона Долина СМИ-иноагентом.

«Мария» («Maria»), реж. Пабло Ларраин Анджелина Джоли в роли оперной дивы Марии Каллас: завершение трилогии Пабло Ларраина («Джеки», «Спенсер») про великих женщин

© The Apartment S.R.L.

«Убейте жокея» («El Jockey»), реж. Луис Ортега Талантливый жокей против криминального авторитета в новом фильме Луиса Ортеги («Ангел»)

© Rei Pictures

«Плохая девочка» («Babygirl»), реж. Халина Рейн Эротический триллер Халины Рейн («Инстинкт», «Тела, тела, тела») с Николь Кидман и Харрисом Дикинсоном

© A24

«Три подруги» («Trois Amies»), реж. Эмманюэль Муре Ромком Эмманюэля Муре (с ним же в главной роли) про любовный многоугольник

© Moby Dick Films

«И дети после них» («Leurs enfants après eux»), реж. Людовик и Зоран Бухерма История взросления трех подростков в маленьком французском городке

© Chi-Fou-Mi Productions

«Поле боя» («Campo di battaglia»). реж. Джанни Амелио Два врача и медсестра соревнуются друг с другом во время эпидемии испанского гриппа

© Kavac Film

«Безмолвное братство» («The Order»), реж. Джастин Курцел Агент ФБР подозревает в ограблении банка террористов, намеренных объявить войну США

© AGC Studios

«Бруталист» («The Brutalist»), реж. Брейди Корбет Переживший холокост архитектор-еврей эмигрирует вместе с женой в США

© Brookstreet Pictures

«Я все еще здесь» («Ainda estou aqui»), реж. Вальтер Саллес Биографическая драма о репрессиях в Бразилии 1960-х

© VideoFilmes

«Горная невеста» («Vermiglio»), реж. Маура Дельперо В 1944 году молодой солдат приезжает в деревушку на севере Италии

© Cinedora

«Комната по соседству» («The Room Next Door»), реж. Педро Альмодовар Джулианна Мур и Тильда Суинтон в фильме про сложные отношения матери и дочери (а как иначе, ведь это Альмодовар!)

«Жатва» («Harvest»), реж. Афина Ракель Цангари Неовестерн Афины Ракель Цангари («Аттенберг», «Тригонометрия») о двух друзьях — фермере и владельце поместья

© Sixteen Films

«Квир» («Queer»), реж. Лука Гуаданьино Экранизация романа Уильяма Берроуза про писателя-битника в исполнении Дэниела Крейга

© The Apartment Pictures

«Тихий сын» («Jouer avec le feu»), реж. Дельфина и Мюриель Кулен Поколенческая драма о конфликте между отцом и его старшим ультраправым сыном

© Felicita

«Джокер: Безумие на двоих» («Joker: Folie à Deux»), реж. Тодд Филлипс Джокер (Хоакин Феникс) и Харли Квинн (Леди Гага) в джукбокс-мюзикле про безумную любовь

«Дива будущего» («Diva Futura»), реж. Джулия Луиза Штайгервальт История взлета и падения итальянского кастингового и продюсерского агентства «Дива Футура»

© Groenlandia

«Апрель» («April»), реж. Дея Кулумбегашвили Новый фильм Деи Кулумбегашвили («Начало») с Мерабом Нинидзе

© First Picture

«Сицилийские письма» («Iddu»), реж. Фабио Грассадониа и Антонио Пьяцца Гангстерская драма про последнего крестного отца

«Глаза незнакомца» («Stranger Eyes»), реж. Ео Сью Хуа Свежий триллер Ео Сью Хуа («Воображаемая земля») про отца, ищущего пропавшую дочь

© Akanga Film Asia

«Молодость (возвращение домой)» («Qing chun gui»), реж. Ван Бин Сиквел прошлогоднего дока Ван Бина про работников швейной фабрики

© Gladys Glover Films

«Любовь» («Kjærlighet»), реж. Даг Юхан Хегеруд Промежуточная часть трилогии Дага Юхана Хегеруда («Секс» и «Мечты»), в которой он исследует человеческие взаимоотношения