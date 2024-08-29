Венеция-2024

Фильмы Венецианского кинофестиваля-2024: оценки российских кинокритиков

Сегодня в 18:00
Изображение: «An Elephant in the Lagoon», Lorenzo Mattotti
С 28 августа по 7 сентября пройдет 81-й Венецианский фестиваль, на котором российские критики первыми увидят новые фильмы Брейди Корбета, Луки Гуаданьино, Афины Ракель Цангари, Педро Альмодовара, «Джокера: Безумие на двоих», сиквел «Битлджуса» (вне конкурса) и оценят конкурсные картины по десятибалльной шкале. Материал будет обновляться ежедневно.
Денис Виленкин

«Афиша Daily»

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Кира Голубева

Cinemaholics, Т-Ж

Настасья Горбачевская

Film.ru

@kinovodstvo

Антон Долин*

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Станислав Зельвенский

«Кинопоиск»

@ubobra

Андрей Плахов

«Коммерсантъ»

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Анна Стрельчук

SensCritique

@kinoavantgarde

Вероника Хлебникова-Бруни

«Сеанс»

Тамара Ходова

Forbes

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Антон Фомочкин

SRSLY, «Кино-ТВ»

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Дарья Тарасова

Кино-Театр.РУ

@plasticsinatra

* Минюст признал Антона Долина СМИ-иноагентом.

«Мария» («Maria»), реж. Пабло Ларраин

Анджелина Джоли в роли оперной дивы Марии Каллас: завершение трилогии Пабло Ларраина («Джеки», «Спенсер») про великих женщин

© The Apartment S.R.L.

«Убейте жокея» («El Jockey»), реж. Луис Ортега

Талантливый жокей против криминального авторитета в новом фильме Луиса Ортеги («Ангел»)

© Rei Pictures

«Плохая девочка» («Babygirl»), реж. Халина Рейн

Эротический триллер Халины Рейн («Инстинкт», «Тела, тела, тела») с Николь Кидман и Харрисом Дикинсоном

© A24

«Три подруги» («Trois Amies»), реж. Эмманюэль Муре

Ромком Эмманюэля Муре (с ним же в главной роли) про любовный многоугольник

© Moby Dick Films

«И дети после них» («Leurs enfants après eux»), реж. Людовик и Зоран Бухерма

История взросления трех подростков в маленьком французском городке

© Chi-Fou-Mi Productions

«Поле боя» («Campo di battaglia»). реж. Джанни Амелио

Два врача и медсестра соревнуются друг с другом во время эпидемии испанского гриппа

© Kavac Film

«Безмолвное братство» («The Order»), реж. Джастин Курцел

Агент ФБР подозревает в ограблении банка террористов, намеренных объявить войну США

© AGC Studios

«Бруталист» («The Brutalist»), реж. Брейди Корбет

Переживший холокост архитектор-еврей эмигрирует вместе с женой в США

© Brookstreet Pictures

«Я все еще здесь» («Ainda estou aqui»), реж. Вальтер Саллес

Биографическая драма о репрессиях в Бразилии 1960-х

© VideoFilmes

«Горная невеста» («Vermiglio»), реж. Маура Дельперо

В 1944 году молодой солдат приезжает в деревушку на севере Италии

© Cinedora

«Комната по соседству» («The Room Next Door»), реж. Педро Альмодовар

Джулианна Мур и Тильда Суинтон в фильме про сложные отношения матери и дочери (а как иначе, ведь это Альмодовар!)

«Жатва» («Harvest»), реж. Афина Ракель Цангари

Неовестерн Афины Ракель Цангари («Аттенберг», «Тригонометрия») о двух друзьях — фермере и владельце поместья

© Sixteen Films

«Квир» («Queer»), реж. Лука Гуаданьино

Экранизация романа Уильяма Берроуза про писателя-битника в исполнении Дэниела Крейга

© The Apartment Pictures

«Тихий сын» («Jouer avec le feu»), реж. Дельфина и Мюриель Кулен

Поколенческая драма о конфликте между отцом и его старшим ультраправым сыном

© Felicita

«Джокер: Безумие на двоих» («Joker: Folie à Deux»), реж. Тодд Филлипс

Джокер (Хоакин Феникс) и Харли Квинн (Леди Гага) в джукбокс-мюзикле про безумную любовь

«Дива будущего» («Diva Futura»), реж. Джулия Луиза Штайгервальт

История взлета и падения итальянского кастингового и продюсерского агентства «Дива Футура»

© Groenlandia

«Апрель» («April»), реж. Дея Кулумбегашвили

Новый фильм Деи Кулумбегашвили («Начало») с Мерабом Нинидзе

© First Picture

«Сицилийские письма» («Iddu»), реж. Фабио Грассадониа и Антонио Пьяцца

Гангстерская драма про последнего крестного отца

«Глаза незнакомца» («Stranger Eyes»), реж. Ео Сью Хуа

Свежий триллер Ео Сью Хуа («Воображаемая земля») про отца, ищущего пропавшую дочь

© Akanga Film Asia

«Молодость (возвращение домой)» («Qing chun gui»), реж. Ван Бин

Сиквел прошлогоднего дока Ван Бина про работников швейной фабрики

© Gladys Glover Films

«Любовь» («Kjærlighet»), реж. Даг Юхан Хегеруд

Промежуточная часть трилогии Дага Юхана Хегеруда («Секс» и «Мечты»), в которой он исследует человеческие взаимоотношения

© Motlys
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Фильмы Каннского кинофестиваля-2024: оценки российских кинокритиков
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