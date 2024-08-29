Фильмы Венецианского кинофестиваля-2024: оценки российских кинокритиков

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* Минюст признал Антона Долина СМИ-иноагентом.
«Мария» («Maria»), реж. Пабло Ларраин
Анджелина Джоли в роли оперной дивы Марии Каллас: завершение трилогии Пабло Ларраина («Джеки», «Спенсер») про великих женщин
«Убейте жокея» («El Jockey»), реж. Луис Ортега
Талантливый жокей против криминального авторитета в новом фильме Луиса Ортеги («Ангел»)
«Плохая девочка» («Babygirl»), реж. Халина Рейн
Эротический триллер Халины Рейн («Инстинкт», «Тела, тела, тела») с Николь Кидман и Харрисом Дикинсоном
«Три подруги» («Trois Amies»), реж. Эмманюэль Муре
Ромком Эмманюэля Муре (с ним же в главной роли) про любовный многоугольник
«И дети после них» («Leurs enfants après eux»), реж. Людовик и Зоран Бухерма
История взросления трех подростков в маленьком французском городке
«Поле боя» («Campo di battaglia»). реж. Джанни Амелио
Два врача и медсестра соревнуются друг с другом во время эпидемии испанского гриппа
«Безмолвное братство» («The Order»), реж. Джастин Курцел
Агент ФБР подозревает в ограблении банка террористов, намеренных объявить войну США
«Бруталист» («The Brutalist»), реж. Брейди Корбет
Переживший холокост архитектор-еврей эмигрирует вместе с женой в США
«Я все еще здесь» («Ainda estou aqui»), реж. Вальтер Саллес
Биографическая драма о репрессиях в Бразилии 1960-х
«Горная невеста» («Vermiglio»), реж. Маура Дельперо
В 1944 году молодой солдат приезжает в деревушку на севере Италии
«Комната по соседству» («The Room Next Door»), реж. Педро Альмодовар
Джулианна Мур и Тильда Суинтон в фильме про сложные отношения матери и дочери (а как иначе, ведь это Альмодовар!)
«Жатва» («Harvest»), реж. Афина Ракель Цангари
Неовестерн Афины Ракель Цангари («Аттенберг», «Тригонометрия») о двух друзьях — фермере и владельце поместья
«Квир» («Queer»), реж. Лука Гуаданьино
Экранизация романа Уильяма Берроуза про писателя-битника в исполнении Дэниела Крейга
«Тихий сын» («Jouer avec le feu»), реж. Дельфина и Мюриель Кулен
Поколенческая драма о конфликте между отцом и его старшим ультраправым сыном
«Джокер: Безумие на двоих» («Joker: Folie à Deux»), реж. Тодд Филлипс
Джокер (Хоакин Феникс) и Харли Квинн (Леди Гага) в джукбокс-мюзикле про безумную любовь
«Дива будущего» («Diva Futura»), реж. Джулия Луиза Штайгервальт
История взлета и падения итальянского кастингового и продюсерского агентства «Дива Футура»
«Апрель» («April»), реж. Дея Кулумбегашвили
Новый фильм Деи Кулумбегашвили («Начало») с Мерабом Нинидзе
«Сицилийские письма» («Iddu»), реж. Фабио Грассадониа и Антонио Пьяцца
Гангстерская драма про последнего крестного отца
«Глаза незнакомца» («Stranger Eyes»), реж. Ео Сью Хуа
Свежий триллер Ео Сью Хуа («Воображаемая земля») про отца, ищущего пропавшую дочь
«Молодость (возвращение домой)» («Qing chun gui»), реж. Ван Бин
Сиквел прошлогоднего дока Ван Бина про работников швейной фабрики
«Любовь» («Kjærlighet»), реж. Даг Юхан Хегеруд
Промежуточная часть трилогии Дага Юхана Хегеруда («Секс» и «Мечты»), в которой он исследует человеческие взаимоотношения